Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de Bonoloto y La Primitiva este 16 de febrero del 2026.

Bonoloto

🔴Primer premio para la combinación: 27, 18, 01, 25, 29, 45

🔴Complementario: 11

🔴Reintegro: 09

La Primitiva

🔴Primer premio para la combinación: 03, 24, 25, 28, 44, 47

🔴Número complementario: 32

🔴Reintegro: 09

¿Cuál es el bote del premio de hoy?

Hoy, lunes 16 de febrero de 2026, el bote de La Primitiva es de 104 millones de euros para un único acertante de la máxima categoría (6 aciertos más reintegro), y el bote de la Bonoloto es de 1,9 millones de euros para un único acertante de primera categoría (6 aciertos).

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde la mañana del día siguiente al sorteo, una vez que se han validado y publicado oficialmente los resultados, y dispones de un plazo de 3 meses contados desde el día siguiente al sorteo para hacerlo efectivo; pasado ese plazo el premio prescribe y se pierde el derecho al cobro, pudiendo cobrar importes de hasta 2.000 euros en cualquier administración de Loterías y los premios superiores en entidades financieras colaboradoras o delegaciones de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

Hacienda no se queda nada si tu premio de Primitiva o Bonoloto no supera los 40.000 euros, porque esa cuantía está exenta; si el premio es superior, solo tributa la parte que excede esos 40.000 euros aplicando un gravamen del 20%, que se retiene directamente al pagarte, y en caso de premios compartidos (peñas, amigos, familia) esos 40.000 euros exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes y a cada uno se le aplica, si procede, ese 20% solo sobre la parte de premio que supere su porción exenta.