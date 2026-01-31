Si pierdes un décimo físico premiado, en principio solo tiene derecho a cobrar quien presente el resguardo original, así que el riesgo de perder el premio es alto, sobre todo si es menor de 2.000 euros, ya que esos se pagan al portador en cualquier administración.

Si sospechas pérdida o robo, lo recomendable es denunciar de inmediato ante Policía Nacional o Guardia Civil, aportando todos los datos posibles del décimo (número, serie, fracción, sorteo) y, si la hubiera, una foto o fotocopia, y comunicar también el caso por escrito a Loterías y Apuestas del Estado para intentar que, si el premio es importante (se cobra en banco), se pueda paralizar el pago y un juez acabe decidiendo quién es el propietario legítimo.