El sorteo de Euromillones de este martes 9 de diciembre de 2025 ha dado comienzo. Todas las bolas ya están en los bombos del Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid. ¡No te lo pierdas!

¡Las estrellas ya han salido y son las siguientes: 2 y 10