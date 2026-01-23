Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 22 de enero son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 90.620
Segundo premio (6.000 €): 97.196
Últimas 4 cifras (75 €): 4271, 9937, 6580 y 0127
Últimas 3 cifras (15 €): 868, 639, 701, 522, 512, 312 y 165
Últimas 2 cifras (6 €): 03, 23, 28, 64, 43, 27, 21, 03 y 84
Reintegros (3 €): 9, 5 y 0
Comprobar Lotería Nacional | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
Comprobar Lotería Nacional| ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?
Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio? Más localidades
Centro Comercial Carrefour, Ctra. Valverde, Km. 1, L-3, Badajoz, 06010, Badajoz
Centro Comercial Nevada Shopping, L-78, Avda. de las Palmeras, 75, Armilla, 18100, Granada
Calle Ferrara, 4, Local 3-B, Quinto, 41089, Sevilla
Cantón de Santa María, 19, Vitoria-Gasteiz, 01001, Álava
Antonio López del Oro, 15, Hellín, 02400, Albacete
Calle Flórez Estrada, 35, Noreña, 33180, Asturias
Calle Cervantes, 42-D, Santa Marta de los Barros, 06150, Badajoz
Carrer de Joan Torras, 2, L-2, Barcelona, 08030, Barcelona
Calle Colón, 115, Terrassa, 08222, Barcelona
Avda. Barcelona, 10, Córdoba, 14010, Córdoba
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
Avda. República Argentina, S/N, Córdoba, 14005, Córdoba
Avda. Oro Verde, 1, Martos, 23600, Jaén
Calle Real, 3, Villanueva de la Reina, 23730, Jaén
Calle Bajamar, 22, Puerto del Carmen, 35510, Las Palmas
Centro Comercial Open Mall Lanzarote, L-A34.B, León y Castillo, 154, Arrecife, 35500, Las Palmas
Avda. de Bruselas, 62, L-Dcha., Madrid, 28028, Madrid
Calle Villegas, 8, Melilla, 52004, Melilla
Calle Larga, 4, Mazarrón, 30870, Murcia
Avda. Monteazahar, 5, Bajo, Beniaján, 30570, Murcia
Avda. do Cruceiro, 51 (Sanxenxo), Vilalonga, 36990, Pontevedra
Calle Santiago Apóstol, 34, Utrera, 41710, Sevilla
Calle Manuel Rojas Marcos, 33, Marchena, 41620, Sevilla
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
Calle Vélez, 6, Puertollano, 13500, Ciudad Real
Centro Comercial Monver Garden, Ctra. Benidorm-La Nucía, L-3, La Nucía, 03530, Alicante
Avda. José María Fernández, 40, León, 24006, León
Calle Los Abetos, 9, Palencia, 34003, Palencia
Avda. de la Motilla, 1, L-34-36, Dos Hermanas, 41703, Sevilla
Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 5 y 0
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 22 de enero!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 90.620
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 97.196
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.271
La segunda es el 9.937
La tercera es el 6.580
La cuarta es el 0127
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 765
La segunda es 869
La tercera es el 701
La cuarta es el 522
La quinta es el 512
La sexta es el 312
La séptima es el 165
Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 6 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 03
La segunda es el 23
La tercera es el 28
La cuarta es el 64
La quinta es el 43
La sexta es el 27
La séptima es el 21
La octava es el 64
La novena es el 84
Lotería Nacional hoy, jueves | El sorteo da comienzo
Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, jueves 22 de enero, ya se encuentra en marcha
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
Lotería Nacional hoy, jueves | ¡Esto comienza ya mismo!
Menos de 10 minutos para el comienzo de un nuevo sorteo de la Lotería Nacional, hoy jueves 22 de enero.
No pierdas ningún detalle y sigue este directo de EL ESPAÑOL
¡Mucha suerte a todos los participantes!