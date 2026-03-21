Comprobar Lotería Nacional hoy, sábado 21 de marzo | Resultados y números premiados del sorteo del Día del Padre
Comprueba todos los resultados y números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional del Día del Padre de hoy, 21 de marzo, y descubre si tu décimo ha sido premiado.
Cuponazo de la ONCE: resultados del sorteo de hoy, viernes 20 de marzo de 2026
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 21 de marzo:
- Primer premio: 34.302
- Segundo premio: 73.943
- Reintegros: 2, 6, 3
- Cuatro cifras: 0517, 2.146, 8.240, 4.396, 8.174
- Tres cifras: 794, 051, 442, 390, 217, 375, 166, 629, 589, 192, 354, 162, 288, 483, 613
- Dos cifras: 98,14
- Premio especial: Fracción 10ª y la serie 6ª del número 34302
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?
Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.
Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.
🔴 ¿Qué es el Sorteo Extraordinario del Día del Padre?
El Sorteo Extraordinario del Día del Padre es uno de los sorteos especiales más importantes de la Lotería Nacional, con más emisión y premios que un sorteo ordinario de sábado. Se celebra en torno al 19 de marzo, adaptando la fecha al sábado más cercano para coincidir con la festividad de San José.
En el caso de 2026, el sorteo se celebra hoy, sábado 21 de marzo, a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, utilizando el sistema de bombos múltiples habitual en los extraordinarios. Es un sorteo muy esperado porque concentra un gran volumen de premios y un premio especial millonario al décimo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se reparten los premios?
En el Sorteo Extraordinario del Día del Padre, primero se reserva un premio especial de 15 millones de euros para un único décimo que acierte número, serie y fracción; además, todos los décimos de ese mismo número se llevan el primer premio de 130.000 € por décimo y hay un segundo premio de 25.000 € por décimo.
El resto del dinero se reparte en unos 3,5 millones de premios pequeños: aproximaciones al primero y segundo premio, centenas, terminaciones de cuatro, tres y dos cifras y reintegros, hasta distribuir en total el 70% de todo lo recaudado en este sorteo (105 millones de euros en premios).
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Lotería Nacional hoy, sábado 21 de marzo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de la Lotería Nacional de hoy desde mañana mismo, en cuanto abran administraciones y bancos, y a partir de ahí tienes un plazo legal de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo para hacerlo.
Si dejas pasar esos tres meses el premio caduca y el dinero pasa al Tesoro Público, así que es recomendable no esperar al último momento, sobre todo si tu premio es de más de 2.000 euros y necesitas ir al banco.
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Comprobar Lotería Nacional | Repaso a los números premiados
Estos son los números premiados del sorteo del sábado 21 de marzo:
- Primer premio: 34.302
- Segundo premio: 73.943
- Reintegros: 2, 6, 3
- Cuatro cifras: 0517, 2.146, 8.240, 4.396, 8.174
- Tres cifras: 794, 051, 442, 390, 217, 375, 166, 629, 589, 192, 354, 162, 288, 483, 613
- Dos cifras: 98,14
- Premio especial: Fracción 10ª y la serie 6ª del número 34302
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Comprobar Lotería Nacional Día del Padre | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional después del Extraordinario del Día del Padre es el jueves 26 de marzo de 2026, un sorteo del Jueves con décimos de 3 euros.
Después de ese, el siguiente será el sábado 28 de marzo de 2026, un sorteo ordinario de sábado con décimos de 6 euros, y a partir de ahí se mantiene el esquema habitual de Jueves y Sábados (con algunos extraordinarios señalados en el calendario oficial).
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Comprobar Lotería Nacional hoy, sábado 21 de marzo | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
Si tu premio es de hasta 2.000 euros por décimo, puedes cobrarlo en cualquier administración oficial de Loterías presentando el décimo físico o el resguardo electrónico; te pagarán en efectivo o por transferencia, sin comisiones, y tienes un plazo de tres meses desde hoy para hacerlo.
Si tu premio supera los 2.000 euros, debes acudir a una entidad bancaria colaboradora (por ejemplo, BBVA o CaixaBank) con el décimo original y tu DNI; allí te ingresarán el importe en la cuenta, aplicando automáticamente la retención del 20% sobre lo que exceda de los 40.000 € exentos, y también dispones de tres meses de plazo para el cobro.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde han caído los premios del sorteo de hoy?
Hoy el primer premio de la Lotería Nacional del Sorteo Extraordinario del Día del Padre (número 34302) se ha repartido muy troceado y ha caído principalmente en administraciones de Albacete, Valencia, Madrid y Sevilla, con décimos sueltos vendidos también por terminal en otras provincias.
El segundo premio (número 73943) se ha concentrado sobre todo en una administración de Barcelona y otra de Málaga, además de algunos puntos de venta menores en Castilla y León y Galicia, mientras que los reintegros y terminaciones se han distribuido por prácticamente todas las comunidades autónomas.
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Lotería Nacional Día del Padre | ¿Qué premios se han repartido hoy?
En el Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional del Día del Padre 2026 se reparten, por cada décimo, estos premios principales: Premio especial acumulado de 15.000.000 € a un solo décimo, primer premio de 130.000 € por décimo y segundo premio de 25.000 € por décimo.
Además hay muchos premios menores: aproximaciones al primero (2.400 € por décimo) y al segundo (1.532,50 €), terminaciones de cuatro cifras (375 €), de tres cifras (75 €), de dos cifras (30 €) y los reintegros, que devuelven los 15 € jugados por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En el sorteo Extraordinario del Día del Padre 2026, los primeros 40.000 euros de cada décimo premiado están libres de impuestos, así que si tu premio no supera esa cifra lo cobras íntegro y Hacienda no se queda nada.
Si el premio es mayor de 40.000 euros, solo tributa la parte que excede esa cantidad al 20% y la retención te la aplican automáticamente al cobrar (por ejemplo, si ganas 100.000 €, tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €).
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué consejos se dan para gestionar un premio grande del Día del Padre?
Ante un premio grande, los expertos aconsejan mantener la calma, no hacer gastos impulsivos inmediatos y buscar asesoramiento financiero y fiscal antes de tomar decisiones. También recomiendan no hacer público de forma masiva el premio, para evitar presiones, peticiones y posibles estafas.
Un paso sensato suele ser cancelar deudas, crear un colchón de seguridad y plantear inversiones diversificadas en lugar de gastar todo en poco tiempo. Desde el punto de vista emocional, también es importante asumir que un premio grande cambia tu situación económica, pero no tiene por qué cambiar tu vida de forma caótica.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Por qué la Lotería Nacional mantiene el sistema de bombos tradicionales?
Loterías y Apuestas del Estado mantiene el sistema de bombos múltiples porque aporta transparencia visual y tradición, permitiendo que el público vea las extracciones en directo. Este sistema, similar al de otros grandes sorteos, refuerza la confianza en el azar del sorteo.
Además, el ritual del Salón de Sorteos, con los bombos girando y las bolas numeradas, forma parte de la imagen histórica de la Lotería Nacional. Esa escenografía es también un elemento comunicativo que los medios aprovechan en sus retransmisiones y crónicas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué premios concretos hay ligados al primer premio aparte del número completo?
Relacionado con el primer premio, se conceden premios a la centena del primer premio, a las tres y dos últimas cifras, y a los números anterior y posterior al premiado. Por ejemplo, los números inmediatamente anterior y posterior al primer premio se llevan 2.400 euros por décimo.
También tienen premio la centena del primer premio y las tres y dos últimas cifras, con importes de 75 euros por décimo en estas categorías según el programa publicado para hoy. Además, todos los números que compartan la última cifra con el primer premio obtienen el reintegro de 15 euros.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo se distribuyen exactamente los premios principales por décimo?
El primer premio reparte 1.300.000 euros por serie, lo que supone 130.000 euros por décimo con el número completo agraciado. El segundo premio otorga 250.000 euros por serie, es decir, 25.000 euros a cada décimo con ese número.
Si además tu décimo coincide con la combinación de serie y fracción agraciada con el Premio Especial, sumarías esos 130.000 euros del primer premio a los 15 millones del Especial, obteniendo 15.130.000 euros brutos. Es una estructura que permite grandes premios individuales y, a la vez, reparte cantidades importantes entre muchos décimos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Por qué el Premio Especial es tan comentado en este sorteo?
El Premio Especial de 15 millones de euros al décimo es el gran protagonista mediático del Sorteo del Día del Padre, porque concentra en un único décimo una cantidad muy elevada. Para conseguirlo, el décimo debe coincidir con el número del primer premio, la serie y la fracción exactas extraídas.
Esta combinación hace que no baste con “acertar el número”, sino que haya una capa extra de exclusividad que genera mucha expectación. Por eso, cuando los medios hablan del sorteo, suelen destacar ese titular de “hasta 15 millones a un solo décimo” como reclamo principal.
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Lotería Nacional hoy | Si me toca hoy, ¿tengo que declarar el premio en la Renta?
Los premios de loterías que estén sujetos a gravamen especial y tengan retención en origen no se vuelven a gravar en la Declaración de la Renta, aunque debas informar de que los has percibido en algunos casos. Es decir, no pagarás de nuevo IRPF por ese mismo premio.
Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros y, por tanto, está exento, tampoco tributarás por él, pero puede ser relevante a efectos de tu situación patrimonial futura. Lo que sí tributa posteriormente es la rentabilidad que generen esos fondos si los inviertes o depositas en productos financieros.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Hay algún límite de décimos que pueda comprar para este sorteo?
No existe un límite general de décimos por persona, pero sí puede haber limitaciones prácticas en determinadas administraciones si un número concreto está muy demandado o si la emisión de ese número se ha agotado. Cada punto de venta gestiona su stock de forma independiente.
En compras online, algunas webs pueden limitar el número de décimos por usuario en determinadas promociones o números especiales. En cualquier caso, la recomendación es no exceder un presupuesto razonable, por muy atractivos que parezcan los premios.
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Comprobar Lotería Nacional | ¿Por qué mucha gente regala décimos del Día del Padre?
El sorteo está directamente asociado a la figura del padre y a la festividad de San José, por lo que regalar un décimo se ha convertido en un detalle simbólico y muy extendido. Es una forma de decir “te deseo suerte” y compartir la ilusión de un posible premio familiar.
Además, el importe de 15 euros lo convierte en un regalo asequible, que puede acompañar a otros detalles o a una comida familiar. Si el décimo resulta premiado, la alegría se multiplica, sobre todo cuando se comparte el número entre varios miembros de la familia.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto tiempo tardan en pagar un premio grande?
En condiciones normales, una vez verificado el décimo en la entidad bancaria colaboradora, el pago del premio se realiza en un plazo corto, a menudo en cuestión de días laborables. No suele ser un proceso largo salvo en casos de incidencias o necesidad de análisis especial del décimo.
La retención de Hacienda se descuenta automáticamente y el banco ingresa el resto en la cuenta indicada por el titular o titulares. Es aconsejable asesorarse antes de mover o invertir grandes cantidades, para tomar decisiones financieras meditadas y no impulsivas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa si un décimo premiado se moja o se deteriora?
Si el décimo se moja o deteriora pero sigue siendo legible y verificable, la administración o el banco pueden remitirlo a Loterías para su análisis. En muchos casos, si se puede comprobar su autenticidad y no hay dudas de manipulación, se admite el cobro.
Si el deterioro es muy grave, el proceso puede alargarse y existe el riesgo de que no se considere válido. Por eso es vital proteger los décimos de humedad, calor excesivo o roturas, y evitar escribir o hacer marcas sobre códigos y áreas sensibles.
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Comprobar Lotería Nacional hoy |¿Puedo negarme a que el banco me identifique al cobrar un premio grande?
Para premios superiores a 2.000 euros, la identificación del titular mediante documento oficial es obligatoria, tanto por normativa fiscal como de prevención de blanqueo de capitales. No es posible cobrar un premio relevante de forma anónima en el sistema actual.
El banco necesita tus datos para aplicar la retención de Hacienda y comunicar la operación a Loterías. Si el premio es compartido, es aconsejable que se identifiquen todos los partícipes, no sólo una persona, para evitar problemas fiscales posteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar el premio en cualquier banco?
Los premios superiores a 2.000 euros se cobran a través de las entidades financieras que colaboran con Loterías y Apuestas del Estado. No todos los bancos están habilitados, así que conviene consultar en la web oficial o en la administración cuáles son las entidades autorizadas en cada momento.
En esos bancos, una vez verificado el décimo, se tramita el cobro y se aplica la retención de Hacienda si el premio supera los 40.000 euros. Normalmente ofrecen la posibilidad de ingreso en cuenta, evitando manejar grandes cantidades de efectivo.