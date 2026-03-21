Comprobar Lotería Nacional hoy, sábado 21 de marzo | Resultados y números premiados del sorteo del Día del Padre

Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.

Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.

🔴 ¿Qué es el Sorteo Extraordinario del Día del Padre?

El Sorteo Extraordinario del Día del Padre es uno de los sorteos especiales más importantes de la Lotería Nacional, con más emisión y premios que un sorteo ordinario de sábado. Se celebra en torno al 19 de marzo, adaptando la fecha al sábado más cercano para coincidir con la festividad de San José.

En el caso de 2026, el sorteo se celebra hoy, sábado 21 de marzo, a las 13:00 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, utilizando el sistema de bombos múltiples habitual en los extraordinarios. Es un sorteo muy esperado porque concentra un gran volumen de premios y un premio especial millonario al décimo.