Los vendedores de Lotería en Villamanín renuncian al premio, pero no aplacan a sus vecinos: "Hacen trampa"

El 22 de diciembre el premio Gordo de la Lotería cayó en Villamanín, un pequeño pueblo de apenas mil habitantes ubicado en Castilla y León. La celebración de sus vecinos con champán en mano y adornos navideños ocupó las noticias; sin embargo, lo que parecía que iba a suponer una alegría para todos los agraciados ha derivado en un gran conflicto que ha dividido al pueblo.

Todo empezó como empiezan casi todas las historias de lotería en los pueblos: con talonarios en mano para vender participaciones del número 79.432, una comisión de fiestas joven y muchas ganas de sacar dinero para las verbenas del verano que viene.

Esa alegría duró poco, ya que la comisión distribuyó por error 50 participaciones —de 5 euros; 4 se jugaban y 1 se reservaba como donativo para la propia comisión —, de las 450 que vendieron.

Esas papeletas extras se distribuyeron sin tener asignadas los diez décimos premiados correspondientes, lo que supone un total de 4 millones de euros, por lo que no se podía cobrar ningún premio al haberse vendido más participaciones de las realmente premiadas.

Para intentar solucionar el asunto, en la tarde noche de este viernes se celebró una reunión en el Hogar del Pensionista de Villamanín, que ha contado con un centenar de asistentes.

Una reunión que se ha prolongado durante cuatro horas y en las que se han proferido gritos y se han producido varias crisis de ansiedad por algunos de los jóvenes que conforman la comisión de fiestas e incluso alguno ha vomitado ante el nerviosismo por haberse visto envueltos en la polémica.

Allí se propuso detraer el 10 % del premio de cada participación, que alcanza los 80.000 euros, con el objetivo de que todos los que adquirieron participaciones puedan cobrar.



Cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio con esta rebaja —hasta el 22 de marzo como fecha límite— la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de los ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.



Un acuerdo que no ha sido aceptado por todos los presentes, ya que incluso poniendo a disposición estos premios solo se cubrirían dos de los cuatro millones en premios vendidos en participaciones, por lo que los ganadores tendrían que asumir finalmente una reducción de los premios ganados en la Lotería, cuya cantidad final podría rondar los 2.400 euros.

El pueblo dividido

Los más críticos dicen que no se fían de la información que ha facilitado la comisión sobre los premios que cada uno de ellos ha ganado, por lo que han anunciado que presentarán una denuncia si no cobran la totalidad del premio que jugaban.

"El que tiene que subsanar los errores es quien los comete y después les ayudamos, pero quieren el collar y el perro. Que ponga la comisión el dinero y los demás les apoyamos. Pago sus papeletas honradamente y el dinero que valían, se ríen de nosotros en la cara", aseguró una vecina que prefiere no dar su nombre.



Por otra parte, otros se mostraban más empáticos al reconocer que "son chavales que han cometido un error sin ninguna mala intención" y han recordado que han puesto a disposición del resto de ganadores el décimo de la propia comisión y sus participaciones personales. "Más no pueden hacer", aseguran en declaraciones a EFE.

Según ha informado la Agencia Ical, a ella han acudido unos 300 asistentes, que han escuchado de primera mano las explicaciones de la comisión de fiestas, ya que hasta el momento no ha querido pronunciarse al respecto.

"No hablan con nosotros, ni hablan con la prensa y nos obligan a pensar que hacen trampas, porque yo sí tengo algo legal, digo yo que habría hablado claro desde el principio", se escuchaba a las puertas del Hogar del Pensionista de Villamanín, donde se celebra la reunión. “¿Tú pondrías la mano en el fuego?”, preguntaron desde la barra del bar.

En la opinión contraria se mostró Inmaculada Gutiérrez en declaraciones a Ical, convencida de que “ha habido un error sin intención”, por lo que abogó por “la concordia y la solidaridad”.

Los más prudentes recordaban que el día 21 nadie tenía nada y "si hemos ganado el premio ha sido gracias a la comisión", por lo que se mostraban más indulgentes para buscar un acuerdo consensuado.

Así, la pequeña localidad leonesa ha pasado de la euforia a la división vecinal entre los que apoyan a los jóvenes, algunos de ellos menores, y los que solo ven mentiras y "una falta de transparencia total", como criticaba otro de los agraciados.

Comunicado de la comisión

Por su parte, tras la reunión, la comisión emitió un comunicado oficial ante la negativa a dar declaraciones a los medios por la tensión acumulada en el que reconoce las graves consecuencias de haber realizado mal el conteo de las papeletas.

"Por ello, pedimos disculpas a todos los afectados, pero queremos dejar muy claro que jamás ha existido ningún tipo de fraude o trampa", explicaron.



"Solo podemos decir que los voluntarios, casi todos jóvenes del pueblo, hemos pedido ayuda al pueblo en esta reunión y estamos emocionados por la respuesta. La mayoría de los asistentes nos ha entendido e incluso mostrado su apoyo", han añadido.



Ante la situación creada, han trasladado que van a asumir incluso la pérdida de su propio premio con el fin de conseguir que lo que empezó como una alegría para todo el pueblo lo siga siendo hasta el final, aunque se queden sin nada.



Asimismo, han elogiado que una gran mayoría de los portadores de las participaciones hayan comprendido que la mejor solución es "ayudarnos entre todos, cobrar cuanto antes, evitar pleitos y no convertir una buena noticia en un conflicto", para lo que se está trabajando en un "acuerdo justo, transparente y con todas las garantías legales, pues tendrá supervisión judicial, pensado en el bien común y en el futuro del pueblo", concluye el comunicado.