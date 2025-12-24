Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy un nuevo sorteo de Euromillones.
Combinación ganadora: 26, 29, 44, 8, 27
Estrellas: 11 y 12
Código premiado del juego complementario El Millón: WNH08175
-
Comprobar Euromillones | ¿Qué plazo hay para reclamar un premio de Euromillones en España?
Los premios deben reclamarse en un máximo de tres meses desde el día siguiente al sorteo, de lo contrario el premio caduca de forma definitiva. Pasado ese tiempo ya no puede reclamarse, incluso aunque se presente un boleto válido.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cómo se cobra un premio elevado si la apuesta se hizo por internet?
Los premios validados online se ingresan mediante transferencia en la cuenta bancaria del jugador, una vez acreditada su identidad. El trámite es automático y evita acudir a puntos físicos o bancos incluso tratándose de premios millonarios.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Exigen identificación para cobrar premios grandes?
Para premios elevados, el cobro debe gestionarse mediante entidades asociadas, y suele requerirse identificación para verificar titularidad.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede jugar sin acudir a una administración física?
Sí, el sistema online de LAE permite validar apuestas, programar sorteos multisemana y recibir notificaciones de premios, todo ello desde cualquier dispositivo conectado.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede un boleto premiado quedar sin reclamar?
Sí. Si nadie lo presenta en plazo o el ganador lo pierde, el premio queda sin cobrar y termina formando parte de los fondos de premios no reclamados.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿El pago sufre retenciones si el premio es alto?
Sí. Los premios superiores a 40.000 € están sujetos a impuestos, lo que afecta al importe neto recibido.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Pierdes el premio si pierdes el boleto?
Sí. Si no tienes el resguardo original ya no puedes reclamar el premio, porque ese papel es la prueba válida de que participaste.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Es obligatorio identificarse para cobrar premios altos en España?
Sí. Desde 2013, cualquier premio superior a 2.000 € exige DNI, NIE o pasaporte. Esto se debe a la normativa fiscal y de prevención de blanqueo de capitales.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede cobrar un tercero el premio?
Sí, pero solo con un documento firmado por el titular del boleto y la identificación completa del representante. El banco autorizado debe verificar ambas identidades antes de procesar el pago.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre si dos personas reclaman ser dueñas del mismo boleto?
En casos de disputa, SELAE retiene el pago y se abre un procedimiento donde debe demostrarse quién es el titular legítimo del resguardo. El premio queda bloqueado hasta que exista acuerdo o resolución judicial, garantizando la seguridad jurídica.
-
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cuándo hay que acudir a un banco autorizado para cobrar un premio?
Los premios inferiores a 2.000 € se cobran directamente en cualquier administración de Loterías, pero los que superan esa cifra deben cobrarse en una entidad bancaria colaboradora. Estas entidades trabajan con SELAE y garantizan el pago sin comisiones.
-
-
Resultados Euromillones, hoy | ¡Y sale El Millón!
¡Muchas felicidades a los afortunados!
-
Resultados Euromillones, hoy | ¡Estas son las estrellas!
-
Resultados Euromillones, hoy | ¡Ya ha salido el número ganador!
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Por qué las apuestas online evitan el problema de los boletos perdidos?
Las apuestas validadas en la web oficial o en la app quedan registradas con el DNI del usuario, de modo que aunque no exista un resguardo físico, el premio está garantizado. Además, el jugador recibe aviso automático si resulta premiado.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Puede cobrarse un premio si el boleto está dañado o deteriorado?
Un boleto deteriorado puede cobrarse si el punto de venta o SELAE consigue verificarlo mediante su código y elementos de seguridad. En esos casos se abre un procedimiento de verificación y, si es válido, el premio se abona con normalidad.
-
Comprobar Euromillones hoy, martes | Menos de 5 minutos para que comience el sorteo
Dentro de 5 minutos, a las 21:30 horas, conoceremos los resultados oficiales del sorteo.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre si se pierde un boleto físico premiado en España?
Si el jugador pierde el boleto, no existe ninguna obligación legal de SELAE de pagar el premio, ya que el resguardo original es la única prueba válida de participación. Por eso se aconseja guardarlo siempre a salvo y revisarlo cuanto antes tras el sorteo.