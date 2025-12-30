Un nuevo sorteo de Euromillones se ha celebrado este viernes 30 de diciembre de 2025 con los siguientes resultados:
🔴 La combinación ganadora fue para los números: 11, 26, 29, 34, 44 con las estrellas 1 y 10
🔴 El código premiado del juego complementario El Millón fue el WRB43156
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué seguridad tienen los boletos físicos para evitar falsificaciones?
Cada resguardo posee microimpresiones, tintas especiales y un código criptográfico único. La red central de SELAE verifica ese código antes de pagar cualquier premio.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué puede hacer un jugador si cree que un punto de venta cometió un error?
Puede solicitar una reclamación oficial: la administración envía el ticket a SELAE, que revisa la validación y responde por escrito. Si el error es real, el premio se abona.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Pierdes el premio si pierdes el boleto?
Sí. Si no tienes el resguardo original ya no puedes reclamar el premio, porque ese papel es la prueba válida de que participaste.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede cobrar con un boleto dañado?
Solo si el ticket aún puede leerse y procesarse correctamente: algunos daños hacen inválido el comprobante, pero si se verifica con éxito se puede cobrar.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué pasa si no reclamas el premio a tiempo?
Tienes hasta 3 meses desde el sorteo para reclamarlo; pasado ese plazo se pierde el derecho al cobro y el premio se queda sin cobrar.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Exigen identificación para cobrar premios grandes?
Para premios elevados, el cobro debe gestionarse mediante entidades asociadas, y suele requerirse identificación para verificar titularidad.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿El pago sufre retenciones si el premio es alto?
Sí. Los premios superiores a 40.000€ están sujetos a impuestos, lo que afecta al importe neto recibido.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede un tercero cobrar por mí si no puedo presentarme?
Solo si hay autorización expresa, documentación válida y se demuestra que la persona tiene derecho al boleto.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede un boleto premiado quedar sin reclamar?
Sí. Si nadie lo presenta en plazo o el ganador lo pierde, el premio queda sin cobrar y termina formando parte de los fondos de premios no reclamados.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué pasa con el dinero no repartido si no hay ganadores?
El fondo acumulado se suma al siguiente sorteo, lo que permite que el bote vaya aumentando hasta que finalmente exista un ganador, manteniendo la expectativa y la emoción.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cuántas combinaciones posibles existen en Euromillones?
En total hay 139.838.160 combinaciones posibles, considerando los cinco números y las dos estrellas, lo que hace que acertar el 5+2 sea estadísticamente muy difícil.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Dónde se puede consultar el histórico de resultados oficiales?
Loterías y Apuestas del Estado ofrece en su web el archivo completo de sorteos desde el inicio del juego, lo que permite analizar tendencias, estadísticas y combinaciones más repetidas.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede cobrarse un premio si el boleto está dañado o deteriorado?
Un boleto deteriorado puede cobrarse si el punto de venta o SELAE consigue verificarlo mediante su código y elementos de seguridad. En esos casos se abre un procedimiento de verificación y, si es válido, el premio se abona con normalidad.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué plazo hay para reclamar un premio de Euromillones en España?
Los premios deben reclamarse en un máximo de tres meses desde el día siguiente al sorteo, de lo contrario el premio caduca de forma definitiva. Pasado ese tiempo ya no puede reclamarse, incluso aunque se presente un boleto válido.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Por qué las apuestas online evitan el problema de los boletos perdidos?
Las apuestas validadas en la web oficial o en la app quedan registradas con el DNI del usuario, de modo que aunque no exista un resguardo físico, el premio está garantizado. Además, el jugador recibe aviso automático si resulta premiado.
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre si se pierde un boleto físico premiado en España?
Si el jugador pierde el boleto, no existe ninguna obligación legal de SELAE de pagar el premio, ya que el resguardo original es la única prueba válida de participación. Por eso se aconseja guardarlo siempre a salvo y revisarlo cuanto antes tras el sorteo.