Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 22 de enero son los siguientes:

Primer premio (30.000 €): 90.620

Segundo premio (6.000 €): 97.196

Últimas 4 cifras (75 €): 4271, 9937, 6580 y 0127

Últimas 3 cifras (15 €): 868, 639, 701, 522, 512, 312 y 165

Últimas 2 cifras (6 €): 03, 23, 28, 64, 43, 27, 21, 03 y 84

Reintegros (3 €): 9, 5 y 0

  2. Lotería Nacional | ¿Dónde ha tocado el primer premio?

    • Avda. República Argentina, S/N, Córdoba, 14005, Córdoba

    • Avda. Oro Verde, 1, Martos, 23600, Jaén

    • Calle Real, 3, Villanueva de la Reina, 23730, Jaén

    • Calle Bajamar, 22, Puerto del Carmen, 35510, Las Palmas

    • Centro Comercial Open Mall Lanzarote, L-A34.B, León y Castillo, 154, Arrecife, 35500, Las Palmas

    • Avda. de Bruselas, 62, L-Dcha., Madrid, 28028, Madrid

    • Calle Villegas, 8, Melilla, 52004, Melilla

    • Calle Larga, 4, Mazarrón, 30870, Murcia

    • Avda. Monteazahar, 5, Bajo, Beniaján, 30570, Murcia

    • Avda. do Cruceiro, 51 (Sanxenxo), Vilalonga, 36990, Pontevedra

    • Calle Santiago Apóstol, 34, Utrera, 41710, Sevilla

    • Calle Manuel Rojas Marcos, 33, Marchena, 41620, Sevilla

  3. Comprobar Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves

    EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 22 de enero de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 24 de enero de 2026.

    ¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!

  4. Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 5 y 0

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  5. Lotería Nacional | Este es el primer premio del sorteo del jueves 22 de enero

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 90.620

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décim

  8. Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?

    Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.​

  9. Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?

    Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.

  10. Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio? Más localidades

    • Centro Comercial Carrefour, Ctra. Valverde, Km. 1, L-3, Badajoz, 06010, Badajoz

    • Centro Comercial Nevada Shopping, L-78, Avda. de las Palmeras, 75, Armilla, 18100, Granada

    • Calle Ferrara, 4, Local 3-B, Quinto, 41089, Sevilla

    • Cantón de Santa María, 19, Vitoria-Gasteiz, 01001, Álava

    • Antonio López del Oro, 15, Hellín, 02400, Albacete

    • Calle Flórez Estrada, 35, Noreña, 33180, Asturias

    • Calle Cervantes, 42-D, Santa Marta de los Barros, 06150, Badajoz

    • Carrer de Joan Torras, 2, L-2, Barcelona, 08030, Barcelona

    • Calle Colón, 115, Terrassa, 08222, Barcelona

    • Avda. Barcelona, 10, Córdoba, 14010, Córdoba

  12. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?

    • Calle Vélez, 6, Puertollano, 13500, Ciudad Real

    • Centro Comercial Monver Garden, Ctra. Benidorm-La Nucía, L-3, La Nucía, 03530, Alicante

    • Avda. José María Fernández, 40, León, 24006, León

    • Calle Los Abetos, 9, Palencia, 34003, Palencia

    • Avda. de la Motilla, 1, L-34-36, Dos Hermanas, 41703, Sevilla

  14. Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 22 de enero!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 90.620

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo

  15. Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 97.196

    Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

  16. Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras

    Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 4.271

    La segunda es el 9.937

    La tercera es el 6.580

    La cuarta es el 0127

  17. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras

    Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 765

    La segunda es 869

    La tercera es el 701

    La cuarta es el 522

    La quinta es el 512

    La sexta es el 312

    La séptima es el 165

  18. Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras

    Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:

    La primera extracción es el 03

    La segunda es el 23

    La tercera es el 28

    La cuarta es el 64

    La quinta es el 43

    La sexta es el 27

    La séptima es el 21

    La octava es el 64

    La novena es el 84

  19. Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo

    Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 22 de enero, ya se encuentra en marcha

    No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL

  20. Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!

    Menos de 10 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 22 de enero.

    No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL

    ¡Mucha suerte a todos los participantes!