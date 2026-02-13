Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Euromillones hoy, viernes 13 de febrero, con los siguientes resultados:

🔴Combinación ganadora: 9, 13, 31, 37, 40

🔴Estrellas: 6 y 9

🔴Código premiado del juego complementario El Millón: XTM99382

¿Cuál es el bote del premio de hoy?

En el sorteo de Euromillones, el bote para el premio de hoy corresponde al fondo acumulado para la primera categoría, es decir, para quienes acierten los 5 números y las 2 estrellas en la combinación ganadora. Normalmente se anuncia como una cantidad estimada (por ejemplo, 17 millones, 50 millones, etc.) calculada en función de la recaudación y del histórico de botes, y si hubiera más de un acertante de esa 1.ª categoría, ese bote se reparte a partes iguales entre todos los boletos que logren los 5+2, de manera que cada uno recibe la misma fracción del premio total, sin prioridad para ningún país ni administración.

¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

Puedes cobrar tu premio de Euromillones desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez se han validado oficialmente los resultados y se han cerrado las comprobaciones, igual que ocurre con el resto de juegos de lotería de ámbito estatal. El plazo máximo suele ser de tres meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo para poder cobrarlo, y dentro de ese periodo los premios pequeños se cobran en los puntos de venta autorizados, mientras que las cuantías más altas se gestionan a través de las entidades bancarias colaboradoras, presentando siempre el resguardo premiado y la identificación del titular; si se deja pasar ese plazo, el boleto caduca y se pierde el derecho a cobrar.

¿Cuánto se queda Hacienda del premio?

En Euromillones, Hacienda no aplica un porcentaje sobre el total del premio, sino el mismo sistema que en otros juegos de lotería españoles: hay una cantidad exenta por boleto (40.000 € en la normativa vigente) y solo tributa al 20 % la parte del premio que supere esa cifra. Esto significa que si tu premio es igual o inferior a ese mínimo exento, lo cobras íntegro, y si es mayor solo paga impuestos el exceso (por ejemplo, si ganaras 100.000 €, tributarían 60.000 € y la retención sería de 12.000 €); la retención se descuenta automáticamente al cobrar y, en premios compartidos entre varias personas, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente según la participación de cada uno, aplicándose a partir de ahí el 20 % solo sobre la parte individual que exceda su tramo exento.