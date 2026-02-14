🔴 Estos son los números premiados del sorteo del sábado 14 de febrero de 2026:
- Premio Especial: 61.689, fracción 7, serie 10
-
Primer premio: 61.689
-
Segundo premio: 67.531
-
Cuatro cifras: 7.717, 5.753, 5.302, 2.920, 1.429
-
Tres cifras: 001, 039, 044, 107, 291, 341, 446, 503, 549, 628, 689, 716, 925, 987, 998
-
Dos cifras: 23, 10
-
Reintegros: 9, 0, 8
¿Cómo puedo comprobar mi décimo de Lotería Nacional?
- Online: Ingresa a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y usa la opción de "Comprobar décimos" para introducir tu número y ver si has resultado premiado.
- Aplicación móvil: Muchas apps oficiales permiten escanear el código del décimo para verificar el premio al instante.
- Administraciones: Puedes acudir a cualquier administración de lotería y mostrar tu décimo; ellos te informarán si es premiado y el importe.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.
Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo verificar oficialmente mi número?
Para verificar oficialmente tu número de Lotería Nacional, el sitio de referencia es la web de Loterías y Apuestas del Estado: en el apartado “Resultados” o “Lotería Nacional” puedes introducir tu número, serie e importe jugado y el sistema te indica si tu décimo tiene premio y de qué cuantía. Ese comprobador online es el mismo que utiliza SELAE, así que es la vía más segura para confirmar resultados sin depender de resúmenes en prensa o apps de terceros.
También puedes comprobar tu número en cualquier administración oficial de Lotería Nacional: allí tienen las listas oficiales de premios de cada sorteo y pueden decirte si tu décimo está premiado y cuánto te corresponde.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué necesito para cobrar mi premio?
Para cobrar un premio de Lotería Nacional de hasta 2.000 euros, solo necesitas el décimo original en buen estado y acudir a cualquier administración oficial de Loterías; el pago es en efectivo o similar y no te piden ni cuenta bancaria ni DNI para esos importes menores.
Si el premio es igual o superior a 2.000 euros, debes ir a una sucursal de los bancos colaboradores (CaixaBank o BBVA) con el décimo original y tu DNI/NIE en vigor; allí te identificarán, custodiarán el décimo, verificarán el premio y te ingresarán el importe neto en la cuenta que indiques (ya con la retención del 20% aplicada sobre lo que exceda de 40.000 euros). Si el premio está compartido, todos los participantes (o un representante formal) deben identificarse en el banco.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Tengo que declararlo en la Renta?
Los premios de Lotería Nacional (y en general de SELAE) no se incluyen en la declaración de la Renta: tienen un gravamen especial propio (con 40.000 euros exentos y 20% sobre el exceso) que ya se liquida automáticamente cuando cobras el premio.
Dicho de otro modo, si el banco o la administración te ha aplicado la retención que toca, tú no tienes que volver a declarar ese premio en el IRPF ni sumarlo a tus salarios, alquileres, etc.
Lo que sí tendrás que declarar en la Renta son, en su caso, los rendimientos que genere ese dinero si lo inviertes (intereses de un depósito, ganancias al vender una casa comprada con el premio, fondos, acciones, criptomonedas, etc.), porque esos ingresos ya tributan como cualquier otra inversión.
También hay que declarar si cobras un seguro que “te devuelve” los impuestos del premio, ya que esa indemnización cuenta como ganancia patrimonial
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si el décimo está deteriorado?
Si el décimo de Lotería Nacional está deteriorado (roto, mojado, con la tinta corrida, etc.), no pierdes automáticamente el premio: mientras se pueda identificar número, serie y fracción, se puede iniciar el trámite para cobrarlo.
Lo que debes hacer es llevarlo cuanto antes a una administración oficial de Loterías, sin intentar pegarlo ni “arreglarlo”, donde te harán rellenar una solicitud y enviarán el billete a Loterías y Apuestas del Estado para que comprueben si es auténtico y válido.
Si el daño es muy grave y el billete casi no se puede leer, Loterías puede remitirlo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, cuyos técnicos analizan el papel, las tintas y los datos visibles para decidir si corresponde a un décimo real y si procede pagar el premio.
Durante ese proceso se suspende el plazo de los tres meses para cobrar, de modo que, si inicias el trámite a tiempo, no pierdes el derecho al premio aunque la resolución tarde varias semanas.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué pasa si el premio es compartido?
Si el premio de Lotería Nacional es compartido (por ejemplo, un décimo a medias entre varias personas), Hacienda aplica la misma norma que en un premio individual: los primeros 40.000 euros del décimo están exentos y, sobre lo que exceda, se retiene el 20%.
Lo importante es que, en el momento de cobrar, se identifique a todos los participantes y su porcentaje para que el banco practique la retención una sola vez sobre el premio total y luego reparta a cada uno su parte neta ya con impuestos descontados.
Si, por ejemplo, ganáis 400.000 euros con un décimo entre cuatro, el mínimo exento (40.000) se resta al total y los 360.000 restantes tributan al 20%: Hacienda retiene 72.000 euros y quedan 328.000 netos, que se reparten a razón de 82.000 euros para cada participante.
Lo que nunca conviene es que una sola persona cobre todo y luego “reparta en B”, porque Hacienda podría considerarlo una donación y reclamar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones a los demás.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Hasta cuándo puedo cobrar mi premio?
Para el sorteo de Lotería Nacional de hoy, sábado 14 de febrero de 2026, puedes cobrar tu premio desde mañana, 15 de febrero, y dispones de tres meses contados desde ese día para hacerlo.
Eso significa que el último día para cobrar será el 15 de mayo de 2026 incluido, al tratarse de un plazo fijado en días naturales (se cuentan sábados, domingos y festivos).
Si el último día de plazo (15 de mayo) fuese festivo en la localidad donde intentes cobrar el premio, el plazo se ampliaría un día más, hasta el siguiente día hábil.
Transcurrido el plazo, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado pasa a Hacienda/Tesoro sin posibilidad ordinaria de recuperación, por lo que es recomendable no apurar los tiempos y gestionar el cobro cuanto antes.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué probabilidad tengo de obtener cualquier premio?
En la Lotería Nacional, la probabilidad de que tu décimo obtenga algún premio (desde un reintegro hasta un premio importante) se mueve aproximadamente entre el 15% y el 20%, dependiendo del tipo de sorteo y de cuántas extracciones de premios menores haya (reintegros, terminaciones, etc.). Es decir, de cada 100 décimos, en torno a 15–20 se llevan algo y el resto no reciben premio.
Eso quiere decir que la probabilidad de no ganar nada con un solo décimo está alrededor del 80–85% en la mayoría de sorteos ordinarios.
Aun así, dentro de ese 15–20% la mayoría de premios son pequeños (reintegros o importes modestos), mientras que la probabilidad de llevarse uno de los grandes premios sigue siendo muy baja en comparación.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional será el jueves 19 de febrero de 2026, dentro del calendario ordinario de sorteos de los jueves. Ese día se celebrará un sorteo 'normal' (no extraordinario), con la estructura de premios típica de los jueves.
Después de ese sorteo del día 19, la Lotería Nacional continuará con su cita semanal del sábado, siguiendo el calendario oficial publicado por Loterías y Apuestas del Estado para el primer trimestre de 2026.
Ambos podrás seguirlos en EL ESPAÑOL.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto me quedo si me toca y cuánto se queda Hacienda?
En el Sorteo Extraordinario de San Valentín de hoy, como en cualquier sorteo de Lotería Nacional, los primeros 40.000 euros por décimo están exentos de impuestos, y solo tributa al 20% la parte del premio que supere esa cantidad.
Así, en el primer premio de 130.000 euros al décimo, tributan 90.000: Hacienda se queda 18.000 euros (20% de 90.000) y el ganador cobra 112.000 euros netos.
En el caso del premio especial de 15 millones de euros a un único décimo, también se aplican los 40.000 euros exentos y el 20% sobre el resto: tributan 14.960.000 euros, por lo que Hacienda se quedaría 2.992.000 euros y el afortunado recibiría 12.008.000 euros limpios.
Para premios iguales o inferiores a 40.000 euros (por ejemplo, los 25.000 euros al décimo del segundo premio), el ganador se queda el 100% y Hacienda no retiene nada.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde han caído los premios de hoy?
En el Sorteo Extraordinario de San Valentín de hoy (Lotería Nacional), el primer premio (número 61689) se ha repartido entre localidades de Valencia (Sueca, Algemesí y la ciudad de Valencia), Sevilla (Sevilla capital y La Campana), León (Toral de los Vados), Madrid (Paracuellos del Jarama), Ciudad Real, Las Palmas (Carrizal–Ingenio) y Murcia (Javalí Viejo).
El segundo premio (número 67531) ha caído íntegramente en Mislata (Valencia).
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué pasa si no le toca el premio a ningún décimo?
En la Lotería Nacional pueden pasar dos cosas distintas según el caso.
Si el número premiado corresponde a décimos no vendidos, el premio “se queda en casa”: el dinero nunca sale de Loterías y Apuestas del Estado, porque esos décimos estaban bajo su control y no hay ningún ganador real.
Si hay un décimo premiado vendido pero nadie lo cobra dentro de plazo (3 meses desde el día siguiente al sorteo), el derecho al cobro caduca y el dinero del premio pasa íntegramente al Tesoro Público; no se reparte entre otros ganadores ni se acumula para otro sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
Para premios de Lotería Nacional de hasta 2.000 euros, basta con ir con el décimo o resguardo original a cualquier administración oficial de Loterías; allí pueden pagártelo en efectivo o, según el punto de venta, mediante Bizum o abono en cuenta. Si el décimo está deteriorado, tendrás que acudir también a una administración para que inicien el trámite de comprobación antes de autorizar el pago.
Si tu premio es superior a 2.000 euros, ya no se cobra en la administración, sino en una entidad financiera autorizada por Loterías y Apuestas del Estado, que hoy son BBVA y CaixaBank. Deberás presentar el décimo premiado y tu documento de identidad en vigor, y, si es un premio compartido, es recomendable que os personéis todos los titulares o que nombréis un representante mediante documento público (notario) para que el banco identifique a cada beneficiario y haga las transferencias correspondientes
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda un 20%, pero solo de la parte del premio que supere los 40.000 euros por décimo o resguardo. Es decir, si tu premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro; si es mayor, los primeros 40.000 euros están exentos y solo se aplica el 20% sobre el exceso.
Por ejemplo, si ganas 50.000 euros, tributas por 10.000 (50.000 − 40.000) y Hacienda se queda 2.000 euros; tú recibes 48.000 euros netos.
Si el premio son 400.000 euros, se aplica el 20% sobre 360.000 y Hacienda retiene 72.000 euros; tú cobras 328.000 euros. Esta retención te la aplican directamente al cobrar, así que el dinero que llega a tu cuenta ya viene “descontado” y no tienes que volver a pagar por ese premio en la declaración de la renta, salvo casos especiales (no residentes, premios no sujetos al gravamen especial, etc.).
-
Lotería Nacional hoy | El Gordo de San Valentín deja premio en Toral de los Vados
La suerte ha elegido a Toral de los Vados (León) en el Sorteo Extraordinario de ‘San Valentín’ de la Lotería Nacional celebrado este sábado 14 de febrero.
El primer premio, dotado con 1,3 millones de euros al número, ha correspondido al 61.689, consignado, entre otros puntos de venta, en esta localidad del Bierzo.
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo sé si tengo aproximación?
Revisa si tu número es el inmediatamente anterior o posterior al primer o segundo premio.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Puedo cobrar en otra comunidad autónoma?
Sí, los premios pueden cobrarse en cualquier punto autorizado de España.
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Y si he perdido el décimo?
Sin el décimo original no se puede cobrar, salvo que lo hayas denunciado previamente y se pueda bloquear antes del pago.
-
