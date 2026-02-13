Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 12 de febrero son los siguientes:
🔴Primer premio (30.000 €): 37.886
🔴Segundo premio (6.000 €): 36.031
🔴Últimas 4 cifras (75 €): 1.860, 0577, 7.612, 4.909
🔴Últimas 3 cifras (15 €): 089, 245, 605, 304, 063, 666, 486
🔴Últimas 2 cifras (6 €): 49, 20, 93, 76, 05, 14, 86, 21, 59
🔴Reintegros (3 €): 6, 8, 0
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es el primer premio de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
-
Lotería Nacional | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio antes de que caduque?
El plazo general para cobrar premios de Lotería Nacional es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo. Transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado se integra en el Tesoro Público.
-
Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Estas son las localidades en las que ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional del jueves:
- MARTINEZ MALDONADO, 70,MÁLAGA,29010,MALAGA
- PASSEIG DEL VALIRA S/N,ESCALDES-ENGORDANY,AD700,-
- AVDA. DE LA LIBERTAD, 13,JAVEA,03730,ALICANTE
- RAMBLA DEGARA, 140, L-2,TERRASSA,08221,BARCELONA
- C.C.CARREFOUR, L-20 C/ EXTREMADURA, S/N,TERRASSA,08227,BARCELONA
- PROL. AVDA.VIRGEN DEL CARMEN, 60, L-D,ALGECIRAS,11205,CADIZ
- MARIANA PINEDA, S/N,LA VICTORIA,14140,CORDOBA
- AVDA. ROSALIA DE CASTRO, 60,LAXE,15117,CORUÑA (A)
- ALFREDO TELLA, 8,CORUÑA (A),15010,CORUÑA (A)
- Don Antonio Benítez, 11,CUEVAS DE SAN MARCOS,29210,MALAGA
- MANUEL TAÑO, 16,PT.00 PT.C,EL PASO,38750,STA.CRUZ.TFE
- C.C. NUEVO CENTRO AV. PIO XII, 2-4-6 LOCAL 102,VALENCIA,46009,VALENCIA
- MESTRE LUIS BLANES, 4,BENIFAIRO DE VALLDIGNA,46791,VALENCIA
-
Comprobar Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 12 de febrero de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 14 de febrero de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
-
Lotería Nacional | Resumen de los premios de hoy, jueves 12 de febrero
Estos han sido los ganadores de la Lotería Nacional de hoy, jueves 12 de febrero:
Primer premio (30.000 €): 37.886
Segundo premio (6.000 €): 36.031
Últimas 4 cifras (75 €): 1.860, 0577, 7.612, 4.909
Últimas 3 cifras (15 €): 089, 245, 605, 304, 063, 666, 486
Últimas 2 cifras (6 €): 49, 20, 93, 76, 05, 14, 86, 21, 59
Reintegros (3 €): 6, 8, 0
-
Lotería Nacional hoy | ¿A qué hora se celebra normalmente el sorteo y cuándo se publican los números?
El sorteo de los jueves suele celebrarse a las 21:00 y el de los sábados al mediodía, salvo cambios puntuales o sorteos especiales. Los números premiados se difunden en los minutos posteriores, primero en el Salón de Sorteos y enseguida a través de la web oficial y medios colaboradores.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Puedo revisar sorteos antiguos si se me pasó la fecha?
Sí, los comprobadores permiten elegir sorteos anteriores y revisar si tu número fue agraciado en una fecha pasada. Es especialmente útil para jugadores que guardan décimos sin comprobar o que han estado fuera el día del sorteo.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
El segundo premio ha tocado en Poeta Miguel Hernández, 7, Bailén, 23710, Jaén.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Estas son las localidades en las que ha tocado el primer premio de la Lotería Nacional del jueves:
- MARTINEZ MALDONADO, 70,MÁLAGA,29010,MALAGA
- PASSEIG DEL VALIRA S/N,ESCALDES-ENGORDANY,AD700,-
- AVDA. DE LA LIBERTAD, 13,JAVEA,03730,ALICANTE
- RAMBLA DEGARA, 140, L-2,TERRASSA,08221,BARCELONA
- C.C.CARREFOUR, L-20 C/ EXTREMADURA, S/N,TERRASSA,08227,BARCELONA
- PROL. AVDA.VIRGEN DEL CARMEN, 60, L-D,ALGECIRAS,11205,CADIZ
- MARIANA PINEDA, S/N,LA VICTORIA,14140,CORDOBA
- AVDA. ROSALIA DE CASTRO, 60,LAXE,15117,CORUÑA (A)
- ALFREDO TELLA, 8,CORUÑA (A),15010,CORUÑA (A)
- Don Antonio Benítez, 11,CUEVAS DE SAN MARCOS,29210,MALAGA
- MANUEL TAÑO, 16,PT.00 PT.C,EL PASO,38750,STA.CRUZ.TFE
- C.C. NUEVO CENTRO AV. PIO XII, 2-4-6 LOCAL 102,VALENCIA,46009,VALENCIA
- MESTRE LUIS BLANES, 4,BENIFAIRO DE VALLDIGNA,46791,VALENCIA
-
Lotería Nacional | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio antes de que caduque?
El plazo general para cobrar premios de Lotería Nacional es de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo. Transcurrido ese tiempo, el derecho al cobro caduca y el importe no reclamado se integra en el Tesoro Público.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Por qué el sorteo de hoy es diferente?
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Radio, el sorteo de hoy de Lotería Nacional está dedicado a esta temática como homenaje a uno de los medios de comunicación más influyentes y queridos. La emisión de los décimos y la imagen del sorteo rinden tributo a la historia de la radio, a sus profesionales y a su papel clave en la información y el entretenimiento de millones de oyentes. Con esta elección, Loterías y Apuestas del Estado quiere poner en valor la radio como compañía diaria, altavoz de historias y vehículo fundamental para seguir, precisamente, sorteos como el de la Lotería Nacional en directo.
-
Lotería Nacional, hoy | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
La localidad de Terrassa ha resultado agraciada con el primer premio de la Lotería Nacional de este 12 de febrero, correspondiente a la primera categoría del sorteo del jueves. La Administración nº 3, situada en la Rambla d’Ègara, 140, local 2, ha sido la encargada de validar el boleto ganador. Trasladamos nuestras más sinceras felicitaciones a los vecinos de la provincia de Barcelona y recordamos que podéis comprobar vuestro décimo de Lotería Nacional de forma rápida y sencilla en nuestra página web. Estamos convencidos de que muchos residentes en Terrassa, fieles a su tradición, han participado en este último sorteo y que uno de ellos se ha llevado uno de los grandes premios de la semana.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Cómo compruebo de forma rápida si mi décimo tiene premio?
La forma más directa es usar un comprobador oficial: seleccionas el sorteo, introduces el número y el importe jugado, y el sistema calcula automáticamente si tienes premio y de cuánto. Muchas webs y apps autorizadas permiten también escanear el código de barras o QR del décimo para verificarlo en segundos.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué diferencia hay entre premio, terminación y reintegro?
El “premio” hace referencia a las grandes categorías (primer, segundo premio, etc.), la “terminación” premia a números que comparten las últimas cifras con los principales y el “reintegro” devuelve el importe del décimo si se cumple una condición concreta de la última cifra. Esta combinación permite que, además de los grandes premios, muchos jugadores recuperen parte o todo lo jugado en cada sorteo.
-
Lotería Nacional | ¿Se puede jugar desde el móvil con total validez?
Sí, se puede participar a través de la web oficial y de aplicaciones o plataformas autorizadas, que emiten un resguardo electrónico con la misma validez que el décimo físico. Es importante asegurarse de que la plataforma es oficial o está autorizada por SELAE para garantizar la validez del billete y la seguridad de los datos.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué pasa si pierdo un décimo premiado?
El décimo es el único justificante válido del derecho al cobro, por lo que es fundamental conservarlo en buen estado hasta que se verifique el resultado. En caso de pérdida o robo, se recomienda denunciar inmediatamente y comunicarlo a Loterías y Apuestas del Estado, aportando todas las pruebas posibles de la titularidad, aunque no siempre será posible recuperar el premio.
-
Lotería Nacional hoy | ¿Dónde y cómo cobro un premio?
Los premios de hasta 2.500 euros pueden cobrarse en cualquier administración oficial de lotería presentando el décimo o resguardo premiado. Para importes superiores, el cobro debe hacerse en las entidades financieras colaboradoras designadas por SELAE, identificándose con el documento oficial (DNI u otro válido).
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué impuestos se pagan si me toca?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 euros y, a partir de esa cantidad, tributan al 20% sobre la parte que excede ese umbral. La retención se practica directamente en el momento del cobro, de forma que el ganador recibe en su cuenta el importe neto ya descontado el gravamen especial sobre premios.
-
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 6,8 y 0
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
-
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 12 de febrero!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 37.886
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
-
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 36.031
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.