🔴 Un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 1 de febrero de 2026 con un premio de 16,4 millones de euros.
🔴 La combinación ganadora corresponde a los números 6, 7, 9, 25 y 35, mientras que el número clave o reintegro es el 3.
¿Cuál es el bote del premio de hoy?
Hoy el sorteo del Gordo de la Primitiva pone en juego un bote de 16,4 millones de euros para la Primera Categoría (5 aciertos más número clave), que es el premio máximo posible del día.
¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo y dispones de un plazo de 3 meses para hacerlo; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € de premio).
¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Hacienda se queda el 20 % de la parte del premio que supere los 40.000 €, y todo lo que sea hasta 40.000 € por premio está totalmente exento de impuestos.
-
El Gordo de la Primitiva | ¿Dónde ha tocado el premio del sorteo?
En el sorteo de hoy no ha habido ningún acertante de Primera Categoría (5 aciertos + número clave), por lo que el bote se acumula para el próximo domingo.
Sí ha habido dos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos), con boletos validados en Quel (La Rioja) y Getafe (Madrid), que se llevan alrededor de 150.000–160.000 euros cada uno.
-
Comprobar el Gordo de la Primitiva | Repaso a la combinación ganadora
¡Enhorabuena a los ganadores!
-
El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cuánto se queda Hacienda de los premios?
Hacienda se queda un 20% de los premios de loterías y apuestas públicas, pero solo sobre la parte que excede de 40.000 euros por décimo, boleto o resguardo premiado. Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, no se paga nada y se cobra el importe íntegro.
En la práctica, esto significa que primero hay un tramo exento de 40.000 euros y, a partir de ahí, se aplica una retención fija del 20% que ya descuenta directamente la entidad que paga el premio. Por ejemplo, si el premio es de 100.000 euros, solo tributan 60.000 y Hacienda retiene 12.000 euros, de modo que el ganador recibe 88.000 euros netos.
Esta normativa se aplica a los premios de Loterías y Apuestas del Estado (como Lotería Nacional, Primitiva, Bonoloto, El Gordo, Euromillones en la parte española, etc.), así como a otros premios sujetos al mismo gravamen especial. En general, una vez practicada la retención, el contribuyente no tiene que volver a incluir ese premio en la base general del IRPF, porque ya queda liquidado mediante ese gravamen específico.
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuántos ganadores hay en el sorteo?
En El Gordo de la Primitiva no hay un número fijo de ganadores, porque depende de cuánta gente acierte en cada categoría en cada sorteo. En un mismo sorteo puede no haber ningún acertante del premio máximo o puede haber uno o varios, y al mismo tiempo suele haber muchos acertantes en las categorías inferiores.
El juego tiene varias categorías de premios (desde 5+clave hasta 2 aciertos, además del reintegro), y en cada una puede haber desde 0 hasta numerosos ganadores según los boletos vendidos y los aciertos de ese día. Por eso, en los resultados oficiales de cada sorteo se publica una tabla donde se indica cuántos acertantes hay en cada categoría y el importe que corresponde a cada uno.
-
El Gordo de la Primitiva | ¿Dónde ha tocado el premio del sorteo de hoy?
-
Sorteo del Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Qué pasa si nadie acierta el resultado?
Si nadie acierta la combinación ganadora de la Primera Categoría del Gordo de la Primitiva (5 números + número clave), el bote no se pierde, se acumula para el siguiente sorteo y así va creciendo hasta que haya un ganador.
En paralelo, el resto de categorías de acierto (5 sin clave, 4 + clave, 4, etc.) sí reparten sus premios entre los acertantes que haya, y solo las categorías sin ganadores dejan su parte sin repartir o la redirigen según marcan las normas del juego.
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo del Gordo de la Primitiva será el domingo 8 de febrero de 2026, ya que este juego se celebra todos los domingos.
Mañana, como todos los lunes, Loterías y Apuestas del Estado tiene previstos sorteos de La Primitiva y la Bonoloto.
También podrás seguirlo en directo a través de EL ESPAÑOL.
-
El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Hasta cuándo puedo cobrar un premio?
-
El Gordo de la Primitiva del domingo | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva desde el día siguiente al sorteo, tanto si lo jugaste en administración física como si lo hiciste online. El plazo legal para poder cobrarlo es de 3 meses contados desde ese día siguiente al sorteo.
Si dejas pasar esos 3 meses sin acudir a cobrar, el premio caduca y pierdes completamente el derecho a recibir el dinero, aunque tengas el resguardo o lo veas como premiado en la web o la app. Por eso es importante comprobar los resultados y gestionar el cobro lo antes posible.
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cómo se reparten los premios?
En el Gordo de la Primitiva, la Primera Categoría corresponde a acertar 5 números más el número clave y se lleva el bote acumulado de 16,4 millones de euros más una parte del fondo de premios.
Mientras, de la Segunda a la Octava Categoría (desde 5 aciertos sin clave hasta 2 aciertos) reciben porcentajes predeterminados de ese fondo que se reparten a partes iguales entre todos los acertantes de cada categoría.
Además, si solo aciertas el número clave obtienes el reintegro, es decir, recuperas el importe jugado en esa apuesta (normalmente 1,50 € en una sencilla), y este dinero sale del 10% específico de la recaudación reservado para pagar los reintegros.
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¿Cuál ha sido el número clave?
El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 3.
Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla).
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¡Sale la combinación ganadora!
-
El Gordo de la Primitiva, hoy | ¡Arranca el sorteo!
¡Ha dado inicio al sorteo del Gordo de la Primitiva en Madrid, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado!
Hay 16,4 millones de euros en juego y muchas ilusiones entre los jugadores.
¡Mucha suerte a los jugadores!
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Qué porcentaje de lo recaudado se reparte?
En el Gordo de la Primitiva se destina el 55% de todo lo recaudado en cada sorteo a pagar premios. De ese 55%, un 45% va a las ocho categorías principales (desde 5+clave hasta 2 aciertos) y el 10% restante se reserva para el fondo de premios del reintegro (acertar solo el número clave).
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¡Menos de 10 minutos para el sorteo!
En tan solo 9 minutos se celebrará el sorto del Gordo de la Primitiva en Madrid, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
Será en ese momento en el que sabremos si algún jugador acertará la combinación ganadora y se llevará el ansiado premio.
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuál es la fecha límite para cobrar mi premio?
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuántos premios se entregan en este sorteo?
En el sorteo del Gordo de la Primitiva del 11 de enero de 2026 se reparten premios en las 8 categorías habituales más el reintegro, con un bote de 14,4 millones de euros para la Primera Categoría (5+clave).
Las cuantías exactas por apuesta en cada categoría dependen de la recaudación y del número de acertantes
-
El Gordo de la Primitiva de hoy | ¿A qué hora se conocerán los ganadores?
Los ganadores del Gordo de la Primitiva se conocen en la franja en la que se publica el resultado del sorteo, normalmente entre las 21:30 y las 22:00 h del domingo.
En ese momento ya puedes comprobar tu boleto en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps y páginas de resultados como EL ESPAÑOL para saber si tu combinación está premiada.
-
El Gordo de la Primitiva, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
-
El Gordo de la Primitiva hoy | ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
