Comprobar Gordo de la Primitiva | Resultados ganadores y números premiados del sorteo
Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se ha celebrado este domingo 5 de abril de 2026, a las 21:40, con un premio de 5 millones de euros.
👉 Comprobar Lotería Nacional, en directo | Resultado del sorteo y números premiados del sábado 4 de abril de 2026
🔴 Este domingo 5 de abril de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 5 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 6, 18, 2
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Comprobar el Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El Gordo de la Primitiva se celebra siempre los domingos, así que el próximo sorteo será el domingo 12 de abril de 2026, a las 21:30 horas (aprox.) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, siempre que ya se haya realizado el escrutinio oficial. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden hacer efectivos al momento en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado.
El plazo máximo para cobrar es de 3 meses (90 días naturales) contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público. Por eso es recomendable comprobar el boleto en cuanto se publiquen los resultados y no dejar el cobro para el último momento.
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Comprobar el Gordo de la Primitiva hoy | Un repaso a los ganadores
Este domingo 5 de abril de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 5 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 6, 18, 23, 39 y 42, mientras que el número clave o reintegro es el 3.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, siempre que ya se haya realizado el escrutinio oficial. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden hacer efectivos al momento en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado.
El plazo máximo para cobrar es de 3 meses (90 días naturales) contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público. Por eso es recomendable comprobar el boleto en cuanto se publiquen los resultados y no dejar el cobro para el último momento.
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Comprobar el Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuál ha sido la combinación ganadora?
La combinación ganadora del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 5 de abril de 2026, ha sido: 6, 18, 23, 39 y 42. El número clave o reintegro correspondiente al sorteo de hoy ha sido el 3.
Con esos números puedes comprobar tu boleto: necesitas acertar los cinco números más el número clave para llevarte el bote de Primera Categoría, mientras que con menos aciertos entras en las distintas categorías de premios inferiores.
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Comprobar el Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El Gordo de la Primitiva se celebra siempre los domingos, así que el próximo sorteo será el domingo 12 de abril de 2026, a las 21:30 horas (aprox.) en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado en Madrid.
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Comprobar Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál era el premio de hoy?
Hoy, domingo 5 de abril de 2026, el sorteo del Gordo de la Primitiva ponía en juego un bote de 5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave). Ese es el premio máximo posible para un único acertante del sorteo de hoy, antes de impuestos.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, siempre que ya se haya realizado el escrutinio oficial. Los premios de hasta 2.000 euros se pueden hacer efectivos al momento en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado.
El plazo máximo para cobrar es de 3 meses (90 días naturales) contados desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público. Por eso es recomendable comprobar el boleto en cuanto se publiquen los resultados y no dejar el cobro para el último momento.
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Comprobar el Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda se queda un 20% de la parte del premio de El Gordo de la Primitiva que supere los 40.000 euros por boleto; esos primeros 40.000 euros están totalmente exentos y los cobras íntegros.
La retención se aplica de forma automática cuando vas a cobrar el premio en la administración (si es pequeño) o en el banco colaborador (si es grande), así que el dinero que recibes ya llega “neto” de impuestos.
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Comprobar El Gordo de la Primitiva | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva necesitas, ante todo, el resguardo original de la apuesta en buen estado, porque es el único documento válido que acredita que ese premio es tuyo (si jugaste online, vale el justificante o resguardo electrónico que emite la plataforma).
Si el premio es de hasta 2.000 euros, normalmente basta con presentar ese resguardo en una administración de Loterías.
Mientras, para premios superiores a 2.000 euros tendrás que acudir a una entidad bancaria colaboradora (como CaixaBank o BBVA) con el boleto premiado y un documento de identidad en vigor (DNI, NIE o pasaporte), y facilitar un número de cuenta para que ingresen el dinero.
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Comprobar El Gordo de la Primitiva | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 3.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 4,5 millones de euros: 6, 18, 23, 39 y 42.
El número clave ha sido: 3.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde cayó el premio del último sorteo?
En el último sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado el domingo 29 de marzo de 2026, no hubo acertantes de primera categoría (5 aciertos más número clave), por lo que el gran bote quedó desierto. El mayor premio repartido fue el de segunda categoría (5 aciertos), dotado con 140.430,51 euros.
Ese único boleto de segunda categoría se validó en la administración situada en la Plaza de Viladecans, 1, local 2, en la localidad de Viladecans (Barcelona).
El resto de premios menores (4, 3 y 2 aciertos, con y sin clave, y reintegros) se distribuyeron entre boletos vendidos por toda España, pero sin un “Gordo” principal al no haber acertantes de primera categoría.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo cobra sobre los premios de El Gordo de la Primitiva que superan los 40.000 euros por boleto; esa cantidad inicial está totalmente exenta de impuestos.
A la parte del premio que excede esos 40.000 euros se le aplica un gravamen especial fijo del 20%, que se retiene automáticamente cuando cobras el premio, por lo que el dinero ya te llega “neto” a tu cuenta.
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Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Si has ganado hoy en El Gordo de la Primitiva, dónde cobras depende de la cantidad del premio.
Los premios de hasta 2.000 euros se pagan en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, en efectivo, Bizum o abono en cuenta, desde el día siguiente al sorteo, presentando el resguardo original y tu identificación.
Si tu premio es superior a 2.000 euros, no puedes cobrarlo en la administración: tienes que acudir a una entidad bancaria colaboradora (actualmente, BBVA o CaixaBank, u otros bancos concertados según la lista vigente), donde te ingresarán el premio en una cuenta a tu nombre y aplicarán, si procede, la retención de Hacienda.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si en El Gordo de la Primitiva solo aciertas el número clave (y no aciertas ninguno de los cinco números principales), lo que obtienes es el reintegro de tu apuesta. Es decir, recuperas el importe jugado en esa apuesta sencilla, normalmente 1,50 euros, así que jugar te sale “gratis” en ese boleto concreto.
El número clave también sirve para mejorar premios cuando aciertas además algunos de los números principales: por ejemplo, 2 aciertos + número clave, 3 aciertos + número clave, etc., que entran en categorías superiores con importes mayores.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para El Gordo de la Primitiva, el plazo general para cobrar el premio es de 3 meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el dinero del premio no reclamado pasa al Tesoro Público.
Dentro de ese plazo puedes cobrarlo desde el día siguiente al sorteo: premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado, y premios superiores a 2.000 euros exclusivamente en entidades bancarias colaboradoras. Es fundamental conservar el resguardo en buen estado, porque es el único documento válido para hacer efectivo el premio.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
En El Gordo de la Primitiva tienes un plazo de 3 meses para cobrar tu premio, contados desde el día siguiente al sorteo en el que resultó premiado el boleto. Pasado ese plazo, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de recuperarlo después.
Durante esos 3 meses puedes cobrar premios de hasta 2.000 euros en cualquier administración de loterías, y los premios superiores a 2.000 euros únicamente en las entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado, presentando el resguardo original y tu documentación de identidad.
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Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En los premios de El Gordo de la Primitiva Hacienda aplica el mismo criterio que para el resto de loterías de Loterías y Apuestas del Estado: los primeros 40.000 euros de cada premio están exentos y, sobre lo que supere esa cantidad, se retiene un 20% en el momento del cobro.
Es decir, si tu premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro; si ganas, por ejemplo, 100.000 euros, tributas solo por 60.000 (100.000 − 40.000) y Hacienda se queda 12.000 euros, recibiendo tú 88.000 netos.
La retención la practica directamente la entidad que te paga el premio (administración o banco colaborador), que ingresa ese 20% a nombre de la Agencia Tributaria, de modo que el dinero que llega a tu cuenta ya viene “limpio” de este impuesto especial y normalmente no tienes que volver a tributarlo en el IRPF.