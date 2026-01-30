Publicada
Actualizada

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 29 de enero son los siguientes:

Primer premio (30.000 €): 16.160

Segundo premio (6.000 €): 63.644

Últimas 4 cifras (75 €): 6904, 0552, 6729 y 7621

Últimas 3 cifras (15 €): 494, 827, 526, 798, 903, 875 y 595

Últimas 2 cifras (6 €): 69, 61, 54, 54, 88, 94, 48, 46 y 26

Reintegros (3 €): 2, 6 y 0

  1. Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo?

    Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.

  2. Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    • Astunduaga, S/N, Basauri, 48970, Vizcaya

    • Baleares, 29, Móstoles, 28937, Madrid

    • Paseo del Muro, 35, Ejea de los Caballeros, 50600, Zaragoza

  3. Comprobar Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves

  4. Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 2, 6 y 0

  5. Lotería Nacional | Este es el primer premio del sorteo del jueves 29 de enero

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 16.160

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo

  6. Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?

  7. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?

    Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.

  8. Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?

    Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.​

  9. Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?

  10. Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

  11. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Santa Engracia, 98, Madrid, 28010, Madrid

    • Urb. Los Gallos, Apartaclub La Barrosa Local 20B, Chiclana de la Frontera (Los Gallos-Cerromolinos), 11130, Cádiz

    • José del Pino, 80, Madrid, 28021, Madrid

    • Avda. Andalucía, Edif. Torreatalaya Loc. 10, Algarrobo, 29750, Málaga

    • Pza. Juan Carlos I, 2 c/v Félix Sanz, 19, San Agustín del Guadalix, 28750, Madrid

    • Góngora, 7 L-2, Alicante, 03012, Alicante

    • Galicia, 21, Las Palmas de Gran Canaria, 35006, Las Palmas

    • Virgen de la Antigua, 4-B, Antigua, 35630, Las Palmas

    • Paseo Bulevar de la Cala, S/N, La Cala de Mijas, 29649, Málaga

    • E.S. Varadero, Avda. la Gaviota, 7, El Varadero, 38687, Santa Cruz de Tenerife

  12. Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves

  13. Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 29 de enero!

  14. Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 63.644

    Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

  15. Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras

    Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 6.904

    La segunda es el 0552

    La tercera es el 6.729

    La cuarta es el 7.621

  16. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 494

    La segunda es 827

    La tercera es el 526

    La cuarta es el 798

    La quinta es el 903

    La sexta es el 875

    La séptima es el 595

  17. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:

    La primera extracción es el 69

    La segunda es el 61

    La tercera es el 54

    La cuarta es el 54

    La quinta es el 88

    La sexta es el 94

    La séptima es el 48

    La octava es el 46

    La novena es el 26

  18. Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo

    Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 29 de enero, ya se encuentra en marcha

    No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL

  19. Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!

    Menos de 15 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 29 de enero.

    No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL

    ¡Mucha suerte a todos los participantes!

  20. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?

