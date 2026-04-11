Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional contra el cáncer AECC:
- Primer premio: 46.439
- Segundo premio: 46.504
- Tercer premio: 78.721
- Reintegros: 1, 5, 9
- Cinco cifras: 27.366 - 32.051 - 33.518 - 36.443 - 43.193 - 45.377 - 46.309 - 52.613 - 64.677 - 73.538 - 76.804 - 85.899
- Cuatro cifras: 2.125 - 3.924 - 4.263 - 9.039
- Tres cifras: 018 - 071 - 124 - 179 - 219 - 333 - 408 - 525 - 551 - 775 - 859
- Dos cifras: 37 - 53 - 60 - 69 - 91
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar un premio?
En España, para la mayoría de los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (Lotería Nacional, Euromillones, La Primitiva, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, etc.), el plazo máximo para cobrar un premio es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe del premio pasa a formar parte de las arcas del Tesoro Público.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Un repaso a los números ganadores
Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional contra el cáncer AECC:
- Primer premio: 46.439
- Segundo premio: 46.504
- Tercer premio: 78.721
- Reintegros: 1, 5, 9
- Cinco cifras: 27.366 - 32.051 - 33.518 - 36.443 - 43.193 - 45.377 - 46.309 - 52.613 - 64.677 - 73.538 - 76.804 - 85.899
- Cuatro cifras: 2.125 - 3.924 - 4.263 - 9.039
- Tres cifras: 018 - 071 - 124 - 179 - 219 - 333 - 408 - 525 - 551 - 775 - 859
- Dos cifras: 37 - 53 - 60 - 69 - 91
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio en función del tipo de sorteo y de la cantidad ganada. Si se trata de Loterías y Apuestas del Estado (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, etc.) y el premio es igual o menor de 2.000 €, puedes ir a cualquier administración de lotería con tu DNI y el décimo o resguardo original. Si lo compraste online, el dinero suele ingresarse directamente en la cuenta bancaria vinculada a tu usuario sin necesidad de acudir a una administración.
Cuando el premio supera los 2.000 €, normalmente se cobra en una entidad financiera autorizada, como oficinas de BBVA o CaixaBank, o en otro banco colaborador, también con el boleto y tu DNI.
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Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¿Dónde ha caído el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de abril de 2026, ha caído en el número 46504, con un premio de 30.000 euros por décimo. Este sorteo es el Sorteo Extraordinario de abril, en colaboración con la AECC, y el segundo premio reparte esa cantidad a cada décimo que tenga ese número.
Además del segundo premio, también se pagan aproximaciones cercanas (anterior y posterior) y premios menores sobre las mismas últimas cifras, como centenas y terminaciones.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En la Lotería Nacional, Hacienda se queda una parte del premio solo si el importe por décimo supera los 40.000 euros. Por debajo de esa cifra, el premio es íntegro y no tributa a Hacienda; por encima, se aplica una retención automática del 20% sobre la parte que excede los 40.000 euros, que se descuenta en el momento del cobro.
Por ejemplo, si tu décimo gana 150.000 euros, los primeros 40.000 euros están exentos y sobre los 110.000 restantes se aplica el 20%, lo que supone 22.000 euros para Hacienda y unos 128.000 euros netos para el ganador. Si el premio es menor o igual a 40.000 euros, el cobro será el total del premio sin retención.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo es el jueves 16 de abril de 2026, un sorteo ordinario a 3 € por décimo, seguido del sábado 18 (6 €).
Los sorteos regulares son jueves y sábados.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha caído el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 11 de abril de 2026, ha caído en el número 46439, con un premio de 150.000 euros por décimo (1.500.000 euros a la serie). Este sorteo es el Sorteo Extraordinario de abril, en colaboración con la AECC, y el primer premio reparte esa cantidad a cada décimo que tenga ese número.
El segundo premio, de 30.000 euros por décimo, ha sido para el número 46504, y el reintegro lo obtienen los décimos acabados en 9, 5 y 1, las mismas terminaciones del primer premio. Si tu número coincide con el 46439, puedes cobrar el premio en administraciones autorizadas (si no supera 2.000 €) o en una entidad bancaria colaboradora (si es igual o superior a esa cifra), siempre antes del plazo de tres meses desde el sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Si el sorteo de Lotería Nacional fue hoy, sábado 11 de abril de 2026, tu fecha límite para cobrar el premio será el 11 de julio de 2026, es decir, tres meses naturales desde el día siguiente al sorteo (12 de abril). A partir del día 12 puedes empezar a pedir el pago, pero si no lo haces antes del 11 de julio, el derecho al cobro caduca y el importe pasa al Tesoro público.
Durante ese plazo, hasta 2.000 euros suelen cobrarse en cualquier administración autorizada con el décimo en mano (y, en su caso, el DNI), mientras que premios iguales o superiores a esa cantidad se gestionan en bancos colaboradores (BBVA o CaixaBank) mediante ingreso en cuenta.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué pasa si el premio se lo lleva un número no vendido?
Si en un sorteo de Lotería Nacional el premio recae en un número que no se ha vendido, el décimo sigue siendo propiedad de la Administración (Hacienda), porque los boletos sobrantes por falta de venta quedan por cuenta del Estado. Esto significa que, aun siendo agraciado, ese número no tiene un “jugador” particular detrás y el premio no se reparte entre ciudadanos.
En ese caso, el importe del premio pasa directamente a las arcas públicas, igual que ocurre con los premios no reclamados dentro del plazo legal (tres meses desde el sorteo).
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Comprobar Lotería Nacional de hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En la Lotería Nacional de España, organizada por SELAE, Hacienda aplica una retención del 20% solo sobre la parte del premio que excede los 40.000 € por décimo o cupón.
Los premios iguales o inferiores a esa cantidad están exentos, y la retención se hace automáticamente al cobrar, sin obligación adicional en la declaración de la renta para personas físicas. Por ejemplo, un premio de 100.000 € genera una retención de 12.000 € (20% de 60.000 €), entregando 88.000 € netos.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Si tu premio de Lotería Nacional es de hasta 2.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado autorizada en España, simplemente acudiendo con el décimo premiado (y, en algunos casos, tu DNI). El proceso es rápido y directo, y el cobro suele hacerse en efectivo o por Bizum, según el punto de venta.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, ya no se cobra en la administración, sino a través de una entidad financiera autorizada por SELAE, que en la práctica son BBVA y CaixaBank. Debes acudir a una sucursal de alguno de estos bancos con el décimo y el DNI de los titulares; el banco verá el boleto y realizará el pago, normalmente mediante ingreso en cuenta.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué gano si me toca el reintegro?
En la Lotería Nacional, si te toca el reintegro lo que ganas es la devolución íntegra de lo que pagaste por el décimo.
El reintegro se obtiene cuando la última cifra de tu número coincide con la del primer premio del sorteo de Lotería Nacional de ese día. No es un “premio extra”, sino una forma de jugar gratis: recuperas el importe jugado y puedes volver a destinarlo a otros sorteos si quieres.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo, y el plazo máximo es de tres meses contados desde ese día; pasado ese plazo, el premio caduca.
Los premios de hasta 2.000 euros suelen cobrarse en administraciones autorizadas, mientras que los importes superiores se gestionan en entidades colaboradoras o banco, con la documentación correspondiente.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
La fecha límite para cobrar un premio de Lotería Nacional es de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo al que corresponde tu décimo.
Eso significa que, si el sorteo fue hoy, el plazo empieza a contar mañana y tienes exactamente tres meses naturales para ir a una administración (premios hasta 2.000 €) o a un banco colaborador (premios de 2.000 € o más) a solicitar el cobro.
Pasado ese tiempo, el derecho a cobrar caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad práctica de recuperarlo en la mayoría de los casos.
La norma general también prevé un pequeño matiz: si el último día del plazo de tres meses cae en festivo en la localidad donde vas a hacer el cobro, el límite se amplía un día más hábil, pero fuera de eso no hay más prórrogas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar hoy un premio de Lotería Nacional necesitas, ante todo, el décimo o resguardo original en buen estado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte) si el premio es igual o superior a 2.000 euros o si te lo pagan en banco.
Con premios hasta 2.000 euros basta con llevar el décimo a cualquier administración oficial de Loterías; para premios de 2.000 euros o más tienes que ir a un banco colaborador (BBVA o CaixaBank), donde te pedirán el décimo, tu identificación y, en su caso, que firmes algunos formularios (protección de datos, prevención de blanqueo, etc.).
Si el décimo es compartido, es muy recomendable llevar un documento escrito donde conste quiénes participan y qué porcentaje tiene cada uno; lo ideal es que todos se personen en el banco con su DNI para que el reparto quede bien reflejado a efectos fiscales.
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Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En la Lotería Nacional (y resto de juegos de Loterías y Apuestas del Estado), Hacienda solo se queda parte del premio si, por décimo, supera los 40.000 euros.
Los primeros 40.000 euros están exentos, y sobre lo que pase de esa cantidad se aplica una retención del 20% en el mismo momento de cobrar, de forma que el banco ya te paga el premio neto y tú no tienes que volver a declararlo en el IRPF como rendimiento del trabajo o del ahorro.
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Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Para la Lotería Nacional en España, el lugar donde cobras depende de la cantidad del premio. Los premios menores de 2.000 euros por décimo se cobran en cualquier administración oficial o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, presentando el décimo o resguardo en buen estado; te lo pagan normalmente en efectivo o, si lo prefieres, pueden ingresarlo en cuenta. Estos premios pequeños no llevan identificación obligatoria ni retención de Hacienda, por lo que el trámite es muy rápido.
Si tu premio de Lotería Nacional es igual o superior a 2.000 euros, se considera “premio mayor” y solo se puede cobrar en bancos colaboradores de SELAE, actualmente BBVA y CaixaBank, donde suelen recomendar pedir cita previa.
En estos casos tendrás que identificarte con tu documentación, el banco custodia el décimo mientras verifica su validez y te ingresa el importe (ya con la retención fiscal aplicada) en una cuenta o mediante cheque; recuerda que solo dispones de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para hacer el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Navidad, Niño, ONCE, Cruz Roja…), Hacienda no se queda nada si el premio es de 40.000 euros o menos: los cobras íntegros y no tienes que ponerlos en la renta.
Si el premio supera 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cifra, aplicando un 20% de retención automática al cobrar en el banco (es un gravamen especial, separado del IRPF y con carácter “liberatorio”, es decir, luego no se vuelve a pagar por ese premio en la renta).
Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, los primeros 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se retiene el 20%: pagarías 12.000 euros y recibirías 88.000 netos. Si es un premio compartido (por ejemplo, un décimo a medias), cada persona tiene su propio tramo exento de 40.000 euros proporcional a su participación y solo tributa por lo que lo supere.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué porcentaje de recaudación va a premios?
Aproximadamente el 70% de la recaudación de cada sorteo se destina a premios.