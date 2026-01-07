Lotería del Niño 2026 | Comprobar resultados y números premiados del sorteo del 6 de enero
06703, primer premio: 2.000.000 € por serie (200.000 € por décimo)
45875, segundo premio: 750.000 € por serie (75.000 € por décimo)
32615, tercer premio: 250.000 € por serie (25.000 € por décimo)
Un matiz importante sobre los impuestos
Aunque el premio nominal es de 200.000 €, la cifra real que llega al bolsillo es diferente debido a la tributación de Hacienda (gravamen especial sobre premios de loterías):
-
Los primeros 40.000 € están exentos.
-
Se aplica un 20% de impuestos sobre la cantidad restante (160.000 €).
-
Lo que se cobra realmente: 168.000 € netos.
¿Cuánto se queda Hacienda del primer y segundo premio de Lotería del Niño?
Se aplica un 20% sobre la parte que excede de 40.000 €; por ejemplo, en 200.000 € por décimo, tributan 160.000 €
¿Hay que declarar el premio en la Renta?
El impuesto se descuenta al cobrar; en general no se vuelve a incluir el premio como tal en la declaración, aunque sí los rendimientos posteriores del dinero
¿Dónde se cobra un premio del Niño?
Los premios pequeños se cobran en administraciones de lotería; los premios grandes se cobran en entidades bancarias colaboradoras de SELAE.
¿Qué otros premios hay además de los grandes?
Hay múltiples premios menores por aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, que reparten cientos o miles de euros por décimo según categoría
-
Lotería del Niño 2026 | Estos han sido los números agraciados en el sorteo del Día de Reyes
¡Hacemos un repaso rápido de los premios más importantes!
Primer premio: 06.703 (valorado en 200.000 euros al décimo).
Segundo premio: 45.875 (valorado en 75.000 euros al décimo).
Tercer premio: 32.615 (valorado en 25.000 euros al décimo).
Reintegros especiales: 3, 0 y 1.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cuándo se celebra el próximo gran sorteo de lotería?
El próximo gran sorteo de Lotería Nacional tras el Niño es el Sorteo Extraordinario de Invierno , que se celebrará el sábado 10 de enero de 2026 . Es el primer extraordinario del año después del 6 de enero y reparte un volumen de premios muy superior al de un sábado normal.
-
Lotería del Niño 2026, en directo | ¿Es posible donar parte del premio a una causa benéfica?
Sí, es posible donar parte del premio a una causa benéfica, tanto si es de la Lotería del Niño como de cualquier otro sorteo. La donación se hace normalmente después de cobrar el premio, ya con el dinero en tu cuenta.
Puedes donar a una ONG, fundación u organización sin ánimo de lucro mediante transferencia, domiciliación o donación puntual; es importante que te emitan un certificado de donación .
Si el décimo es compartido, lo mejor es que cada uno reciba su parte y, a título individual, hecho lo que quiera, para que Hacienda identifique claramente quién dona qué importa.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Dónde puedo buscar ayuda si tengo problemas para cobrar mi premio?
Si tienes problemas para cobrar tu premio, puedes pedir ayuda primero a Loterías y Apuestas del Estado y, si hace falta, a servicios de consumo o a un abogado especializado. En casos de conflicto grave (décimo discutido, pago denegado, error en sorteo) es útil combinar asesoramiento jurídico y reclamaciones formales.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué pasa si el décimo premiado fue robado antes de cobrarlo?
Si el décimo premiado fue robado antes de cobrarlo, no pierdes automáticamente el derecho al premio, pero tendrás que denunciar y demostrar que eras el propietario. La clave es actuar rápido y dejar constancia formal del robo y de los datos del décimo.
Acude cuanto antes a Policía Nacional o Guardia Civil y presenta una denuncia detallada, indicando número, serie, fracción, sorteo, lugar y fecha de compra, y aportando fotos o fotocopias del décimo si las tienes.
Comunica el robo a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y, si se sabe ya que está premiado, pide que se paralice el pago hasta que un juez decida quién es el dueño.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cuánto tarda en hacerse efectivo el pago de un premio grande?
Un premio grande (más de 2.000 €) se cobra en el banco y suele tardar entre 24 y 72 horas hábiles en ser ingresado en tu cuenta, según la entidad y el día en que lo tramites.
En casos sencillos, el dinero puede llegar en un solo día hábil, mientras que operaciones muy grandes o complejas pueden tardar algunos días más.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cómo saber si un décimo tiene reintegro?
Un décimo tiene reintegro cuando su última cifra coincide con alguna de las cifras de reintegro que marca el sorteo (siempre la del primer premio y, en el Niño, también las de las extracciones especiales). Si coinciden, recuperas los 20 euros jugados en ese décimo.
Comprueba cuál es la última cifra del primer premio del sorteo (en el Niño 2026, por ejemplo, el 06703 termina en 3) y mira si tu número acaba en esa misma cifra.
En el Sorteo del Niño hay normalmente tres reintegros: el que coincide con la última cifra del primer premio y otros dos que salen en extracciones especiales de una cifra, por lo que todos los números que terminen en esas cifras tienen reintegro.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cuánto se queda Hacienda?
En la Lotería del Niño, Hacienda se queda el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 € por décimo, y hasta esa cantidad no pagas nada.
Los premios de Loterías del Estado (Navidad, Niño, Euromillones, etc.) tienen un mínimo exento de 40.000 € por décimo desde 2020. Solo la parte que excede de esos 40.000 € tributa, con un gravamen especial fijo del 20% que se descuenta al cobrar el premio en el banco.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué hago si pierdo un décimo premiado?
Si pierdes un décimo premiado, debes denunciarlo lo antes posible ante las autoridades locales, presentando toda la información que tengas sobre el décimo. También es recomendable informar a Loterías y Apuestas del Estado para intentar bloquear el cobro por parte de terceros.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cómo se pueden cobrar los premios?
Los premios de la Lotería del Niño se pueden cobrar en administraciones de lotería (menos de 2.000 euros) o en bancos colaboradores como BBVA y CaixaBank (más de 2.000 euros), dentro de un plazo de tres meses desde el día siguiente al sorteo.
-
-
Lotería del Niño 2026, hoy | ¿Qué son las aproximaciones?
Las aproximaciones son premios para los números que se quedan “a un número” de los grandes premios: el inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior al primer y (según sorteo) al segundo premio. Es una forma de premiar a quienes han estado muy cerca de certar el número completo.
Si el primer premio es, por ejemplo, el 78.908, las aproximaciones serían el 78.907 y el 78.909; lo mismo se aplica al segundo premio con sus números anterior y posterior.
Cada aproximación tiene un premio fijo por décimo (en el Niño, cantidades de cientos o más de mil euros por décimo), que se recoge cada año en el programa oficial del sorteo.
-
Lotería del Niño 2026, en directo | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, los premios de la Lotería del Niño pagan impuestos a partir de 40.000 tributan al 20%, y la retención se aplica directamente en el banco al cobrar. No tienes que hacer ningún pago adicional el día del cobro: ya te ingresarán el importe neto.
-
Lotería del Niño 2026, hoy | ¿Cuántos números ganan el reintegro?
En la Lotería del Niño ganan el reintegro 37.812 números de los 100.000 posibles , aproximadamente un 38% de todos los números del sorteo. Esto hace que haya muchos décimos que, como mínimo, recuperan los 20 euros jugados.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cuánto dinero se destina a premios en total?
En el Sorteo de la Lotería del Niño se destina a premios el 70% de todo lo jugado. Para el Niño 2026 eso supone 770 millones de euros en premios.
La emisión total del sorteo del Niño 2026 asciende a unos 1.100 millones de euros, de los que el 70% (770 millones) se reparte en premios de todas las categorías.
El 30% restante se destina a gastos de organización, comisiones de puntos de venta y las arcas del Estado como ingresos públicos.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cuál es la probabilidad de ganar algún premio?
En la Lotería del Niño, la probabilidad de ganar algún premio con un solo décimo es de alrededor del 7,8% si no se cuentan los reintegros, y de casi un 38% si se incluyen los reintegros. Es decir, aproximadamente 4 de cada 10 números del bombo reciben algún tipo de premio, aunque la mayoría son reintegros o importaciones pequeñas.
-
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con el resultado del sorteo?
Si no estás de acuerdo con el resultado del sorteo, el criterio que siempre prevalece es el delacta oficial y las listas de premios de Loterías y Apuestas del Estado , no lo que se haya dicho en televisión o en redes. Aun así, puedes presentar reclamaciones formales si crees que ha habido un error o que te afecta directamente.
-
Lotería del Niño 2026 | ¿Cuánto tarda en hacerse efectivo el pago de un premio grande?
Un premio grande (más de 2.000 €) se cobra en el banco y suele tardar entre 24 y 72 horas hábiles en verso ingresado en tu cuenta, según la entidad y el día en que lo tramites. En algunos casos sencillos el dinero puede llegar en 1 día hábil, mientras que operaciones muy grandes o complejas pueden alargarse unos días más.
-
