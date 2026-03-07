🔴 Estos son los números premiados del sorteo del sábado 7 de marzo:

- Primer premio: 12.027



- Segundo premio: 62.040

- Reintegros: 5, 6, 7

- Cuatro cifras: 5.019 - 7.833 - 8.072 - 9.078

- Tres cifras: 069 - 346 - 346 - 424 - 639 - 738 - 858 - 954 - 968 - 969

- Dos cifras: 47 - 66 - 77 - 77 - 79 - 84 - 89 - 97 - 99

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?