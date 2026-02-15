🔴 Estos son los números premiados del sorteo del sábado 14 de febrero de 2026:

Premio Especial: 61.689, fracción 7, serie 10

Segundo premio : 67.531

Cuatro cifras: 7.717, 5.753, 5.302, 2.920, 1.429

Tres cifras: 001, 039, 044, 107, 291, 341, 446, 503, 549, 628, 689, 716, 925, 987, 998

Dos cifras: 23, 10

Reintegros: 9, 0, 8

¿Cómo puedo comprobar mi décimo de Lotería Nacional?

- Online: Ingresa a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y usa la opción de "Comprobar décimos" para introducir tu número y ver si has resultado premiado.

- Aplicación móvil: Muchas apps oficiales permiten escanear el código del décimo para verificar el premio al instante.

- Administraciones: Puedes acudir a cualquier administración de lotería y mostrar tu décimo; ellos te informarán si es premiado y el importe.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.