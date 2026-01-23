Los premios del Cuponazo se componen de 10 categorías de premios, cuya cuantía es fija para cada sorteo.

1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.