🔴 Este domingo 22 de marzo de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 4,5 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números -, -, -, - y -, mientras que el número clave o reintegro es el -.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 4,5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Si tu premio de El Gordo de la Primitiva es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en cualquier administración de Loterías o punto oficial de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado, normalmente desde el día siguiente al sorteo y, a veces, incluso desde la misma tarde.
Allí te lo pagarán en efectivo o mediante transferencia/Bizum según el importe y las políticas del punto de venta.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, ya no se cobra en la administración, sino que debes ir a una oficina de los bancos colaboradores autorizados por SELAE, que actualmente son BBVA y CaixaBank, llevando el resguardo original y tu documentación de identidad para que tramiten el pago (normalmente vía transferencia) y apliquen la retención de Hacienda correspondiente.
Si has jugado online (por ejemplo, en la web/app oficial o en una plataforma como TuLotero), los premios pequeños se abonan automáticamente en tu cuenta de juego y los grandes se gestionan a través de estos mismos bancos autorizados.
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué puedo hacer con el premio?
Con un premio de El Gordo de la Primitiva lo primero es garantizarlo y ordenar tus finanzas básicas: cobra siempre el premio de forma segura (cuenta bancaria a tu nombre, nunca entregando el resguardo original a terceros), reserva un colchón de liquidez para imprevistos (6–12 meses de gastos) y limpia deudas caras como tarjetas o préstamos al consumo, porque pagar intereses altos mientras tienes dinero parado rara vez sale a cuenta.
Antes de mover grandes cantidades, es muy recomendable hablar con un asesor financiero y/o fiscal que te ayude a planificar impuestos, donaciones a familiares y posibles cambios de régimen económico si tienes pareja, para evitar sustos con Hacienda o problemas legales futuros.
A medio y largo plazo, lo más sensato es repartir el premio entre varias metas: una parte en ahorro seguro (cuentas remuneradas, depósitos, letras del Tesoro), otra en inversión diversificada (fondos indexados globales, por ejemplo) según tu tolerancia al riesgo, y una parte para proyectos personales (vivienda, formación, ayudar a familia, pequeños caprichos) sin quemar todo el capital de golpe.
También puedes valorar destinar una fracción fija a ocio y donaciones solidarias para “disfrutar” del premio sin remordimientos, manteniendo la mayor parte del dinero orientada a darte tranquilidad y rentas futuras, no solo a gastar hoy.
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Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde cayó el premio del último sorteo?
En el último sorteo celebrado de El Gordo de la Primitiva, el del domingo 15 de marzo de 2026, el primer premio de máxima categoría (5 aciertos más número clave) cayó en la localidad de Mazarrón (Murcia).
Allí se selló el único boleto acertante de Primera Categoría, que se llevó un premio de algo más de 6,75 millones de euros brutos, según los datos difundidos por portales especializados que recogen la información de Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto ganador se validó en un punto de venta situado en la calle Larga, 4 de Mazarrón, que fue la administración que repartió todo el bote acumulado en ese sorteo del 15 de marzo.
El resto de categorías inferiores se repartieron entre miles de acertantes en toda España, pero el gran golpe de suerte de la jornada se concentró en ese único resguardo vendido en la Región de Murcia.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, tanto si lo jugaste en administración física como si lo hiciste online. El plazo legal para poder cobrarlo es de 3 meses contados desde ese día siguiente al sorteo.
Si dejas pasar esos 3 meses sin acudir a cobrar, el premio caduca y pierdes completamente el derecho a recibir el dinero, aunque tengas el resguardo o lo veas como premiado en la web o la app. Por eso es importante comprobar los resultados y gestionar el cobro lo antes posible.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda con un 20% del importe del premio que supere los primeros 40.000 euros, que están totalmente exentos en El Gordo de la Primitiva y en el resto de loterías de Loterías y Apuestas del Estado.
Es decir, si tu premio es de 40.000 euros o menos lo cobras íntegro; si es mayor, solo la parte que excede de esos 40.000 tributa a ese 20% mediante una retención automática cuando lo cobras.
Por ejemplo, si hoy te tocan 100.000 euros en El Gordo de la Primitiva, 40.000 euros quedan libres de impuestos y sobre los 60.000 restantes se aplica el 20%, así que Hacienda se quedaría con 12.000 euros y tú recibirías 88.000 euros netos.
En premios muy grandes (como un bote de varios millones) la misma regla se aplica igual: se restan 40.000 euros exentos y al resto se le quita directamente ese 20% antes de que el dinero llegue a tu cuenta.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
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Comprobar Gordo Primitiva | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:40 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
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El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para los juegos de Loterías y Apuestas del Estado (incluido el Gordo de la Primitiva) tienes 3 meses de plazo para cobrar el premio, contados desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el boleto caduca y el dinero no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de cobrarlo después.
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Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
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El Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
El premio es del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 8 de marzo de 2026, podrás cobrarlo desde esta misma tarde y hasta el 8 de junio de 2026 inclusive (3 meses contados desde mañana, 9 de marzo).
A partir del 9 de junio de 2026 el premio se considera caducado y ya no te lo pagarán, así que lo ideal es que lo cobres cuanto antes en una administración (si es hasta 2.000 €) o en banco colaborador (si es más de 2.000 €).
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
En el Gordo de la Primitiva se destina a premios el 55% de todo lo recaudado en el sorteo: una parte va al bote grande (primera categoría) y otra se reparte entre el resto de categorías y el reintegro.
El premio mínimo garantizado para la primera categoría (acertar 5 números más el número clave) es de 4,5 millones de euros, y si no hay acertantes, ese fondo se acumula como bote para el siguiente sorteo.
Dentro de ese 55%, un 10% se reserva para reintegros y el 45% restante se distribuye entre las distintas categorías: aproximadamente un 22% del fondo de premios se asigna a la primera categoría (5+1) y el 23% se reparte entre segunda (5), tercera (4+1), cuarta (4), quinta (3+1), sexta (3), séptima (2+1) y octava (2), con porcentajes fijos por categoría (por ejemplo, en torno al 33% del fondo para la segunda, 6–8% para la tercera y quinta, etc.), mientras que la octava categoría tiene un premio fijo de 3 euros por boleto y el reintegro devuelve la apuesta de 1,50 euros.
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El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
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Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.
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El Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo se conocerán los resultados?
En el Gordo de la Primitiva, los resultados del sorteo se conocen el mismo domingo, pocos minutos después de que se celebren las extracciones y se cierre el juego.
Normalmente el sorteo tiene lugar en torno a las 21:40 (hora peninsular), y a partir de ese momento ya existe una combinación ganadora oficial.
En cuestión de minutos, Loterías y Apuestas del Estado publica esa combinación en su web y en el listado de resultados, y los principales medios (prensa, televisión y portales de loterías) actualizan también la información.
A partir de ahí puedes comprobar premios y, poco después, se va sabiendo si hay acertantes de primera categoría y en qué administraciones se han validado los boletos premiados.
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El Gordo de la Primitiva de hoy, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros; hasta 40.000 euros por boleto no pagas nada.
Por ejemplo, si te tocan 100.000 euros del Gordo de la Primitiva, 40.000 están exentos y sobre los 60.000 restantes se aplica el 20%, así que pagarías 12.000 euros y cobrarías 88.000 netos.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Dónde y cómo puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si estás fuera de casa y quieres jugar a última hora, puedes hacerlo desde el móvil en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en su app, donde puedes comprar apuestas del Gordo de la Primitiva hasta el horario límite del sorteo.
También tienes otras apps y administraciones oficiales online (como TuLotero o distintas webs de administraciones de Lotería) que permiten validar apuestas de Loterías y Apuestas del Estado desde el móvil casi hasta el cierre, siempre respetando el límite oficial de venta.
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El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
En el Gordo de la Primitiva, una apuesta sencilla es cuando eliges exactamente 5 números del 1 al 54 y 1 número clave del 0 al 9, lo que genera una única combinación y pagas solo el precio básico de una apuesta.
En cambio, una apuesta múltiple es cuando marcas más de 5 números en el bloque (por ejemplo, 6, 7, 8 números…), de forma que el sistema combina esos números y en realidad juegas muchas apuestas sencillas a la vez: aumentan tus posibilidades de premio, pero también sube bastante el precio del boleto porque pagas por todas las combinaciones generadas.
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El Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Cuál es el premio de hoy?
Hoy el sorteo de El Gordo de la Primitiva pone en juego un bote aproximado de 4,5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo al que opta un único acertante del día antes de impuestos.
Como siempre, los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos y sobre el resto Hacienda aplica una retención del 20%, que se descuenta en el momento del cobro.
Además de ese bote principal, el juego reparte premios en varias categorías inferiores (desde 5 aciertos sin número clave hasta 2 aciertos, más el reintegro), que se pagan con porcentajes del fondo de premios y se reparten a partes iguales entre todos los acertantes de cada categoría.
Si quieres, cuando salgan los resultados oficiales del sorteo de esta noche te puedo decir también cuál ha sido la combinación ganadora y si el bote se ha quedado vacío o ha habido algún acertante de Primera Categoría.
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El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Hasta qué hora puedo comprar un ticket?
Para el Gordo de la Primitiva, el cierre general de venta de apuestas suele ser poco antes del sorteo, alrededor de las 21:15 h–21:25 h de los domingos (hora peninsular), aunque algunas administraciones online cortan unos minutos antes (por ejemplo, sobre las 20:50 h–21:00 h).
Conviene revisar siempre el horario que indique la propia administración o la plataforma donde compres el boleto, porque pueden fijar un cierre algo anterior al oficial y, además, en festivos concretos los horarios pueden modificarse.