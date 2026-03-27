Lotería Nacional, resultados | Números ganadores del sorteo del 26 de marzo de 2026, en directo
Comprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 26 de marzo de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 26 de marzo son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 87.489
- Segundo premio (6.000 €): 21.108
- Últimas 4 cifras (75 €): 2.874, 6.456, 9.533, 1.462
- Últimas 3 cifras (15 €): 963, 625, 507, 016, 401, 490, 166
- Últimas 2 cifras (6 €): 35, 86, 61, 99, 96, 27, 45, 53, 57
- Reintegros (3 €): 9, 0 y 1
🔴¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000€ a la serie, es decir, 30.000€ por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000€ a la serie, que son 6.000€ por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000€ por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000€ se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000€ por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000€ se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Puedo cobrar un premio de hoy en cualquier punto de venta o solo donde compré el décimo?
Los premios menores se pueden cobrar en cualquier administración de Loterías, independientemente de dónde se haya comprado el décimo. Solo hay que presentar el décimo en buen estado para que el terminal valide el premio.
No estás obligado a acudir al mismo punto de venta, lo cual es muy cómodo si compras en una ciudad y vives en otra. Para premios grandes, en cambio, el proceso se realiza en bancos colaboradores.
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Lotería Nacional | ¿Dónde han tocado los premios?
Primer premio:
- C.C. CARREFOUR-ALVAR AALTO, S/N,MANRESA,08243,BARCELONA
- PLAZA MAYOR, 4,RIAZA,40500,SEGOVIA
- ALONSO PEDREIRA, 1 C.L. TRANSPORTES PARCELA 139,LEDOÑO,15199,CORUÑA (A)
- MARIANA PINEDA, EDIF. TERRAZAS DEL MAR II, L-4,ALMUÑÉCAR,18690,GRANADA
- C.C. CARREFOUR PINAR-CRTA. CORUÑA KM 22 L-22,LAS ROZAS DE MADRID,28232,MADRID
- DIVINA PASTORA, 12,ANSOÁIN,31013,NAVARRA
Segundo premio:
- EXTREMADURA, 15,FUENLABRADA,28944,MADRID
- HUESCA, 2 BAJO 5,VALENCIA,46001,VALENCIA
- RAMON DE DURAÑONA, 3 (ACC. DOCTOR MULERO, 1),VALLE DE TRAPAGA,48510,VIZCAYA
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 26 de marzo de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 21 de marzo de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué es un billete completo y cómo afecta a los premios de hoy?
Un billete completo está formado por 10 décimos del mismo número y serie. Si ese número resulta premiado hoy, multiplicas por 10 el premio asignado a cada décimo.
Por ejemplo, si el número del billete obtiene el segundo premio, cada décimo vale 6.000 euros y el billete completo serían 60.000. Es una fórmula muy usada por peñas, asociaciones y empresas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay alguna ventaja real en jugar siempre el mismo número en el sorteo de hoy y en los siguientes?
Desde un punto de vista estadístico, no. Todos los números tienen la misma probabilidad de salir hoy que cualquier otro día.
Sin embargo, a muchas personas les gusta mantener un número por motivos afectivos o supersticiones. No mejora tus opciones, pero puede hacer más entretenido el seguimiento de los sorteos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Es mejor comprar en una administración grande o en una pequeña?
En cuanto a probabilidades, da completamente igual: todos los décimos tienen las mismas opciones de salir premiados. Lo único que cambia es el volumen de décimos vendidos en cada punto.
Una administración grande vende más y, por pura cantidad, puede aparecer más en las noticias cuando toca. Pero el primer premio puede salir perfectamente de un pequeño pueblo, como tantas veces ha ocurrido.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si compartimos un décimo del sorteo de hoy entre varias personas?
Compartir décimos es legal y muy habitual, pero conviene dejar constancia por escrito de quién participa y en qué porcentaje. Una fotocopia del décimo con los nombres y porcentajes es una buena práctica.
Si el décimo resulta premiado hoy, lo ideal es que la persona que tiene el original acuda al cobro y después reparta el premio según lo acordado. Así se evitan discusiones y malos entendidos entre amigos, familiares o compañeros.
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Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar un premio de hoy si he perdido el décimo?
En la Lotería Nacional tradicional, el décimo físico es el título que da derecho al cobro. Si se pierde y otra persona lo cobra, la situación se complica mucho porque se considera que quien lo presenta es el titular legítimo.
Solo en casos muy excepcionales se puede iniciar un procedimiento para intentar bloquear ese cobro, si se demuestra claramente la propiedad. En cambio, si jugaste online, ese problema desaparece porque la participación queda registrada a tu nombre.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué sucede si hoy gano un premio con un décimo comprado para un regalo?
Si compraste el décimo expresamente para regalarlo y la otra persona lo tiene en su poder, en principio el premiado es el receptor del regalo. Legalmente se considera que el titular es quien posee el décimo original.
Por eso es importante dejar claro si se trata de un regalo completo o de un décimo compartido. En caso de compartir, conviene reflejar por escrito los acuerdos para evitar malentendidos en caso de premio.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- EXTREMADURA, 15,FUENLABRADA,28944,MADRID
- HUESCA, 2 BAJO 5,VALENCIA,46001,VALENCIA
- RAMON DE DURAÑONA, 3 (ACC. DOCTOR MULERO, 1),VALLE DE TRAPAGA,48510,VIZCAYA
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- C.C. CARREFOUR-ALVAR AALTO, S/N,MANRESA,08243,BARCELONA
- PLAZA MAYOR, 4,RIAZA,40500,SEGOVIA
- ALONSO PEDREIRA, 1 C.L. TRANSPORTES PARCELA 139,LEDOÑO,15199,CORUÑA (A)
- MARIANA PINEDA, EDIF. TERRAZAS DEL MAR II, L-4,ALMUÑÉCAR,18690,GRANADA
- C.C. CARREFOUR PINAR-CRTA. CORUÑA KM 22 L-22,LAS ROZAS DE MADRID,28232,MADRID
- DIVINA PASTORA, 12,ANSOÁIN,31013,NAVARRA
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo donar una parte del premio de hoy a una ONG y desgravar en la renta?
Si decides donar parte del dinero cobrado a una entidad sin ánimo de lucro reconocida, esa donación puede tener beneficios fiscales en tu declaración de la renta. La deducción no se aplica al premio en sí, sino a la donación realizada.
Es importante conservar los justificantes de las aportaciones para poder acreditarlas ante la Agencia Tributaria. Un asesor puede ayudarte a optimizar la cuantía y la forma de la donación
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué recomendaciones básicas hay para gestionar un premio importante ganado hoy?
Ante un premio relevante, se recomienda mantener la calma, guardar el décimo en un lugar seguro y no tomar decisiones precipitadas. Es aconsejable consultar con un asesor financiero o fiscal antes de gastar o invertir grandes cantidades.
También puede ser útil no hacer público inmediatamente el premio para evitar presiones o solicitudes indeseadas. Planificar bien los objetivos y repartir el dinero en diferentes plazos puede ayudar a aprovechar mejor esa oportunidad.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar un premio de hoy en cualquier punto de venta o solo donde compré el décimo?
Los premios menores se pueden cobrar en cualquier administración de Loterías, independientemente de dónde se haya comprado el décimo. Solo hay que presentar el décimo en buen estado para que el terminal valide el premio.
No estás obligado a acudir al mismo punto de venta, lo cual es muy cómodo si compras en una ciudad y vives en otra. Para premios grandes, en cambio, el proceso se realiza en bancos colaboradores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué horarios manejan las administraciones para pagar los premios de hoy?
Las administraciones pagan los premios menores durante su horario habitual de apertura, que varía según el establecimiento. No es necesario pedir cita ni acudir a horas concretas, siempre que el local esté operativo.
En fechas muy señaladas, como los días posteriores a sorteos especiales, puede haber más afluencia y pequeñas colas. Por ello, algunos ganadores optan por esperar unos días si el premio no es urgente.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los premios no reclamados de la Lotería Nacional de hoy?
Los premios que no se reclaman dentro del plazo de tres meses se consideran caducados. Las cantidades no cobradas se incorporan a los fondos de Loterías y Apuestas del Estado según la normativa vigente.
No existe un mecanismo para reclamar un premio caducado, aunque se demuestre que se tenía el décimo. De ahí la importancia de comprobar y cobrar los premios a tiempo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se recomiendan medidas específicas para evitar fraudes con décimos de hoy?
Es recomendable no publicar fotos del décimo completo en redes sociales, especialmente con el código de barras visible. En caso de pérdida, alguien podría intentar utilizar esos datos de forma indebida.
También conviene firmar por detrás el décimo, sobre todo si se comparte, y guardar las fotocopias donde consten los acuerdos de participación. Estas precauciones ayudan a demostrar la propiedad en situaciones conflictivas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo guardar mi premio de hoy en un depósito conjunto si lo compartimos varias personas?
Cuando un décimo se comparte y obtiene un premio importante, es frecuente que los participantes abran una cuenta bancaria conjunta para gestionarlo. El banco puede asesorar sobre la mejor forma de formalizar la titularidad y evitar problemas fiscales o sucesorios.
También es habitual que se reparta el dinero en cuentas individuales y cada cual gestione su parte. La decisión dependerá del grado de confianza y de los objetivos que tengan las personas que compartieron el décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio grande del sorteo de hoy?
De la parte del premio que excede de 40.000 euros por décimo, Hacienda se queda un 20% mediante retención en el momento del cobro. La cantidad hasta 40.000 euros está exenta y la cobras íntegra.
Por ejemplo, si un décimo ganara 100.000 euros, tributarían 60.000 y se retendría el 20% de esos 60.000. El resultado sería una retención de 12.000 euros y un cobro neto de 88.000.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 0 y 1
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!