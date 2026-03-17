Bonoloto y Primitiva, comprobar resultados | Números ganadores del sorteo del lunes 16 de marzo de 2026
Un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva se celebra este lunes, 16 de marzo de 2026, con un premio de 1 y 126,5 millones de euros, respectivamente.
Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva este 16 de marzo del 2026:
- Bonoloto
🔴Primer premio para la combinación: 35, 21, 48, 32, 12, 08
🔴Complementario: 49
🔴Reintegro: 08
- La Primitiva
🔴Primer premio para la combinación: 40, 44, 23, 05, 28, 08
🔴Número complementario: 18
🔴Reintegro: 06
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy, lunes 16 de marzo de 2026, el bote de La Primitiva es de 126,5 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría (6 aciertos más reintegro), y el bote de la Bonoloto es de 1 millón de euros para un único acertante de primera categoría (6 aciertos).
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde la mañana del día siguiente al sorteo, una vez que se han validado y publicado oficialmente los resultados, y dispones de un plazo de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo para hacerlo efectivo; pasado ese plazo el premio prescribe y se pierde el derecho al cobro, pudiendo cobrar importes de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y los premios superiores en entidades financieras colaboradoras o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda no se queda nada si tu premio de Primitiva o Bonoloto no supera los 40.000 euros, porque esa cuantía está exenta; si el premio es superior, solo tributa la parte que excede esos 40.000 euros aplicando un gravamen del 20%, que se retiene directamente al pagarte, y en caso de premios compartidos (peñas, amigos, familia) esos 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes y a cada uno se le aplica, si procede, ese 20% solo sobre la parte de premio que supere su porción exenta.
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Bonoloto y Primitiva | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio de Bonoloto o Primitiva?
El plazo general para cobrar un premio de Bonoloto o La Primitiva es de 3 meses desde el día siguiente al sorteo en el que se obtuvo el premio. Es decir, se cuentan días naturales y, si el último día del plazo fuese festivo en el lugar de pago, el periodo se amplía un día más.
Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el importe del premio revierte según la normativa vigente de Loterías y Apuestas del Estado. Por eso es importante revisar los boletos con regularidad y evitar acumular resguardos sin comprobar durante demasiado tiempo.
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Bonoloto y Primitiva | Cerramos la cobertura de hoy
Cerramos la cobertura de los sorteos de Bonoloto y Primitiva de hoy lunes 16 de marzo del 2026. ¡Gracias por seguirnos y enhorabuena a los afortunados!
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Bonoloto y Primitiva | ¿Hay trucos para aumentar las probabilidades de ganar?
Desde un punto de vista matemático, ningún sistema puede alterar la probabilidad básica de cada combinación, que es la misma para cualquier conjunto de números. Elegir números “calientes” o “fríos” no cambia la probabilidad real de que salgan en el próximo sorteo.
Lo que sí pueden hacer algunos jugadores es gestionar mejor su presupuesto, limitar el gasto y combinar apuestas sencillas con múltiples, pero siempre dentro de un marco responsable. En cualquier caso, se trata de un juego de azar y la suerte es el único factor decisivo.
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Bonoloto y Primitiva | ¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?
La Primitiva también se basa en apuestas sencillas con un precio unitario por cada combinación de 6 números que se valide. En los boletos físicos, al disponer de varios bloques, es habitual que los jugadores sellen varias apuestas en el mismo soporte.
A este importe puede añadirse el coste del Joker si se decide participar en el juego complementario. Junto con los botes anunciados, el precio de la apuesta influye en la recaudación total de cada sorteo.
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Bonoloto y Primitiva | ¿Cuál es el precio de una apuesta sencilla de Bonoloto?
La Bonoloto se caracteriza por tener un precio de apuesta sencilla relativamente bajo, lo que facilita jugar varias combinaciones en un mismo sorteo. Aunque las tarifas concretas pueden actualizarse con el tiempo, se mantiene la filosofía de ser una lotería económica de participación frecuente.
Este coste reducido es uno de los motivos que explican su popularidad entre los jugadores españoles. Muchos participantes optan por sellar combinaciones fijas para toda la semana mediante la opción de abono, sin necesidad de acudir a la administración cada día.
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Bonoloto y la Primitiva | ¿Qué es la categoría especial de La Primitiva?
La categoría especial de La Primitiva es la que otorga el premio máximo cuando se aciertan los 6 números de la combinación ganadora y, además, el reintegro. Es la única categoría que accede al bote acumulado de los sorteos previos si no se ha repartido.
Si en un sorteo no hay ningún acertante de categoría especial, el fondo destinado a esta se acumula para el siguiente, potenciando así la cuantía del bote. De ahí que los grandes titulares sobre Primitiva suelan referirse a esta categoría cuando se habla de botes millonarios.
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Bonoloto y la Primitiva | ¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Los premios de loterías oficiales en España están sujetos a una tributación específica a partir de un determinado importe mínimo exento. A partir de esa cantidad, se aplica un tipo impositivo fijo mediante retención en el momento del pago del premio.
Es decir, cuando se cobra un gran premio de Bonoloto o Primitiva, el importe recibido ya llega con la retención practicada según lo establecido por Hacienda. Para otros aspectos fiscales, como la declaración de patrimonio, suele ser recomendable consultar con un asesor.
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Bonoloto y la Primitiva, hoy | . ¿Cómo se cobran los grandes botes de Primitiva y Bonoloto?
Cuando un premio supera cierto importe, su cobro se gestiona a través de bancos concertados con Loterías y Apuestas del Estado. El ganador debe presentar el resguardo premiado y acreditar su identidad, tras lo cual se acuerda la forma de pago y se aplican las retenciones fiscales oportunas.
En esos casos, el proceso es algo más formal para garantizar la seguridad tanto del agraciado como de la propia institución. A menudo se recomienda al ganador solicitar asesoramiento financiero y fiscal antes de decidir qué hacer con una cantidad tan elevada.
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Bonoloto y la Primitiva, hoy | ¿Dónde se cobran los premios más pequeños?
Los premios de menor cuantía pueden cobrarse directamente en las administraciones de lotería físicas. Normalmente, estos puntos de venta disponen de terminales conectados al sistema oficial para validar el resguardo y efectuar el pago al momento.
Existe un límite a partir del cual el cobro debe realizarse a través de entidades financieras colaboradoras, pero para los importes modestos basta con acudir a la administración donde se validó o a cualquier otra autorizada. En el caso de boletos adquiridos online, el abono suele realizarse en la cuenta de usuario asociada al servicio.
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Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio de Bonoloto o Primitiva?
El plazo general para cobrar un premio de Bonoloto o La Primitiva es de 3 meses desde el día siguiente al sorteo en el que se obtuvo el premio. Es decir, se cuentan días naturales y, si el último día del plazo fuese festivo en el lugar de pago, el periodo se amplía un día más.
Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el importe del premio revierte según la normativa vigente de Loterías y Apuestas del Estado. Por eso es importante revisar los boletos con regularidad y evitar acumular resguardos sin comprobar durante demasiado tiempo.
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Primitiva, hoy | ¡Sale el complementario y el reintegro!
El compelentario ha sido el número 18 y el reintegro el número 06.
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La Primitiva, hoy | ¡Ya tenemos el número premiado del sorteo de hoy!
La combinación premiada y ganadora del bote de la Primitiva de lunes 16 de febrero del 2026 es: 40, 44, 23, 05, 28, 08.
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Bonoloto, hoy | ¿Puedo comprobar mi boleto de Bonoloto online?
Sí, la propia web oficial ofrece una herramienta para introducir la combinación jugada y el reintegro de tu boleto y comprobar si has obtenido premio en Bonoloto. Basta con seleccionar la fecha del sorteo y los números, y el sistema te indica si la apuesta tiene algún tipo de acierto.
Aparte de la web oficial, existen portales especializados en loterías que también permiten verificar boletos de Bonoloto e incluso guardar combinaciones favoritas para futuros sorteos. No obstante, en caso de discrepancia, siempre prevalece la información de Loterías y Apuestas del Estado.
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Bonoloto, hoy | Salen el complementario y el reintegro
El número complementario de hoy ha sido el 49 y el reintegro el número 08.
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Bonoloto, hoy | ¡Ya tenemos ganador!
La combinación ganadora del bote de la Bonoloto de hoy es: 35, 21, 48, 32, 12, 08.
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Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Dónde se pueden comprobar los resultados oficiales?
Los resultados oficiales de Bonoloto y La Primitiva se consultan siempre en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en el apartado de resultados. Allí se muestran la combinación ganadora, el complementario, el reintegro y el detalle de premios por categorías para cada sorteo.
Además, los principales medios generalistas y deportivos incluyen secciones dedicadas a loterías en las que publican las combinaciones ganadoras al poco de celebrarse los sorteos. Algunos diarios ofrecen coberturas en directo con actualización minuto a minuto para quienes quieren seguir el sorteo casi en tiempo real.
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Bonoloto y Primitiva | ¿Qué probabilidades maneja la Bonoloto?
La Bonoloto comparte la misma estructura combinatoria de 6 números entre 49, por lo que la probabilidad de acertar la combinación de seis aciertos es igualmente de 1 entre 13.983.816. A partir de ahí se construyen el resto de categorías de aciertos incluyendo el uso del complementario.
Al igual que en La Primitiva, la probabilidad de obtener un premio pequeño es mucho más elevada que la de conseguir el máximo bote. De hecho, la filosofía de la Bonoloto es repartir premios moderados con bastante frecuencia gracias a su carácter de sorteo diario.
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Bonoloto y Primitiva | ¿Es más fácil ganar algo en La Primitiva que en otros juegos?
Diversos análisis apuntan a que la probabilidad de conseguir cualquier premio o al menos recuperar lo invertido en La Primitiva es aproximadamente de 1 entre 8. Eso incluye tanto las categorías de aciertos altos como las de tres números, que suelen ser las más frecuentes.
Evidentemente, esto no significa que sea sencillo hacerse con el bote, pero sí que estadísticamente hay cierta opción de obtener retornos menores si se participa con regularidad. Aun así, conviene recordar que se trata de un juego de azar sujeto a largas rachas sin premio relevante para muchos jugadores.
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Bonoloto y Primitiva | ¿Cuál es la probabilidad de acertar la combinación completa de La Primitiva?
La probabilidad de acertar la combinación ganadora de 6 números en La Primitiva es de 1 entre 13.983.816, ya que esa es la cantidad de combinaciones posibles de 6 números entre 49. Si además se tiene en cuenta el reintegro, el número de combinaciones distintas se multiplica por 10, lo que eleva la probabilidad del premio máximo a 1 entre 139.838.160.
Esto sitúa el juego en un nivel de dificultad similar al de otros grandes sorteos europeos en cuanto al premio más alto se refiere. No obstante, la probabilidad de conseguir cualquier tipo de premio, incluyendo categorías inferiores, es sensiblemente más favorable para el jugador.
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Primitiva y Bonoloto, hoy | ¿Y qué categorías existen en Bonoloto?
En Bonoloto también hay varias categorías de premios que van desde los seis aciertos hasta los tres, incluyendo la categoría especial y la de cinco más complementario, muy similar a la de La Primitiva. Cada nivel de aciertos tiene asignado un porcentaje del fondo de premios, que se reparte entre todos los acertantes de esa categoría.
Los premios de categorías bajas, como los tres aciertos, suelen ser cantidades más reducidas, pero con un número elevado de agraciados en cada sorteo. En cambio, las categorías superiores reúnen menos boletos acertantes y por ello reparten importes mucho más altos, especialmente cuando el bote se acumula durante varios días.