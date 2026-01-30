El número premiado en el Cuponazo de la ONCE de hoy es el 80.011, con el que cada cupón recibirá 40.000 euros. El premio de 6.000.000 euros es para la serie 70.
Comprobar Cuponazo ONCE: ¿Cómo jugar online al Cuponazo del viernes?
Para jugar al Cuponazo del viernes debes estar registrado en JuegosONCE. Una vez registrado, lo único que debes de hacer es acceder a tu cuenta, seleccionar el número deseado, indicar qué sorteo del viernes deseas participar de los que haya disponibles y el número de cupones que quieres adquirir. Tras realizar el pago de tu cupón, solo has de finalizar la compra. Recibirás un correo con todos los detalles de tu compra y además podrás ver esta información en la Web en la sección: Mis Juegos.
Comprobar Cuponazo ONCE: Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este viernes, 30 de enero. El sorteo comenzará a las 21:25 horas. Sin embargo, desde ahora mismo, estaremos cubriendo toda la previa para informar a los participantes de cómo funcionan este tipo de participaciones. ¡Arrancamos!
