Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Bonoloto:

- Primer premio para la combinación: 16, 19, 22, 25, 29, 47.

- Complementario: 41

- Reintegro: 0

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio de Bonoloto desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado. Tienes un plazo máximo de tres meses (90 días naturales) desde el día siguiente a la fecha del sorteo para ir a cobrarlo; si el último día fuera festivo en la localidad de pago, el plazo se amplía un día más.

Dentro de ese plazo, los premios de hasta 2.000 € se cobran en cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y los premios de más de 2.000 € se cobran en las entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank), siempre presentando tu DNI y el resguardo premiado. Si dejas pasar los tres meses sin cobrar, el boleto caduca y pierdes el derecho al premio.

🔴 ¿Cuál es el bote de hoy?

El bote de la Bonoloto para el sorteo de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, asciende a 2.400.000 euros, según las estimaciones publicadas en sitios especializados en loterías. Este monto se genera tras el sorteo del martes 3 de marzo, donde la combinación ganadora fue 04, 29, 30, 32, 43, 49 (complementario 11 y reintegro 8), sin acertantes de primera categoría y con un bote previo de 1.900.000 euros.

Los jugadores pueden adquirir sus apuestas hasta las 21:15 horas, momento en que se celebra el sorteo diario de la Bonoloto, administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Este juego, conocido por su frecuencia y botes acumulables, suele atraer miles de participantes en España, con un mínimo garantizado que crece si no hay ganadores principales.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En la Bonoloto, Hacienda no se queda un porcentaje de todo tu premio, sino un 20% solo sobre la parte que supere 40.000 € por boleto o participación.

Esto significa que si tu premio es de 40.000 € o menos, lo cobras íntegro, y si es mayor, solo paga impuestos el exceso; por ejemplo, con 50.000 €, tributan 10.000 € y Hacienda se queda 2.000 €.

La retención te la descuentan automáticamente en el banco o administración al cobrar, así que el dinero que recibes ya viene “neto” y, en general, no tienes que volver a pagar por ese premio en la declaración de la renta.

En premios compartidos (peñas, amigos, familia), esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre todos los participantes, y a cada uno se le aplica, si procede, el 20% sobre la parte que supere su parte exenta.