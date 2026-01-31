Estos son los números premiados del sorteo del sábado 31 de enero de 2026:
Primer premio: 37.376
Segundo premio: 18.699
Cuatro cifras: 7.150- 9.554- 8.303- 3.785
Tres cifras: 024- 003- 461- 346- 535- 875- 488- 952- 266- 888
Dos cifras: 65- 63- 87- 14- 09- 38- 66- 81- 12
Reintegros: 6, 9 y 0
🔴 ¿Cuál es el premio de hoy?
El premio principal del sorteo de la Lotería Nacional de hoy es de 600 000 euros a la serie, es decir, 60 000 euros por décimo para el primer premio, mientras que el segundo premio está dotado con 120 000 euros a la serie (12 000 euros por décimo), además de los premios menores y reintegros habituales del sorteo.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Puedes cobrar tu premio de Lotería Nacional desde el mismo día del sorteo (o, como muy tarde, a partir del día siguiente) y dispones de un plazo máximo de tres meses contados desde el día siguiente a la fecha del sorteo para reclamarlo; pasado ese tiempo el derecho caduca y el dinero no cobrado pasa al Tesoro Público.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
En los premios de Lotería Nacional, los primeros 40.000 euros por décimo están exentos y no pagan impuestos, y solo la parte que supere esa cifra tributa a un tipo fijo del 20% que se retiene automáticamente al cobrar; por ejemplo, con un décimo premiado con 60.000 euros, Hacienda se queda el 20% de 20.000 (4.000 euros) y tú recibes 56.000 euros netos.
Lotería Nacional, hoy | ¿Cuándo es el próximo sorteo?
El próximo sorteo de Lotería Nacional, después del de hoy sábado 31 de enero de 2026, es el sorteo del jueves 5 de febrero de 2026, seguido del sorteo ordinario del sábado 7 de febrero de 2026.
Ambos podrás seguirlos en directo en EL ESPAÑOL.
Comprobar Lotería Nacional, hoy | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes comprobar tu número desde tu móvil de varias formas: en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, introduciendo número, fracción y serie; con apps oficiales o de administraciones que permiten escanear el código de barras o el QR del décimo con la cámara; y también en páginas de medios de comunicación que tienen comprobador de resultados para el sorteo de hoy.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar mi premio?
Depende de la cantidad: los premios de hasta 2.000 euros se cobran en efectivo en cualquier administración o punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado, mientras que los premios superiores a 2.000 euros solo se pueden cobrar en las entidades bancarias colaboradoras (actualmente BBVA y CaixaBank), presentando el décimo original y la identificación de los ganadores.
Lotería Nacional, hoy | ¿Pueden varias personas ganar con el mismo número?
Sí, pueden ganar muchas personas con el mismo número, porque cada número de Lotería Nacional se emite en varias series y en cada serie hay 10 décimos, de modo que puede haber decenas o cientos de décimos iguales repartidos por toda España, e incluso un mismo décimo también puede estar compartido entre varias personas si han dejado constancia por escrito o con foto/mensaje de que juegan a partes.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de enero de 2026, con el número 18.699, se ha vendido en Vigo y A Estrada (Pontevedra), Onil (Alicante) y Madrid, donde reparte 12.000 euros por décimo.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, sábado 31 de enero de 2026, correspondiente al número 37.376, ha estado muy repartido y ha tocado en Cornellà de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Sant Boi de Llobregat (Barcelona), San Vicente del Raspeig (Alicante), El Ejido (Almería), Córdoba, Jaén, Úbeda (Jaén), Monte Lentiscal (Las Palmas), Trobajo del Camino (León), Castroverde (Lugo), Madrid, Málaga y Palencia.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué pasa si el premio se reparte a un número no vendido?
Si el premio de Lotería Nacional cae en un número que no se ha vendido (o en décimos devueltos a SELAE), ese premio queda desierto y el dinero no se reparte entre jugadores: el importe íntegro revierte al Estado y pasa a formar parte del Tesoro Público, tal y como prevé la Instrucción General de Loterías para los billetes sobrantes por falta de venta.
Lotería Nacional, en directo | ¿Qué otros sorteos se juegan hoy?
Además del sorteo de Lotería Nacional, hoy sábado 31 de enero de 2026 se celebran también los sorteos de Bonoloto y La Primitiva, junto con su juego asociado El Joker, todos ellos por la noche en el horario habitual de Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional, hoy | ¿Hasta cuándo tengo para cobrar un premio?
Tienes un plazo máximo de tres meses para cobrar cualquier premio de Lotería Nacional, contado desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo el derecho caduca y el dinero no cobrado pasa al Tesoro Público, ampliándose solo un día más si la fecha final cae en festivo en el lugar de pago.
Lotería Nacional, en directo | ¿Qué otros premios hay en juego además del primero y segundo premio?
En el sorteo ordinario del sábado, además del primer y segundo premio, hay: aproximaciones al primer y segundo premio (1.000 y 554 euros al décimo aproximadamente), premios a la centena del primer y segundo premio (30 euros al décimo), extracciones de cuatro cifras (150 euros al décimo), de tres cifras (30 euros al décimo), de dos cifras (12 euros al décimo) y los reintegros de 6 euros al décimo cuando la última cifra coincide con la del primer premio o con las extracciones especiales de una cifra.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué gano si me toca el segundo premio?
Lotería Nacional, hoy | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?
Si pierdes un décimo físico premiado, en principio solo tiene derecho a cobrar quien presente el resguardo original, así que el riesgo de perder el premio es alto, sobre todo si es menor de 2.000 euros, ya que esos se pagan al portador en cualquier administración.
Si sospechas pérdida o robo, lo recomendable es denunciar de inmediato ante Policía Nacional o Guardia Civil, aportando todos los datos posibles del décimo (número, serie, fracción, sorteo) y, si la hubiera, una foto o fotocopia, y comunicar también el caso por escrito a Loterías y Apuestas del Estado para intentar que, si el premio es importante (se cobra en banco), se pueda paralizar el pago y un juez acabe decidiendo quién es el propietario legítimo.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué gano si me toca el primer premio?
Si te toca el primer premio del sorteo de hoy sábado 31 de enero de 2026, ganas 600.000 euros por serie, es decir, 60.000 euros por cada décimo premiado antes de impuestos; de esa cantidad, los primeros 40.000 euros están libres de tributación y solo los 20.000 restantes tributan al 20%, por lo que Hacienda retendría 4.000 euros y tú cobrarías 56.000 euros netos por décimo con el primer premio.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cómo se decide un sorteo como este?
El sorteo se realiza con bombos oficiales y bolitas numeradas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado para garantizar transparencia.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué suele pasar con el primer premio cuando toca?
Cuando toca el primer premio, suele generar mucha participación entre administraciones y localidades donde se vendieron los décimos premiados.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué debe hacer alguien con varios décimos?
Lo más práctico es usar la función de comprobación múltiple de la web o app para revisar todos sin errores.
Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?
Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.