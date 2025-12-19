Diferentes asociaciones que representan a dos tercios de los loteros piden subir el precio del décimo (en la gran mayoría de los sorteos). Y lo argumentan diciendo que, desde 2002, este no ha variado mientras la inflación ha aumentado un 64% desde entonces.

Teniendo en cuenta esta consideración, surge la pregunta: ¿es rentable un negocio de lotería? Dichas asociaciones estiman que esta inmovilidad ha llevado a muchas administraciones “a una situación crítica”.