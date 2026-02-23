Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva este 23 de febrero.
Bonoloto
🔴Primer premio para la combinación: 01, 04, 26, 31, 33, 39
🔴Complementario: 09
🔴Reintegro: 07
La Primitiva
🔴Primer premio para la combinación: 04, 12, 16, 37, 39, 45
🔴Número complementario: 44
🔴Reintegro: 09
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy, lunes 23 de febrero de 2026, el bote de La Primitiva es de 110,5 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría (6 aciertos más reintegro), y el bote de la Bonoloto es de 2,3 millones de euros para un único acertante de primera categoría (6 aciertos).
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde la mañana del día siguiente al sorteo, una vez que se han validado y publicado oficialmente los resultados, y dispones de un plazo de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo para hacerlo efectivo; pasado ese plazo el premio prescribe y se pierde el derecho al cobro, pudiendo cobrar importes de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y los premios superiores en entidades financieras colaboradoras o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda no se queda nada si tu premio de Primitiva o Bonoloto no supera los 40.000 euros, porque esa cuantía está exenta; si el premio es superior, solo tributa la parte que excede esos 40.000 euros aplicando un gravamen del 20%, que se retiene directamente al pagarte, y en caso de premios compartidos (peñas, amigos, familia) esos 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes y a cada uno se le aplica, si procede, ese 20% solo sobre la parte de premio que supere su porción exenta.
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva | Cerramos la cobertura de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo de Bonoloto y Primitiva de hoy, lunes 23 de febrero de 2026. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
-
Comprobar Primitiva y Bonoloto, hoy | ¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio?
Los premios de juegos como Bonoloto y Primitiva suelen tener un plazo de caducidad de tres meses desde el día siguiente al sorteo. Si el resguardo no se presenta dentro de ese plazo, el derecho al cobro se pierde.
Es importante conservar el boleto en lugar seguro y comprobarlo aunque hayan pasado días desde el sorteo. En caso de resguardos deteriorados, la validación puede requerir un procedimiento especial para certificar que se trata de un boleto auténtico y no ha sido manipulado.
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué impuestos se aplican a los premios de lotería?
En España, los premios de lotería por encima de un mínimo exento están sujetos a un gravamen específico que se retiene en el momento del cobro. El porcentaje y el umbral pueden actualizarse en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que conviene revisar la normativa vigente.
La retención se aplica únicamente a la parte del premio que supera el importe exento, de modo que no se grava el premio completo. Al hacerse la retención en el pago, el contribuyente recibe el importe neto y no tiene que abonar después un impuesto adicional específico por ese premio, aunque sí declararlo según corresponda
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Se puede jugar por Internet a estos sorteos?
Sí, tanto la Bonoloto como La Primitiva se pueden jugar a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, previa identificación del usuario. También existen plataformas autorizadas que permiten gestionar apuestas en nombre del jugador.
En el entorno digital se pueden elegir números, programar apuestas semanales o para varios sorteos y consultar el historial de resultados. Esta modalidad ha ganado peso porque evita desplazamientos y permite sellar apuestas hasta pocos minutos antes del cierre de venta.
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva | ¿Desde qué edad se puede jugar a Bonoloto y Primitiva?
La normativa española establece que solo las personas mayores de 18 años pueden participar en juegos como la Bonoloto y La Primitiva. Las administraciones y puntos de venta están obligados a respetar esta limitación.
Esta restricción forma parte de las medidas de protección del consumidor y de prevención de problemas relacionados con el juego. Además, las campañas institucionales insisten en que se trata de un entretenimiento dirigido exclusivamente a adultos
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Cómo se acumula el bote en La Primitiva?
En La Primitiva, si no hay acertantes de 6 aciertos y reintegro en la categoría especial, el importe previsto se acumula para el siguiente sorteo, sumándose al bote ya existente. De igual forma, si falla la primera categoría de 6 aciertos, también se acumula el fondo correspondiente.
Esto provoca que, tras varias semanas sin ganador, el bote pueda superar ampliamente decenas e incluso más de cien millones de euros. Esos botes extraordinarios son los que suelen concentrar mayor interés mediático y aumentar el número de apuestas selladas.
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Cómo se genera el bote en la Bonoloto cuando no hay acertantes?
Cuando en un sorteo de Bonoloto no hay acertantes de primera categoría (6 aciertos), el fondo destinado a esa categoría no se reparte y se acumula como bote para el siguiente sorteo. Así, el importe disponible para el siguiente ganador aumenta progresivamente.
Este mecanismo permite que, aunque la Bonoloto maneje importes más modestos, se produzcan rachas en las que el bote crece de forma llamativa. En esos momentos, la organización y los medios suelen destacar el importe acumulado para atraer la atención de los jugadores.
-
Comprobar Bonoloto y Primitiva | ¿Es obligatorio jugar siempre al Joker al participar en La Primitiva?
No, el Joker es totalmente opcional y el jugador puede decidir si quiere añadirlo o no a su boleto de La Primitiva. El resguardo muestra claramente si se ha incluido este juego complementario y el número de siete cifras asignado.
Muchos jugadores optan por incorporarlo cuando hay botes especialmente atractivos o buscan aumentar sus opciones de premio. Otros prefieren limitarse a la apuesta básica para ajustar el gasto, ya que cada Joker añadido incrementa el importe total del resguardo.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué es el Joker asociado a La Primitiva?
El Joker es un juego complementario que se puede añadir al boleto de La Primitiva, mediante el pago de un importe adicional. Consiste en un número de siete cifras que participa en un sorteo independiente con premios específicos, incluido un premio principal de hasta un millón de euros.
Este número se genera de forma aleatoria al sellar el boleto y no se puede elegir manualmente. Los premios del Joker se estructuran en distintas categorías en función de las cifras acertadas en la posición correcta, lo que permite optar a varios niveles de recompensa.
-
Primitiva, hoy | ¡Sale el complementario y el reintegro!
El compelentario ha sido el número 44 y el reintegro el número 09.
-
Primitiva, hoy | ¡Ya tenemos el número premiado del sorteo de hoy!
La combinación premiada y ganadora del bote de la Primitiva de lunes 16 de febrero del 2026 es: 39, 16, 04, 45, 37,12.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | En cinco minutos comenzará el sorteo de la Primitiva
El sorteo de la Primitiva dará comienzo y se conocerá al ganador del bote del sorteo de hoy, lunes 23 de febrero.
-
Bonoloto, hoy | Salen el complementario y el reintegro
El número complementario de hoy ha sido el 09 y el reintegro el número 07.
-
Bonoloto, hoy | ¡Ya tenemos ganador!
La combinación ganadora del bote de la Bonoloto de hoy es: 39, 04, 01, 31, 26, 33.
-
Bonoloto y Primitiva | Tan solo unos minutos para el sorteo de la Bonoloto.
En unos minutos comenzará el sorteo de la Bonoloto y, una vez concluido este, el de la Primitiva y se conocerán los números ganadores de hoy.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Qué diferencia principal hay entre Bonoloto y Primitiva?
Aunque ambos juegos comparten la mecánica de elegir 6 números del 1 al 49, la gran diferencia está en la frecuencia y el coste: la Bonoloto tiene sorteos diarios y apuestas más baratas, mientras que la Primitiva se celebra tres días por semana y tiene un precio por apuesta superior.
Además, la Primitiva acostumbra a manejar botes de mayor cuantía debido a su estructura de premios y al bote especial. La Bonoloto, por su parte, tiende a repartir botes más modestos pero con más sorteos y un enfoque claramente económico para el jugador.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | En unos minutos comenzará el sorteo
En menos de 10 minutos comenzará el sorteo de la Bonoloto y sobre las 21:40 el de la Primitiva. En breves se conocerán los ganadores del bote de ambos sorteos.
-
Bonoloto y Primitiva | ¿Por qué la Bonoloto se considera uno de los sorteos más “baratos”?
La Bonoloto se considera uno de los sorteos más económicos porque cada apuesta cuesta 0,50 euros, siendo el importe mínimo por sorteo de 1 euro. Esto la sitúa por debajo de la mayoría de juegos de lotería en cuanto a coste por combinación.
Este precio reducido permite a los jugadores participar con varias apuestas sin que el desembolso sea muy elevado. Al mismo tiempo, el hecho de que haya sorteos diarios hace que, con pequeñas cantidades, se pueda jugar con frecuencia durante toda la semana.
-
Bonoloto y Primitiva | ¿Cuál es el bote mínimo garantizado en La Primitiva?
La Primitiva ofrece un bote mínimo garantizado de alrededor de 2 millones de euros para la primera categoría, que se incrementa a medida que pasan los sorteos sin acertantes. Cada nuevo sorteo suma parte de la recaudación al bote acumulado.
Cuando coinciden varias semanas sin ganadores de 6 aciertos más reintegro, la cifra puede crecer de forma notable y superar ampliamente las decenas de millones. En esos momentos, la atención mediática aumenta y se intensifican las coberturas en directo de los sorteos.
-
Bonoloto y Primitiva, hoy | ¿Dónde se pueden comprobar los resultados de Bonoloto y Primitiva?
Los resultados oficiales se publican en la web de Loterías y Apuestas del Estado, donde se puede introducir el número de resguardo o la combinación jugada para verificar si ha sido premiada. También se difunden en medios generalistas y especializados que realizan directos con las combinaciones ganadoras.
Además, muchas administraciones y puntos de venta disponen de terminales que permiten escanear el código del boleto para comprobar al momento si tiene premio. Por último, diversas aplicaciones móviles oficiales y de terceros ofrecen la opción de guardar apuestas y recibir notificaciones cuando hay premios.