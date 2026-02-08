Estos son los números premiados del sorteo del sábado 7 de febrero:

Primer premio: 97.617



Segundo premio: 03.365

Reintegros: 1, 7, 9

Cuatro cifras: 2.366, 3.351, 7.559, 7.886

Tres cifras: 046, 060, 151, 174, 276, 311, 328, 459, 613, 854

Dos cifras: 03, 05, 11, 21, 53, 55, 58, 61, 71

🔴 ¿Cuánto gana el primer premio?

En la Lotería Nacional ordinaria de los sábados, el primer premio es de 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros al décimo.

En los sorteos extraordinarios (San Valentín, Día del Padre, etc.) la cuantía del primer premio cambia y suele ser mayor: por ejemplo, en el Sorteo Extraordinario de San Valentín de 2026 el primer premio es de 1.300.000 euros a la serie, 130.000 euros al décimo.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda?

Hacienda aplica un 20% solo sobre la parte del premio que supera 40.000 €.

Para un primer premio de sábado (60.000 € al décimo), pagarías el 20% sobre 20.000 € (60.000 − 40.000): Hacienda se queda 4.000 € y tú cobras 56.000 € netos.

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?

En el sorteo de hoy, sábado 7 de febrero de 2026, puedes empezar a cobrar tu premio desde mañana, 8 de febrero, en cuanto estén cerrados y publicados oficialmente los resultados.

Tendrás 90 días (3 meses) desde mañana para cobrarlo, es decir, hasta el 8 de mayo de 2026 incluido; después de esa fecha el premio caduca y el dinero pasa al Tesoro Público.