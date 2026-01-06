Segundo premio de Lotería del Niño 2026: este es el número ganador y dónde ha caído

Un 6 de enero muy frío en España, pero que llega con sorpresa. El segundo premio del sorteo de la Lotería del Niño 2026 ya ha sido cantado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y es el XX.

El segundo premio de la Lotería del Niño ha aparecido a las XX y ha sido agraciado con 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros por cada décimo premiado con el número ganador.

Este año, la combinación ganadora ha caído en XX...

¿Hasta cuándo se puede cobrar el premio?

Los décimos del Niño, primer gran sorteo del año, tienen un margen de tiempo para ser cobrados de 3 meses a partir del día siguiente a la celebración de la rifa.

En concreto, este año se podrá cobrar tanto el segundo premio como el resto de números hasta el 6 de abril.

¿Cuánto se lleva Hacienda?

Hacienda aplica una retención del 20% sobre la parte del premio que supere los 40.000 euros, mientras que los importes iguales o inferiores a esa cantidad están exentos de impuestos.

La retención se realiza de forma automática, por lo que el ganador recibe directamente el importe neto correspondiente.

El Sorteo del Niño tiene una larga tradición en la historia de la Lotería Nacional, ya que se celebró por primera vez en 1941, aunque no fue hasta 1946 cuando comenzaron a entregarse premios de terminación y reintegro. Desde entonces, ha sido una cita ineludible para los jugadores, que cada año esperan con ilusión la posibilidad de recibir un premio.

Al igual que en la Lotería de Navidad, el precio de un décimo del Niño es de 20 euros. En esta edición, Loterías y Apuestas del Estado ha puesto en juego más de 700 millones de euros repartidos entre los distintos premios.

Tras el Sorteo Extraordinario de Navidad del 22 de diciembre y el Sorteo del Niño de hoy, concluyen los sorteos de lotería más importantes del año. Ahora, semanalmente, los jugadores pueden seguir probando suerte con la Lotería Nacional, que tiene lugar los jueves y los sábados. Además, se celebran durante todo el año otros sorteos como Euromillones, la Primitiva o Bonoloto.