Un nuevo sorteo de Euromillones se ha celebrado este viernes 30 de diciembre de 2025 con los siguientes resultados:

🔴 La combinación ganadora fue para los números: 11, 26, 29, 34, 44 con las estrellas 1 y 10

🔴 El código premiado del juego complementario El Millón fue el WRB43156