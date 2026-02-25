Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Euromillones hoy, martes 24 de febrero de 2026, con los siguientes resultados:
🔴Combinación ganadora: 10, 27, 40, 43, 47
🔴Estrellas: 6, 10
🔴Código premiado del juego complementario El Millón: ZCF96290
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Euromillones, el bote para el premio de hoy corresponde al fondo acumulado para la primera categoría, es decir, para quienes acierten los 5 números y las 2 estrellas en la combinación ganadora. Normalmente se anuncia como una cantidad estimada (por ejemplo, 17 millones, 50 millones, etc.) calculada en función de la recaudación y del histórico de botes, y si hubiera más de un acertante de esa 1.ª categoría, ese bote se reparte a partes iguales entre todos los boletos que logren los 5+2, de manera que cada uno recibe la misma fracción del premio total, sin prioridad para ningún país ni administración.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de Euromillones desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez se han validado oficialmente los resultados y se han cerrado las comprobaciones, igual que ocurre con el resto de juegos de lotería de ámbito estatal. El plazo máximo suele ser de tres meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo para poder cobrarlo, y dentro de ese periodo los premios pequeños se cobran en los puntos de venta autorizados, mientras que las cuantías más altas se gestionan a través de las entidades bancarias colaboradoras, presentando siempre el resguardo premiado y la identificación del titular; si se deja pasar ese plazo, el boleto caduca y se pierde el derecho a cobrar.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En Euromillones, Hacienda no aplica un porcentaje sobre el total del premio, sino el mismo sistema que en otros juegos de lotería españoles: hay una cantidad exenta por boleto (40.000 € en la normativa vigente) y solo tributa al 20 % la parte del premio que supere esa cifra. Esto significa que si tu premio es igual o inferior a ese mínimo exento, lo cobras íntegro, y si es mayor solo paga impuestos el exceso (por ejemplo, si ganaras 100.000 €, tributarían 60.000 € y la retención sería de 12.000 €); la retención se descuenta automáticamente al cobrar y, en premios compartidos entre varias personas, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente según la participación de cada uno, aplicándose a partir de ahí el 20 % solo sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
-
-
Euromillones hoy | Finalizamos la cobertura
Despedimos desde aquí el directo del sorteo de Euromillones de hoy, martes 24 de febrero de 2026. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡ Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL !!
-
Euromillones, hoy | ¿Cómo puedo jugar al Euromillones desde el extranjero?
Si estás en otro país participante del Euromillones, puedes jugar a través de los canales oficiales de ese territorio, ya sea en administraciones físicas o plataformas autorizadas. Cada país gestiona su propia red de venta, aunque el sorteo es común.
También existen servicios online que permiten participar desde otros lugares, pero es fundamental verificar que estén regulados y autorizados. Recuerda que el pago de premios y las obligaciones fiscales se regirán por la normativa del país en el que compres el boleto.
-
Comprobar Euromillones | ¿Cómo se reparten los premios entre varios ganadores del Euromillones?
Cuando hay varios ganadores en una misma categoría del Euromillones, el fondo destinado a esa categoría se reparte a partes iguales entre ellos. Así, si dos personas aciertan la combinación completa, compartirán el bote en proporciones idénticas.
Este sistema se aplica tanto en la primera categoría como en las inferiores, ajustando la cuantía que recibe cada acertante. Por eso, algunos días el premio individual es mayor o menor según el número de ganadores que haya en cada franja de aciertos.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puedo compartir un boleto del Euromillones con amigos o familia?
Sí, es habitual compartir un boleto del Euromillones con amigos, familiares o compañeros de trabajo, creando pequeñas peñas informales. No obstante, si se trata de importes altos, conviene dejar por escrito quién participa, con qué porcentaje y cómo se repartirá un eventual premio.
Este tipo de acuerdos evita conflictos en caso de que el boleto compartido resulte premiado, especialmente si la cantidad es muy elevada. También existen peñas organizadas de forma profesional que gestionan combinaciones múltiples y reparten premios entre muchos participantes.
-
Comprobar Euromillones | ¿Qué pasa si pierdo un boleto premiado del Euromillones?
Si pierdes un boleto físico del Euromillones que resultó premiado, la situación es complicada, porque el resguardo es el documento que acredita el derecho al cobro. Sin él, difícilmente podrás reclamar el premio, salvo circunstancias muy excepcionales en las que se pueda demostrar la titularidad.
Por ese motivo, se recomienda guardar los boletos en un lugar seguro y revisarlos antes de desecharlos. En cambio, si juegas online, la compra queda registrada a tu nombre y no hay riesgo de pérdida física del resguardo, lo que aporta una capa adicional de seguridad.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cuántos sorteos semanales tiene el Euromillones?
Euromillones celebra dos sorteos a la semana, normalmente los martes y los viernes por la noche. En ambos se ponen en juego botes millonarios y el sorteo complementario de El Millón para los jugadores de España.
Puedes decidir participar en uno de los dos o en ambos, según tu preferencia y presupuesto. Muchos jugadores optan por jugar la misma combinación en los dos sorteos semanales para multiplicar sus oportunidades de premio sin tener que cambiar de números constantemente.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Es mejor elegir mis propios números o usar la opción automática?
No hay una opción objetivamente mejor desde el punto de vista matemático, ya que el sorteo del Euromillones es puramente aleatorio. Elegir tus propios números o usar la opción automática solo cambia la forma en que se generan, pero no altera las probabilidades reales de acierto.
Algunas personas se sienten más cómodas usando fechas o cifras significativas, mientras que otras prefieren dejarlo todo al azar mediante la selección automática. Lo importante es que juegues con responsabilidad y con el importe que te puedas permitir, independientemente del método que elijas para seleccionar los números.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puedo jugar siempre la misma combinación en el Euromillones?
Sí, puedes jugar siempre la misma combinación en el Euromillones, tanto para el sorteo del martes 24 de febrero como para cualquier otro. Muchos jugadores eligen números fijos por motivos personales, supersticiones o simplemente comodidad.
Si quieres automatizarlo, en algunas plataformas es posible programar abonos o suscripciones con esos mismos números para varios sorteos consecutivos. Así te aseguras de que tu combinación “de la suerte” entra en juego cada martes y viernes sin que tengas que rellenar de nuevo el boleto.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se declara el premio del Euromillones en la renta?
Los premios sujetos a retención aparecen ya con los impuestos correspondientes descontados, pero pueden influir en tu declaración de la renta. En algunos casos, el premio en sí no tributa de nuevo como rendimiento, pero sí puede tener efectos sobre tu situación patrimonial.
Por ejemplo, si decides invertir el dinero, comprar viviendas o realizar otras operaciones relevantes, estas sí pueden generar obligaciones fiscales adicionales. Por eso, cuando el premio es muy alto, suele recomendarse acudir a un asesor financiero o fiscal para planificar bien el uso del dinero.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Tengo que pagar impuestos si gano el Euromillones?
En España, los premios de lotería por encima de un mínimo exento están sujetos a una retención fiscal en el momento del cobro. Esto significa que, si ganas un premio elevado en el Euromillones, una parte se destinará automáticamente a Hacienda y el resto será la cantidad neta que recibirás.
La organización practica esa retención de forma directa, de modo que no tienes que hacer un pago adicional por tu cuenta cuando cobras el premio. Aun así, conviene informarse del porcentaje vigente y de cómo puede afectar a tu declaración de la renta, especialmente si se trata de una suma importante.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Durante cuánto tiempo puedo cobrar un premio del Euromillones?
Los premios del Euromillones tienen un plazo de caducidad, que suele ser de varios meses desde la fecha del sorteo. Si transcurre ese periodo sin que reclames tu premio, el derecho al cobro se pierde, aunque el resguardo estuviera premiado.
Por ello, es fundamental revisar tus boletos del martes 24 de febrero (y de cualquier fecha) lo antes posible y conservarlos en buen estado. Si juegas online, la ventaja es que los sistemas suelen notificarte cuándo has ganado, y el riesgo de extravío del resguardo desaparece, ya que la información se almacena digitalmente.
-
-
Seguimos a la espera de El Millón.
-
Comprobar Euromillones | Qué debo hacer si consigo un premio en el Euromillones del 24 de febrero?
Si obtienes un premio en el Euromillones del martes 24 de febrero, el primer paso es confirmar el importe exacto mediante una comprobación oficial del resguardo, ya sea en una administración o en la plataforma online donde lo adquiriste. Una vez confirmada la cuantía, podrás pasar al cobro.
Los premios pequeños suelen cobrarse directamente en las administraciones de lotería o abonarse en tu cuenta online, mientras que las cantidades elevadas pueden requerir acudir a entidades colaboradoras o a la propia organización. En esos casos, se te indicará el procedimiento a seguir, respetando siempre los plazos establecidos para reclamar el premio.
-
Comprobar Euromillones | ¿Qué es exactamente el juego El Millón asociado al Euromillones?
El Millón es un sorteo complementario al Euromillones que se celebra únicamente en España. En cada sorteo se genera un código alfanumérico, asociado de forma automática a cada apuesta de Euromillones validada en el país, sin coste adicional para el jugador.
De entre todos los códigos emitidos, se selecciona uno al azar que recibe un premio de un millón de euros. Esto significa que, independientemente de que aciertes o no la combinación principal del Euromillones, tienes una posibilidad extra de convertirte en millonario cada martes y viernes simplemente por haber jugado.
-
Comprobar Euromillones | ¿Cómo funcionan las categorías de premios del Euromillones?
El Euromillones reparte sus premios en varias categorías según el número de aciertos que tenga cada combinación. La más alta es la de cinco números y dos estrellas, que da acceso al bote, seguida de combinaciones como cinco números y una estrella, o cinco números sin estrellas.
A medida que disminuye el número de aciertos, la categoría baja y los premios son menores, aunque puede haber muchos ganadores en esas franjas. Incluso hay premios para quienes solo aciertan dos números principales, lo que hace que sea relativamente frecuente recuperar parte de lo jugado o ganar una pequeña cantidad en los sorteos.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cuándo se publican los resultados oficiales del Euromillones del 24 de febrero?
Los resultados oficiales del Euromillones del martes 24 de febrero se publican poco después de celebrarse el sorteo, una vez se han extraído las bolas y se ha realizado el escrutinio inicial. El proceso es relativamente rápido, por lo que en cuestión de minutos ya suelen estar disponibles.
Estos resultados se pueden consultar en la web oficial de Loterías, en medios de comunicación que cubren los sorteos y en distintas apps móviles. Conviene esperar a la información oficial para evitar errores, ya que solo esa publicación es la que se toma como referencia para pagar los premios.
-
Comprobar Euromillones | ¿Qué diferencia hay entre un boleto sencillo y uno múltiple en Euromillones?
El boleto sencillo de Euromillones es aquel en el que juegas la combinación mínima: cinco números y dos estrellas. Esta opción tiene el precio estándar de una apuesta, y con ella participas en todas las categorías de premio con una sola combinación.
El boleto múltiple, en cambio, te permite seleccionar más números o más estrellas de las mínimas, generando múltiples combinaciones a partir de tus elecciones. Esto aumenta las probabilidades de obtener algún premio, pero también encarece notablemente el coste del boleto. Por eso, suele utilizarse en peñas o grupos de amigos que comparten el gasto.
-
Comprobar Euromillones| ¿Puedo jugar al Euromillones por Internet para el sorteo del 24 de febrero?
Sí, puedes jugar al Euromillones por Internet para el sorteo del martes 24 de febrero a través de plataformas autorizadas y de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Para ello, normalmente necesitas registrarte, verificar tu identidad y disponer de saldo o un método de pago válido.
Una vez dentro, simplemente seleccionas el sorteo, introduces tu combinación o usas la opción automática y confirmas el pago. Recibirás un justificante digital que hace las veces de resguardo, por lo que no necesitas guardar un boleto físico. Es una forma cómoda y segura de participar sin desplazarte a una administración.