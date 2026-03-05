Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto:
- Primer premio para la combinación: 16, 19, 22, 25, 29, 47.
- Complementario: 41
- Reintegro: 0
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de Bonoloto desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado. Tienes un plazo máximo de tres meses (90 días naturales) desde el día siguiente a la fecha del sorteo para ir a cobrarlo; si el último día fuera festivo en la localidad de pago, el plazo se amplía un día más.
Dentro de ese plazo, los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y los premios de más de 2.000 € se cobran en las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank), siempre presentando tu DNI y el resguardo premiado. Si dejas pasar los tres meses sin cobrar, el boleto caduca y pierdes el derecho al premio.
🔴 ¿Cuál es el bote de hoy?
El bote de la Bonoloto para el sorteo de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, asciende a 2.400.000 euros, según las estimaciones publicadas en sitios especializados en loterías. Este monto se genera tras el sorteo del martes 3 de marzo, donde la combinación ganadora fue 04, 29, 30, 32, 43, 49 (complementario 11 y reintegro 8), sin acertantes de primera categoría y con un bote previo de 1.900.000 euros.
Los jugadores pueden adquirir sus apuestas hasta las 21:15 horas, momento en que se celebra el sorteo diario de la Bonoloto, administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Este juego, conocido por su frecuencia y botes acumulables, suele atraer miles de participantes en España, con un mínimo garantizado que crece si no hay ganadores principales.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En la Bonoloto, Hacienda no se queda un porcentaje de todo tu premio, sino un 20% solo sobre la parte que supere 40.000 € por boleto o participación.
Esto significa que si tu premio es de 40.000 € o menos, lo cobras íntegro, y si es mayor, solo paga impuestos el exceso; por ejemplo, con 50.000 €, tributan 10.000 € y Hacienda se queda 2.000 €.
La retención te la descuentan automáticamente en el banco o administración al cobrar, así que el dinero que recibes ya viene “neto” y, en general, no tienes que volver a pagar por ese premio en la declaración de la renta.
En premios compartidos (peñas, amigos, familia), esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre todos los participantes, y a cada uno se le aplica, si procede, el 20% sobre la parte que supere su parte exenta.
-
Bonoloto, hoy | ¿Cuántos sorteos de Bonoloto se celebran a la semana?
Actualmente la Bonoloto se celebra seis días a la semana, de lunes a sábado, lo que la convierte en uno de los juegos con mayor frecuencia de sorteos del calendario de SELAE. Esta cadencia permite que los jugadores puedan participar casi a diario y que los botes se formen y se repartan con mayor rapidez que en otros juegos semanales.
Cada sorteo es independiente del anterior, de modo que las probabilidades de que salga una determinada combinación son las mismas en todos los días. Que un número haya salido recientemente no aumenta ni reduce sus opciones de volver a aparecer en el bombo.
-
Bonoloto | ¿Cómo se comprueba si un boleto de Bonoloto tiene premio?
Para comprobar un boleto, se deben comparar los seis números jugados con la combinación ganadora del sorteo correspondiente y verificar el número de reintegro. Esta información se publica en medios oficiales y en distintos portales especializados de resultados de loterías.
Además, muchas administraciones y webs autorizadas ofrecen servicios de comprobación automática mediante la introducción de la combinación o el escaneo del resguardo. De esta forma, el sistema indica de inmediato si la apuesta tiene algún premio y de qué categoría se trata.
-
-
Bonoloto, hoy | ¿Cómo tributan los premios de la Bonoloto en España?
Los premios de la Bonoloto están sujetos a tributación específica en España cuando superan el mínimo exento fijado por la normativa. Desde 2021, los premios inferiores a 40.000 euros están exentos de pagar impuestos, por lo que se cobran íntegramente.
Cuando el premio supera esa cantidad, se aplica una retención del 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros exentos. Esa retención se practica en el momento del cobro, de manera que el ganador recibe ya el importe neto y no tiene que ingresar después esa cantidad por su cuenta.
-
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Tienen los premios de Bonoloto algún tipo de comisión bancaria?
Las entidades de crédito que colaboran con SELAE en el pago de premios no pueden cobrar comisiones por el mero hecho de abonar el premio de la lotería. El pago debe ajustarse a lo establecido por la normativa, que prevé que el ganador reciba el importe neto tras la retención fiscal, si procede.
Eso no impide que el banco pueda aplicar comisiones posteriores relacionadas con la gestión de la cuenta del cliente, según sus propias condiciones comerciales. Por ello, conviene informarse sobre las tarifas habituales si se prevé ingresar un premio elevado en una cuenta bancaria.
-
Bonoloto, hoy | ¿Dónde se cobran los premios pequeños y los grandes de la Bonoloto?
Los premios de menor cantidad pueden cobrarse habitualmente en las administraciones de lotería autorizadas, presentando el resguardo original. Estos puntos de venta disponen de terminales conectados con el sistema de SELAE para validar el premio y abonar la importación correspondiente.
Cuando se trata de premios superiores a determinados límites económicos, el cobro debe realizarse a través de entidades financieras colaboradoras designadas por SELAE. En estos casos, la entidad verifica el resguardo y gestiona el pago, aplicando en su caso las retenciones fiscales que corresponden.
-
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de la Bonoloto?
Los premios de la Bonoloto cuentan con un plazo de caducidad, de modo que deben cobrarse dentro del periodo fijado por la normativa de SELAE. Transcurrido ese plazo sin haber presentado el resguardo, el derecho al cobro se pierde y la importación se integra en los fondos del organismo.
Este límite de tiempo se aplica a todas las categorías, desde grandes premios hasta importes menores, por lo que conviene revisar los boletos y no dejarlos olvidados. Consultar la fecha del sorteo y las condiciones vigentes ayuda a evitar la caducidad involuntaria de un premio.
-
-
Comprobar Bonoloto, hoy | ¡Sale el complementario y el reintegro!
El complementario ha sido el número 41 y, el reintegro, el 0. ¡Felicidades a los ganadores!
-
Comprobar bonoloto, hoy | ¡Sale la combinación ganadora!
Los bombos han hablado y salen los ganadores del bote de la Bonoloto del miércoles 4 de marzo: 22, 29, 47, 25, 19, 16.
-
Comprobar Bonoloto, hoy | Menos de cinco minutos para el sorteo
Ya queda menos para que se celebre el sorteo de la Bonoloto. Lo bombos girarán a las 21:30, entérate de los resultados en EL ESPAÑOL.
-
Bonoloto, hoy | ¿Qué es un bote en la Bonoloto y cómo se genera?
Se habla de bote cuando en un sorteo no aparece ningún certante de la máxima categoría (seis aciertos) y la importación destinada a ese premio se acumula para sorteos posteriores. Esa cantidad se suma al fondo del siguiente sorteo, lo que puede dar lugar a premios especialmente elevados si la racha de vacantes se prolonga.
En ocasiones también se puede acumular parte de otras categorías altas si no hay acertantes, contribuyendo a aumentar el atractivo del bote. Estos botes suelen destacarse en los medios y en los puntos de venta porque atraen a más jugadores y elevan la recaudación.
-
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Se puede jugar a la Bonoloto por Internet?
Además de las administraciones de lotería física, es posible participar en la Bonoloto a través de plataformas y puntos de venta autorizados que permiten formalizar apuestas online. Estos servicios están conectados con el sistema oficial de SELAE, por lo que las apuestas quedan registradas de forma equivalente a un boleto físico.
Al jugar por Internet, el resguardo es digital y queda asociado a la cuenta del usuario, que puede consultar sus apuestas y premios desde el propio portal. En todo caso, es recomendable comprobar que la web o aplicación utilizada está autorizada y cumple con la normativa española de juego.
-
Bonoloto, hoy | ¿Qué papel tiene el reintegro en la Bonoloto?
El reintegro es un número entre el 0 y el 9 que se asigna automáticamente a cada apuesta en el momento de sellarla. En el sorteo se extrae una bola de un segundo bombo con esos diez números, y si coincide con el reintegro de la apuesta, se devuelve la importación jugada en esa apuesta.
Esta devolución se considera un premio específico y puede obtenerse incluso aunque no se hayan acertado números de la combinación principal. El reintegro contribuye a que muchos jugadores recuperen al menos el coste de la apuesta, lo que suele animar a seguir participando.
-
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Qué es exactamente el número complementario y para qué sirve?
El número complementario es una séptima bola que se extrae del mismo bombo tras la combinación ganadora de seis números. Este número no afecta a todas las categorías, sino que se utiliza exclusivamente para determinar los premios de segunda categoría.
Un jugador recibe un premio de segunda categoría cuando su apuesta contiene cinco de los seis números ganadores más el complementario. Esta mecánica permite ofrecer un escalón intermedio de premios entre el pleno de seis aciertos y los cinco aciertos sin complementario.
-
Bonoloto, hoy | ¿Es más fácil ganar algún premio menor en la Bonoloto?
Sí, las probabilidades de obtener premios de categorías inferiores son mayores que las de acertar los seis números, aunque sigan siendo bajas. Por ejemplo, la probabilidad de lograr un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) es de 1 entre 2.330.636.
A medida que se baja de categoría, las opciones de acierto aumentan, siendo comparativamente más probable lograr cuatro o tres aciertos o acertar el reintegro. Estas categorías ofrecen premios menores, pero más frecuentes, lo que contribuye a que muchos jugadores recuperen parte de lo jugado.
-
Comprobar Bonoloto, hoy | ¿Qué probabilidad hay de acertar los seis números de la Bonoloto?
La probabilidad de ganar el premio de primera categoría en la Bonoloto, es decir, conocer los seis números de la combinación ganadora, es de 1 entre 13.983.816 combinaciones posibles. Esto se debe a que el juego se basa en combinaciones de 49 números tomados de seis en seis sin repetición ni orden.
En términos porcentuales, esa probabilidad equivale aproximadamente a un 0,00000715%, lo que refleja la dificultad de obtener el máximo premio con una sola apuesta. Por ello, aunque el coste de la apuesta es bajo, conviene tener presente que se trata de un juego de azar con opciones de acierto muy reducidas en los premios más altos.
-
Bonoloto, hoy | ¿Cómo se reparte el dinero recaudado en un sorteo de Bonoloto?
La recaudación de cada sorteo se divide en distintas partidas, una de las cuales se destina al pago de los premios. Sobre ese fondo, la asigna un porcentaje normativo concreto a cada categoría, de manera que la mayor parte se reserva para los acertantes de primera categoría.
Si no hay ganadores en alguna categoría alta, la cantidad destinada a ese nivel se acumula y pasa a engrosar el fondo de premios de sorteos posteriores, generando los botes conocidos. En las categorías inferiores y en el reintegro, el reparto se hace conforme a cuantías fijas o fórmulas preestablecidas.
-
Bonoloto, hoy | ¿Cuántos aciertos se necesitan para obtener el premio?
Para conseguir un premio en metálico en la Bonoloto es necesario acertar al menos tres números de la combinación ganadora, lo que da derecho a un premio de quinta categoría. Esa categoría tiene asignado un premio fijo, independientemente de la recaudación de ese sorteo.
También se considera premio la devolución del importe de la apuesta cuando se acierta el reintegro, aunque no se hayan acertado números suficientes en la combinación principal. A partir de cuatro aciertos, las cantidades aumentan progresivamente y se calculan en función del fondo de premios de cada sorteo.
-
Bonoloto, hoy | ¿Qué categorías de premios existen en la Bonoloto?
La Bonoloto contempla varias categorías de premios: primera categoría (seis aciertos), segunda (cinco aciertos más complementarios), tercera (cinco aciertos), cuarta (cuatro aciertos) y quinta (tres aciertos). Además, existe la categoría de reintegro, que devuelve la importación jugada cuando el número de reintegro coincide.
Los premios de quinta categoría tienen una cantidad fija, mientras que el resto depende de la recaudación y del número de acertantes en cada sorteo. El fondo destinado a premios se reparte entre las distintas categorías según los porcentajes fijados en la normativa del juego.