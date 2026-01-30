Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 29 de enero son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 16.160
Segundo premio (6.000 €): 63.644
Últimas 4 cifras (75 €): 6904, 0552, 6729 y 7621
Últimas 3 cifras (15 €): 494, 827, 526, 798, 903, 875 y 595
Últimas 2 cifras (6 €): 69, 61, 54, 54, 88, 94, 48, 46 y 26
Reintegros (3 €): 2, 6 y 0
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Astunduaga, S/N, Basauri, 48970, Vizcaya
Baleares, 29, Móstoles, 28937, Madrid
Paseo del Muro, 35, Ejea de los Caballeros, 50600, Zaragoza
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 6 y 0
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
Lotería Nacional | Este es el primer premio del sorteo del jueves 29 de enero
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 16.160
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Santa Engracia, 98, Madrid, 28010, Madrid
Urb. Los Gallos, Apartaclub La Barrosa Local 20B, Chiclana de la Frontera (Los Gallos-Cerromolinos), 11130, Cádiz
José del Pino, 80, Madrid, 28021, Madrid
Avda. Andalucía, Edif. Torreatalaya Loc. 10, Algarrobo, 29750, Málaga
Pza. Juan Carlos I, 2 c/v Félix Sanz, 19, San Agustín del Guadalix, 28750, Madrid
Góngora, 7 L-2, Alicante, 03012, Alicante
Galicia, 21, Las Palmas de Gran Canaria, 35006, Las Palmas
Virgen de la Antigua, 4-B, Antigua, 35630, Las Palmas
Paseo Bulevar de la Cala, S/N, La Cala de Mijas, 29649, Málaga
E.S. Varadero, Avda. la Gaviota, 7, El Varadero, 38687, Santa Cruz de Tenerife
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 29 de enero!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 16.160
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 63.644
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 6.904
La segunda es el 0552
La tercera es el 6.729
La cuarta es el 7.621
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 494
La segunda es 827
La tercera es el 526
La cuarta es el 798
La quinta es el 903
La sexta es el 875
La séptima es el 595
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 69
La segunda es el 61
La tercera es el 54
La cuarta es el 54
La quinta es el 88
La sexta es el 94
La séptima es el 48
La octava es el 46
La novena es el 26
Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo
Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 29 de enero, ya se encuentra en marcha
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 15 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 29 de enero.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
