🔴 Este domingo 22 de marzo de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un premio que alcanza los 4,5 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 11, 22, 28, 48 y 51, mientras que el número clave o reintegro es el 4.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 4,5 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda solo se queda dinero de los premios que superan 40.000 euros: esa cantidad está exenta, así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).
-
El Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo del Gordo de la Primitiva será el domingo 29 de marzo de 2026, ya que este juego se celebra todos los domingos.
Mañana, como todos los lunes, Loterías y Apuestas del Estado tiene previstos sorteos de La Primitiva y la Bonoloto.
También podrás seguirlo en directo a través de EL ESPAÑOL.
-
Comprobar Gordo de la Primitiva | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, tanto si lo jugaste en administración física como si lo hiciste online. El plazo legal para poder cobrarlo es de 3 meses contados desde ese día siguiente al sorteo.
Si dejas pasar esos 3 meses sin acudir a cobrar, el premio caduca y pierdes completamente el derecho a recibir el dinero, aunque tengas el resguardo o lo veas como premiado en la web o la app. Por eso es importante comprobar los resultados y gestionar el cobro lo antes posible.
-
Comprobar Gordo de la Primitiva | Repaso a los ganadores
La combinación ganadora corresponde a los números 11, 22, 28, 48 y 51, mientras que el número clave o reintegro es el 4.
-
Comprobar Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
Para cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva tienes que fijarte en la cantidad que te ha tocado, porque el procedimiento cambia según el importe.
Hasta 2.000 €: puedes cobrarlos en cualquier administración oficial de Loterías presentando el resguardo original y dentro del plazo de 3 meses desde el día siguiente al sorteo.
Más de 2.000 €: debes acudir a una entidad bancaria colaboradora (CaixaBank, BBVA, Santander, etc.) o a las delegaciones comerciales de Loterías y Apuestas del Estado, también con el resguardo original y un documento de identidad; si es participación compartida, el banco pedirá identificar a todos los titulares.
-
Comprobar el Gordo de la Primitiva | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda se queda un 20% de los premios de loterías y apuestas públicas, pero solo sobre la parte que excede de 40.000 euros por décimo, boleto o resguardo premiado. Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, no se paga nada y se cobra el importe íntegro.
En la práctica, esto significa que primero hay un tramo exento de 40.000 euros y, a partir de ahí, se aplica una retención fija del 20% que ya descuenta directamente la entidad que paga el premio. Por ejemplo, si el premio es de 100.000 euros, solo tributan 60.000 y Hacienda retiene 12.000 euros, de modo que el ganador recibe 88.000 euros netos.
Esta normativa se aplica a los premios de Loterías y Apuestas del Estado (como Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto, El Gordo, Euromillones en la parte española, etc.), así como a otros premios sujetos al mismo gravamen especial.
En general, una vez practicada la retención, el contribuyente no tiene que volver a incluir ese premio en la base general del IRPF, porque ya queda liquidado mediante ese gravamen específico.
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo del Gordo de la Primitiva será el domingo 29 de marzo de 2026, ya que este juego se celebra todos los domingos.
Mañana, como todos los lunes, Loterías y Apuestas del Estado tiene previstos sorteos de La Primitiva y la Bonoloto.
También podrás seguirlo en directo a través de EL ESPAÑOL.
-
El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de El Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo: los premios menores (hasta unos 2.000 euros) suelen abonarse de forma prácticamente inmediata en la administración, mientras que los premios más altos se cobran en banco colaborador y el dinero suele tardar entre 24 y 48 horas en llegar a tu cuenta una vez tramitado.
En todo caso, el consejo práctico es no dejar pasar muchos días: cuanto antes lo valides y tramites, menos riesgo hay de pérdida, deterioro del boleto o de que se te olvide hacer el cobro.
El plazo legal máximo para cobrar el premio es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo, igual que en el resto de juegos de Loterías y Apuestas del Estado (Primitiva, Bonoloto, Euromillones, Quiniela, etc.).
Si dejas pasar esos tres meses, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado pasa al Tesoro Público, así que conviene mirar la fecha del sorteo en el resguardo y marcarte mentalmente un límite aproximado de 90 días para no apurar el plazo.
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 4.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado la combinación ganadora del bote de 4,5 millones de euros: 11, 22, 28, 48 y 51.
El número clave ha sido: 4.
-
Gordo de la Primitiva hoy, en directo | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Si tu premio de El Gordo de la Primitiva es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en cualquier administración de Loterías o punto oficial de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado, normalmente desde el día siguiente al sorteo y, a veces, incluso desde la misma tarde.
Allí te lo pagarán en efectivo o mediante transferencia/Bizum según el importe y las políticas del punto de venta.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, ya no se cobra en la administración, sino que debes ir a una oficina de los bancos colaboradores autorizados por SELAE, que actualmente son BBVA y CaixaBank, llevando el resguardo original y tu documentación de identidad para que tramiten el pago (normalmente vía transferencia) y apliquen la retención de Hacienda correspondiente.
Si has jugado online (por ejemplo, en la web/app oficial o en una plataforma como TuLotero), los premios pequeños se abonan automáticamente en tu cuenta de juego y los grandes se gestionan a través de estos mismos bancos autorizados.
-
El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué puedo hacer con el premio?
Con un premio de El Gordo de la Primitiva lo primero es garantizarlo y ordenar tus finanzas básicas: cobra siempre el premio de forma segura (cuenta bancaria a tu nombre, nunca entregando el resguardo original a terceros), reserva un colchón de liquidez para imprevistos (6–12 meses de gastos) y limpia deudas caras como tarjetas o préstamos al consumo, porque pagar intereses altos mientras tienes dinero parado rara vez sale a cuenta.
Antes de mover grandes cantidades, es muy recomendable hablar con un asesor financiero y/o fiscal que te ayude a planificar impuestos, donaciones a familiares y posibles cambios de régimen económico si tienes pareja, para evitar sustos con Hacienda o problemas legales futuros.
A medio y largo plazo, lo más sensato es repartir el premio entre varias metas: una parte en ahorro seguro (cuentas remuneradas, depósitos, letras del Tesoro), otra en inversión diversificada (fondos indexados globales, por ejemplo) según tu tolerancia al riesgo, y una parte para proyectos personales (vivienda, formación, ayudar a familia, pequeños caprichos) sin quemar todo el capital de golpe.
También puedes valorar destinar una fracción fija a ocio y donaciones solidarias para “disfrutar” del premio sin remordimientos, manteniendo la mayor parte del dinero orientada a darte tranquilidad y rentas futuras, no solo a gastar hoy.
-
Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Dónde cayó el premio del último sorteo?
En el último sorteo celebrado de El Gordo de la Primitiva, el del domingo 15 de marzo de 2026, el primer premio de máxima categoría (5 aciertos más número clave) cayó en la localidad de Mazarrón (Murcia).
Allí se selló el único boleto acertante de Primera Categoría, que se llevó un premio de algo más de 6,75 millones de euros brutos, según los datos difundidos por portales especializados que recogen la información de Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto ganador se validó en un punto de venta situado en la calle Larga, 4 de Mazarrón, que fue la administración que repartió todo el bote acumulado en ese sorteo del 15 de marzo.
El resto de categorías inferiores se repartieron entre miles de acertantes en toda España, pero el gran golpe de suerte de la jornada se concentró en ese único resguardo vendido en la Región de Murcia.
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, tanto si lo jugaste en administración física como si lo hiciste online. El plazo legal para poder cobrarlo es de 3 meses contados desde ese día siguiente al sorteo.
Si dejas pasar esos 3 meses sin acudir a cobrar, el premio caduca y pierdes completamente el derecho a recibir el dinero, aunque tengas el resguardo o lo veas como premiado en la web o la app. Por eso es importante comprobar los resultados y gestionar el cobro lo antes posible.
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda con un 20% del importe del premio que supere los primeros 40.000 euros, que están totalmente exentos en El Gordo de la Primitiva y en el resto de loterías de Loterías y Apuestas del Estado.
Es decir, si tu premio es de 40.000 euros o menos lo cobras íntegro; si es mayor, solo la parte que excede de esos 40.000 tributa a ese 20% mediante una retención automática cuando lo cobras.
Por ejemplo, si hoy te tocan 100.000 euros en El Gordo de la Primitiva, 40.000 euros quedan libres de impuestos y sobre los 60.000 restantes se aplica el 20%, así que Hacienda se quedaría con 12.000 euros y tú recibirías 88.000 euros netos.
En premios muy grandes (como un bote de varios millones) la misma regla se aplica igual: se restan 40.000 euros exentos y al resto se le quita directamente ese 20% antes de que el dinero llegue a tu cuenta.
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué gano si acierto el número clave?
Si solo aciertas el número clave en el Gordo de la Primitiva, sin acertar ninguno de los cinco números principales, obtienes el reintegro de tu apuesta. Esto significa que recuperas exactamente lo que jugaste en esa apuesta sencilla, que normalmente son 1,50 € por combinación.
No se genera un premio “extra” más allá de ese reintegro: el acierto del número clave solo sirve para devolverte el importe apostado, mientras que los premios más altos llegan cuando combinas aciertos en los números principales con el propio número clave.
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta la combinación ganadora?
En el Gordo de la Primitiva, si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo, aumentando así el premio máximo que podrá llevarse quien acierte en una fecha posterior.
Además, si tampoco hubiera acertantes en otras categorías superiores (segunda, tercera, etc.), los importes previstos para ellas se van sumando a categorías inferiores o al bote futuro, según marcan las normas del juego, de forma que el fondo destinado a premios va engordando progresivamente hasta que haya ganadores.
-
Comprobar Gordo Primitiva | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:40 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
Para los juegos de Loterías y Apuestas del Estado (incluido el Gordo de la Primitiva) tienes 3 meses de plazo para cobrar el premio, contados desde el día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el boleto caduca y el dinero no reclamado pasa al Tesoro Público, sin posibilidad de cobrarlo después.
-
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
-
El Gordo de la Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
El premio es del sorteo de El Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 8 de marzo de 2026, podrás cobrarlo desde esta misma tarde y hasta el 8 de junio de 2026 inclusive (3 meses contados desde mañana, 9 de marzo).
A partir del 9 de junio de 2026 el premio se considera caducado y ya no te lo pagarán, así que lo ideal es que lo cobres cuanto antes en una administración (si es hasta 2.000 €) o en banco colaborador (si es más de 2.000 €).