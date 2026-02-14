Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de Euromillones hoy, viernes 13 de febrero, con los siguientes resultados:
🔴Combinación ganadora: 9, 13, 31, 37, 40
🔴Estrellas: 6 y 9
🔴Código premiado del juego complementario El Millón: XTM99382
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Euromillones, el bote para el premio de hoy corresponde al fondo acumulado para la primera categoría, es decir, para quienes acierten los 5 números y las 2 estrellas en la combinación ganadora. Normalmente se anuncia como una cantidad estimada (por ejemplo, 17 millones, 50 millones, etc.) calculada en función de la recaudación y del histórico de botes, y si hubiera más de un acertante de esa 1.ª categoría, ese bote se reparte a partes iguales entre todos los boletos que logren los 5+2, de manera que cada uno recibe la misma fracción del premio total, sin prioridad para ningún país ni administración.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de Euromillones desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez se han validado oficialmente los resultados y se han cerrado las comprobaciones, igual que ocurre con el resto de juegos de lotería de ámbito estatal. El plazo máximo suele ser de tres meses (90 días naturales) desde el día siguiente al sorteo para poder cobrarlo, y dentro de ese periodo los premios pequeños se cobran en los puntos de venta autorizados, mientras que las cuantías más altas se gestionan a través de las entidades bancarias colaboradoras, presentando siempre el resguardo premiado y la identificación del titular; si se deja pasar ese plazo, el boleto caduca y se pierde el derecho a cobrar.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En Euromillones, Hacienda no aplica un porcentaje sobre el total del premio, sino el mismo sistema que en otros juegos de lotería españoles: hay una cantidad exenta por boleto (40.000 € en la normativa vigente) y solo tributa al 20 % la parte del premio que supere esa cifra. Esto significa que si tu premio es igual o inferior a ese mínimo exento, lo cobras íntegro, y si es mayor solo paga impuestos el exceso (por ejemplo, si ganaras 100.000 €, tributarían 60.000 € y la retención sería de 12.000 €); la retención se descuenta automáticamente al cobrar y, en premios compartidos entre varias personas, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente según la participación de cada uno, aplicándose a partir de ahí el 20 % solo sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
-
Euromillones hoy | ¿Puedo jugar siempre con los mismos números en Euromillones de forma automática?
Sí, es posible jugar de manera continuada con los mismos números utilizando sistemas de suscripción o abono que permiten que la combinación se renueve de sorteo en sorteo sin necesidad de rellenar de nuevo el boleto, lo que resulta cómodo para quienes confían siempre en la misma selección numérica.
-
Comprobar Euromillones | ¿En qué consiste exactamente el juego adicional “El Millón”
El Millón es un sorteo complementario asociado a Euromillones y exclusivo para los jugadores de España, en el que se asigna un código alfanumérico a cada boleto y, en cada edición, uno de esos códigos resulta premiado con un millón de euros, de manera que un único participante se lleva esta cantidad si su código coincide con el extraído.
-
Euromillones hoy | Finalizamos la cobertura
Despedimos desde aquí el directo del sorteo de Euromillones de hoy, viernes 13 de febrero de 2026. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡ Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL !!
-
Euromillones hoy | ¿Puedo cobrar un premio de Euromillones en cualquier banco?
Los premios de Euromillones de importe elevado no se pueden cobrar en cualquier banco, sino solo en aquellas entidades financieras que tienen convenio con Loterías y Apuestas del Estado, por lo que conviene informarse previamente de qué bancos están autorizados para evitar desplazamientos innecesarios con el boleto ganador.
-
Euromillones hoy | ¿Qué impuestos se aplican a los premios de Euromillones en España?
En España, los premios de lotería como Euromillones están sujetos a una retención fiscal a partir de un determinado umbral exento, de manera que por encima de esa cantidad Hacienda aplica un porcentaje sobre el exceso, por lo que el ganador recibe el premio neto ya con la parte correspondiente de impuestos descontada en el momento del cobro.
-
Euromillones hoy | ¿Es obligatorio identificarme para cobrar un premio pequeño de Euromillones?
Para premios pequeños de Euromillones, normalmente hasta 2.000 euros, no suele ser necesario aportar más documentación que el propio boleto premiado, ya que la administración puede abonarlo en efectivo o mediante otros medios sin exigir un proceso exhaustivo de identificación como ocurre con los premios de mayor cuantía.
-
Euromillones hoy | ¿Qué ventajas tiene comprobar el Euromillones en tiempo real el mismo día del sorteo?
Comprobar Euromillones en directo el mismo día del sorteo permite saber al instante si un boleto ha resultado premiado, facilita tomar decisiones rápidas sobre el cobro y evita que un premio pase desapercibido durante semanas, especialmente cuando se trata de importes importantes que requieren gestiones adicionales en bancos o en Loterías.
-
-
Euromillones hoy |¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio de Euromillones desde la fecha del sorteo?
Los premios de Euromillones tienen un plazo limitado para cobrarse, que suele ser de tres meses desde la fecha del sorteo, por lo que es importante revisar los boletos con rapidez y no dejar pasar demasiado tiempo antes de acudir a una administración o entidad autorizada para evitar que el derecho al cobro caduque y se pierda el importe ganado.
-
Euromillones hoy | ¿Puedo comprobar mi boleto de Euromillones directamente desde el teléfono móvil?
Sí, puedes comprobar tu boleto de Euromillones desde el móvil utilizando la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado o accediendo a páginas web que ofrezcan el servicio de verificación, donde podrás introducir los números o escanear el código del resguardo después del sorteo para saber si tienes premio.
-
Euromillones hoy | ¿Qué debo hacer si mi boleto de Euromillones solo tiene un premio pequeño?
Si tu boleto de Euromillones ha resultado agraciado con un premio menor, como los que no superan los 2.000 euros, basta con acudir con el resguardo a una administración de lotería autorizada, donde podrán verificar la cuantía y abonarte el importe en el acto siempre que esté dentro de los límites de pago establecidos.
-
Euromillones, hoy | ¿Cómo se cobra un premio mayor de Euromillones respecto a los premios pequeños?
Mientras que los premios menores, generalmente hasta 2.000 euros, se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías, los premios mayores requieren acudir a entidades financieras concertadas o a los servicios de pagos de Loterías y Apuestas del Estado, donde se siguen procedimientos específicos de identificación y abono de grandes cantidades.
-
Comprobar Euromillones hoy| ¡Ya tenemos El Millón!
El Millón es el XTM99382
-
Comprobar Euromillones hoy| ¡Ya tenemos los números ganadores!
La combinación ganadora es el: 9, 13, 31, 37, 40
Estrellas: 6 y 9
Seguimos a la espera de El Millón.
-
Euromillones | ¡Empieza el sorteo!
Ya ha comenzado el sorteo de Euromillones de hoy, viernes 13 de febrero, en pocos minutos se conocerá el ganador del bote.
-
Euromillones, hoy | Pocos minutos para el sorteo
En menos de cinco minutos comenzará el sorteo de Euromillones y se conocerá al ganador del bote.
-
Euromillones, hoy | ¿Qué es un boleto múltiple de Euromillones y qué ventaja tiene?
Un boleto múltiple de Euromillones es aquel en el que se incluyen varias combinaciones o más números de los habituales para un mismo sorteo, lo que incrementa el número de posibles resultados cubiertos y, por tanto, las probabilidades de obtener algún premio, aunque también supone un coste total más elevado respecto a la apuesta sencilla.
-
Euromillones, hoy | ¿Es posible comprobar varios boletos de Euromillones a la vez?
Sí, es posible comprobar varios boletos de Euromillones de forma simultánea, ya que muchas aplicaciones móviles y páginas web oficiales o autorizadas ofrecen la opción de introducir múltiples combinaciones o escanear distintos resguardos para verificar en un solo proceso si alguno de ellos tiene premio.
-
Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre con el bote de Euromillones si nadie acierta la combinación ganadora completa?
Cuando en un sorteo de Euromillones nadie logra acertar los 5 números y las 2 estrellas del bote, el premio principal no se reparte y se acumula para el siguiente sorteo, lo que permite que el jackpot vaya creciendo sucesivamente hasta alcanzar cifras muy elevadas que suelen atraer aún más participación.
-
