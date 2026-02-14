Juegos ONCE ha celebrado un nuevo sorteo de Cuponazo hoy, viernes 13 de febrero de 2026. Los números premiados son los siguientes:
🔴 Número Premiado (cada cupón 40.000€): 94.602
🔴 Serie (6.000.000€): 064
¿Cuánto es el bote del premio de hoy?
El bote del sorteo del Cuponazo de la ONCE para hoy, viernes 13 de febrero de 2026, es de 6.000.000 € al número completo (cinco cifras) y serie, que es el premio reservado para un único cupón ganador con esa combinación exacta en la modalidad estándar de 3 € por apuesta. Si hubiera más de un cupón con las mismas cinco cifras y serie premiadas con el máximo premio, el importe total del bote se reparte a partes iguales entre todos esos cupones ganadores, mientras que las cinco cifras sin serie optan a otros premios importantes (como los de 40.000 € o 25.000 € por cupón, según modalidad normal o XXL), de forma que el sorteo reparte cada viernes tanto un gran bote principal como cientos de miles de premios secundarios.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Cuponazo desde el día siguiente al sorteo en el que has resultado agraciado, una vez estén confirmados oficialmente los resultados por la ONCE, tanto si has comprado el cupón en un punto de venta físico como si lo has adquirido a través de la plataforma JuegosONCE. En la práctica, los premios obtenidos con cupones físicos se cobran en primer lugar en cualquier vendedor o punto de venta de la ONCE (para importes más pequeños), mientras que los premios de mayor cuantía pueden gestionarse a través de los centros de la ONCE o de las entidades colaboradoras indicadas por la organización; si el cupón se ha jugado por Internet, el premio se abona en la cuenta de usuario y, a partir de cierta cantidad, se tramita mediante transferencia bancaria, siguiendo los plazos y comprobaciones de identidad fijados por JuegosONCE.
¿Cuánto se queda Hacienda?
En el Cuponazo de la ONCE, Hacienda tampoco se queda un porcentaje de todo tu premio, sino que se aplica el mismo esquema que para otros premios de lotería: los primeros 40.000 € de cada cupón premiado están exentos de tributación y solo el exceso tributa al 20 % mediante un gravamen especial. Esto implica que si tu premio del Cuponazo es de 40.000 € o menos lo cobras íntegro, y si es mayor solo paga impuestos la parte que supere esos 40.000 € (por ejemplo, con 100.000 € tributan 60.000 € y Hacienda se queda 12.000 €), con la ventaja de que la retención la practica directamente la ONCE en el momento del cobro, de modo que el dinero que recibes ya llega “neto” y no suele ser necesario volver a declararlo en el IRPF; en premios compartidos, esos 40.000 € exentos se reparten proporcionalmente entre los participantes según el porcentaje de cupón que tenga cada uno, y a partir de ahí se aplica, si procede, el 20 % sobre la parte individual que exceda su tramo exento.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Dónde puedo comprobar si mi cupón del Cuponazo tiene premio?
La forma más segura es usar la herramienta específica “Comprueba tu Cuponazo” de la web JuegosONCE, donde se introduce el número y la fecha de sorteo, y el sistema devuelve si el cupón está premiado y con qué cantidad. También se puede acudir a cualquier vendedor o punto de venta autorizado, que mediante el terminal TPV pueden leer el código del cupón y confirmar en segundos la existencia y el importe del premio.
-
Cuponazo hoy | ¿Cómo tributan los premios del Cuponazo en el IRPF?
Los premios de lotería de la ONCE están sujetos al régimen fiscal de los premios de determinadas loterías y apuestas, de manera que las cuantías que superan el mínimo exento establecido por ley llevan una retención automática a cuenta del IRPF. Esta retención se practica en el momento del pago y el importe neto recibido es el que debe considerarse a efectos de la declaración, conforme a lo que disponga la normativa vigente en cada ejercicio.
-
Cuponazo hoy | Finalizamos la cobertura del sorteo de hoy
Despedimos desde aquí el directo del sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy, viernes 13 de febrero de 2026. Esperamos que haya habido suerte y enhorabuena a todos los premiados.
¡¡ Muchas gracias por seguirnos desde EL ESPAÑOL !!
-
Cuponazo hoy | ¿Qué debo tener claro antes de jugar al Cuponazo?
Es importante saber que participar en el Cuponazo implica aceptar su reglamento, entender que la probabilidad de conseguir el premio millonario es muy reducida y que ningún sistema puede garantizar el acierto del número. También conviene tener presentes los plazos de cobro, la forma de comprobar los cupones y las implicaciones fiscales de los premios, para disfrutar del juego con información completa y de forma responsable.
-
Cuponazo hoy | ¿Son acumulables varios premios en un mismo cupón?
Los premios del Cuponazo no son acumulables entre sí: si un cupón resultara agraciado por varias categorías incompatibles, solo se abona el premio de mayor importe, descartando el resto. Esta regla simplifica el cálculo de las ganancias y evita que se sumen múltiples importes cuando se dan coincidencias simultáneas de distintas cifras del número ganador.
-
Cuponazo hoy | ¿En qué se diferencia el Cuponazo de otros cupones de la ONCE, como el Cupón Diario o el Sueldazo?
El Cuponazo es el sorteo estrella de los viernes, con un único premio principal muy elevado y una gran cantidad de premios intermedios, mientras que el Cupón Diario centra sus sorteos de lunes a jueves con otra estructura de premios y precio. Por su parte, el Sueldazo de Fin de Semana se orienta a premios en forma de renta periódica, con pagas mensuales durante años, lo que lo distingue claramente del pago único millonario del Cuponazo.
-
Cuponazo hoy | ¿Con quién puedo contactar si tengo un problema con mi cupón o con un vendedor?
En caso de incidencia con un cupón, ya sea por dudas sobre la validez, el cobro o el trato recibido, el usuario puede dirigirse a la propia ONCE a través de sus canales de contacto o de su red de oficinas y delegaciones. En la sección de preguntas frecuentes de la ONCE se explica cómo proceder ante conflictos con vendedores y dónde presentar consultas o reclamaciones formales.
-
Cuponazo hoy | ¿Existe una edad mínima legal para jugar al Cuponazo?
Sí, como en el resto de productos de juego de la ONCE, solo pueden participar personas mayores de edad legal, quedando estrictamente prohibida la venta de cupones a menores. Esta limitación forma parte de la política de juego responsable que la organización y la normativa aplican para proteger a los colectivos más vulnerables.
-
-
Cuponazo hoy | ¿Caducan los premios de cupones comprados online?
Cuando el cupón se adquiere a través de la web JuegosONCE, el premio se ingresa en la cuenta de usuario y no caduca, ya que queda asociado electrónicamente al titular registrado. Esto permite gestionar con más tranquilidad el saldo, aunque siempre conviene consultar las condiciones de uso de la cuenta y del saldo de premios de la propia plataforma.
-
Cuponazo hoy | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio del Cuponazo comprado en un punto de venta físico?
El derecho al cobro de premios derivados de cupones adquiridos en vendedores o puntos de venta autorizados caduca a los treinta días naturales desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Transcurrido ese plazo, el cupón se considera prescrito a efectos de pago, por lo que resulta clave revisar y cobrar los premios con diligencia para no perder el derecho.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE | ¿Y si he comprado el cupón en un puesto de la ONCE o en un establecimiento autorizado?
En ese caso, los premios de menor cuantía se pueden cobrar normalmente en el propio punto de venta o en un centro de la ONCE, dentro de los límites establecidos para pago directo. Para premios más elevados, especialmente los que alcanzan grandes sumas, el proceso implica acudir a entidades bancarias colaboradoras o a oficinas de la ONCE donde se gestiona el pago con las garantías y controles necesarios.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Cómo se cobra un premio del Cuponazo comprado por Internet?
Cuando el cupón se ha adquirido a través de JuegosONCE, el premio se abona de manera automática en la cuenta virtual del usuario, sin necesidad de realizar acciones adicionales, siempre que la identidad del titular esté correctamente verificada. A partir de ahí, el usuario puede transferir el saldo a su cuenta bancaria siguiendo los procedimientos habituales de la plataforma, ya con las retenciones fiscales practicadas si el premio supera el mínimo exento.
-
Cuponazo ONCE: ¡Ya tenemos el número ganador del sorteo de hoy!
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 13 de febrero de 2026 y ha correspondido al número 94602 con la serie 064.
-
Cuponazo ONCE | ¡Empieza el sorteo!
Comienza el sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes 13 de febrero, en breve conoceremos al ganador del premio.
-
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Qué ocurre si solo coincido en la primera o en la última cifra del número premiado?
Los aciertos de una sola cifra se configuran como reintegros: hay más de 1,2 millones de premios de 3 euros por acertar la primera cifra y más de 1,09 millones de premios de 3 euros por acertar únicamente la última cifra. En la práctica, esto significa que buena parte de los jugadores puede recuperar el importe jugado incluso sin acercarse demasiado al número completo, reforzando la sensación de retorno frecuente.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Hay premio por acertar cuatro, tres o dos cifras del número ganador?
Sí, el Cuponazo reparte 1.215 premios de 500 euros por acertar las cuatro primeras cifras y otros 1.215 premios de 500 euros por acertar las cuatro últimas cifras del número agraciado. Además, existen 12.150 premios de 50 euros a las tres primeras cifras y otros 12.150 premios de 50 euros a las tres últimas, así como más de 240.000 premios de 6 euros por coincidir en las dos primeras o en las dos últimas cifras.
-
Cuponazo de la ONCE | ¿Qué gano si acierto solo las cinco cifras del número pero no la serie?
Si el cuponista acierta las cinco cifras del número principal pero su serie no coincide con la serie ganadora, obtiene uno de los 134 premios fijos de 40.000 euros asociados a esa categoría. Este premio se aplica a todos los cupones que compartan esas cinco cifras, independientemente de la serie, y constituye la segunda categoría económica en importancia del juego.
-
Comprobar Cuponazo de la ONCE | ¿Cuántos premios se reparten en total en cada sorteo de Cuponazo?
El esquema actual del Cuponazo incluye más de 400.000 cupones premiados por sorteo, gracias a la introducción de premios “por los dos lados”, tanto por las primeras cifras como por las últimas. Esta estructura supone un aumento de alrededor del 20% en el número total de premios frente al modelo anterior, de forma que aproximadamente uno de cada cinco cupones resulta agraciado con alguna cantidad.