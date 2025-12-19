Confirmado por Loterías: estos son los premios del sorteo de Navidad que no pagan impuestos a Hacienda
Si te ha tocado la Lotería de Navidad, toma nota: a partir de esta cantidad debes ir al banco a cobrar el premio
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Dónde se cobran los premios?
Los premios de hasta 2.000 euros pueden cobrarse en administraciones de lotería o bancos autorizados. Los superiores deben cobrarse en entidades financieras colaboradoras (Santander, BBVA, Caixabank, etc.).
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad 2025?
Los premios se pueden cobrar desde el 23 de diciembre de 2025 y tienes tres meses para reclamar el importe.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Qué diferencia hay entre el sorteo de Navidad y el del Niño?
La Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre, mientras que El Niño tiene lugar el 6 de enero. Este último ofrece mejores probabilidades de premio pero reparte menos dinero total.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué es la pedrea y cuánto se gana?
La pedrea incluye miles de premios de 1.000 euros por serie (100 euros por décimo). Es el premio más frecuente del sorteo.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dan el segundo y tercer premio?
El segundo premio entrega 125.000 euros por décimo, mientras que el tercer premio reparte 50.000 euros por décimo.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dura el sorteo de El Gordo de Navidad?
La duración aproximada del sorteo es de tres a cuatro horas, aunque depende del ritmo de extracción de las bolas y de la aparición de los premios principales.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿A qué hora comienza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025?
El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 empieza a las 9:00 horas de la mañana del lunes 22 de diciembre y se celebra, como es tradición, en el Teatro Real de Madrid.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Qué casa me puedo comprar si me toca el Gordo? El mapa por provincias
El aumento del precio de la vivienda ha provocado que el premio Gordo de Navidad apenas cubra un piso de 75 metros en Madrid y Barcelona. Los dos grandes mercados de España han experimentado importantes repuntes durante el presente curso. En la capital de España, zonas como el distrito Centro, Chamberí o Chamartín ya superan los 6.000 euros el metro cuadrado. En ciudades como Bilbao, San Sebastián o Palma de Mallorca tampoco alcanza para un piso de 100 metros cuadrados con el premio gordo.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuánto dinero se lleva una administración por vender El Gordo?
El gordo también afecta de forma positiva en las administraciones de Lotería. En lo que respecta a ingresos directos por la venta del décimo afortunado con el primer premio, conviene recalcar que los loteros no se llevan ningún ingreso por vender uno de esos grandes premios. Pero aunque no se llevan comisión por los grandes premios, sí reciben dinero por pagar pequeños premios. Por los primeros 200.000 euros que abonan, las administraciones se llevan un 2,5% de comisión, que equivale a 5.000 euros.
-
Lotería Navidad 2025 | Quién debe pagar los impuestos si compartes un décimo premiado con El Gordo
Cuando un décimo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es premiado y va a ser compartido entre varias personas, se puede designar a una persona para que cobre el premio y luego distribuya el dinero entre el resto participantes.
-
Lotería Navidad 2024 | Los premios de la Lotería de Navidad no están a salvo de embargos
Cada año, el 22 de diciembre se celebra el sorteo más esperado en España, que no es otro que la Lotería de Navidad, en la que millones de personas depositan toda su ilusión para tratar de ganar "El Gordo" o, en su defecto, alguno de los otros primeros premios que pueda suponer un impulso a la economía familiar, especialmente en aquellas con una situación más delicada.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Por qué el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebra el 22 de diciembre?
La primera edición del sorteo se remonta al año 1812 en Cádiz. Por aquel entonces, el sorteo tuvo lugar el 18 de diciembre. Sin embargo, no recibía este nombre y no fue hasta el 23 de diciembre de 1892 cuando pasó a denominarse sorteo de Navidad.
-
Lotería de Navidad 2025 | ¿Dónde ha tocado más veces el 'Gordo'?
La región que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es Madrid, con 84 ocasiones, frente a la ciudad autónoma de Melilla, que sigue siendo la única donde nunca ha caído este deseado primer premio, dotado con 400.000 euros al décimo.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Dónde cayó el 'Gordo' en el 2024?
Logroño fue el gran protagonista de El Gordo de la Lotería, con el número 72.480, premiado con 400.000 euros al décimo y 4.000.000 a la serie. ¡Y tocó completo en la capital de La Rioja!
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuál fue el Gordo más madrugador de la historia?
El Gordo más tempranero de la historia de la Lotería de Navidad fue el del año 2004. El número premiado fue el 54.600 y salió a los tres minutos de iniciar el sorteo, a las 9:16. Fue la bola número 39 del sorteo, aún en la primera tabla.
-
Lotería de Navidad | ¿Cuánto dinero gana Doña Manolita con la Lotería de Navidad?
Diferentes asociaciones que representan a dos tercios de los loteros piden subir el precio del décimo (en la gran mayoría de los sorteos). Y lo argumentan diciendo que, desde 2002, este no ha variado mientras la inflación ha aumentado un 64% desde entonces.
Teniendo en cuenta esta consideración, surge la pregunta: ¿es rentable un negocio de lotería? Dichas asociaciones estiman que esta inmovilidad ha llevado a muchas administraciones “a una situación crítica”.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cómo es el décimo de este año para el sorteo extraordinario?
El décimo de este año 2025 continúa con la tradición cultural de Loterías y Apuestas del Estado, utilizando una obra de arte clásica para ilustrar la "capilla". Este año, la protagonista no es la escena del nacimiento de Jesús, sino el nacimiento de la Virgen María.
La obra es "La Natividad de la Virgen" de Juan García de Miranda (pintor barroco español, 1677-1749) y pertenece a la colección del Museo del Prado.
-
Lotería Navidad 2025 | Los disfraces de los asistentes al sorteo del 22 de diciembre
Decenas de personas hacen cola cada año durante varias horas para asistir como público al Sorteo Extraordinario de la Lotería de 22 de diciembre. Algunos de ellos acuden disfrazados con vestimentas de lo más ingeniosas con las que pretenden llamar a la fortuna. Estos disfraces, además, se han convertido en un aliciente para los espectadores que siguen el sorteo a través de los medios de comunicación como el nuestro.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuál ha sido El Gordo de la Lotería de Navidad más tardío?
El Gordo más tardío de toda la historia fue el del sorteo de 2023. Salió a las 13:16 horas, cuando el sorteo ya estaba prácticamente en su recta final y la mayoría de la gente había perdido la esperanza.
El número de la discordía fue el 88008, un número también muy curioso por ser tan alto.
-
Lotería Navidad 2025 | ¿Cuál ha sido El Gordo de la Lotería de Navidad más madrugador?
El Gordo más tempranero de la historia ocurrió en el sorteo del año 2004. El número 54600 salió a las 9:16 de la mañana.
Fue tan rápido que salió apenas 3 minutos después de que comenzara el sorteo, en la primera tabla. Muchos espectadores ni siquiera habían encendido la televisión todavía.