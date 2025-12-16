Loterías y Apuestas del Estado celebra hoy un nuevo sorteo de Euromillones.
Resultados a partir de las 21:30 horas
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué ocurre si participo mediante peña?
Participar en una peña permite jugar muchas combinaciones a menor coste y, en caso de resultar ganadora, los premios se reparten entre todos los integrantes.
-
Sigue toda la información de la Lotería de Navidad 2025
Sigue en EL ESPAÑOL toda la información sobre la Lotería de Navidad 2025 del próximo día 22 de diciembre.
-
Comprobar Euromillones | ¿La apuesta de 2,50 € incluye la participación en El Millón?
Sí, la apuesta incluye la participación en el sorteo principal y, con 0,30 € de ese importe, también entras automáticamente en El Millón, el sorteo español que reparte un millón de euros.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué pasa con el dinero no repartido si no hay ganadores?
El fondo acumulado se suma al siguiente sorteo, lo que permite que el bote vaya aumentando hasta que finalmente exista un ganador, manteniendo la expectativa y la emoción.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Desde cuándo existe Euromillones en España?
El primer sorteo se celebró en 2004 y desde entonces se han realizado cientos de sorteos regulares los martes y los viernes, manteniendo la misma mecánica básica.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Se puede jugar online o solo en administración física?
Sí, se puede jugar online (registro, monedero digital, etc.) a través del portal de LAE.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cómo se reparten los premios obtenidos en un sorteo?
El premio total se reparte entre los acertantes de cada categoría; si hay varios en la categoría máxima, se divide el bote.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué hay que revisar en el boleto cuando consulto resultados?
Hay que comprobar si coinciden los 5 números + 2 estrellas, o alguna combinación premiada dentro de las 13 categorías. Además revisar si el código asignado para El Millón ha sido premiado.
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Cuántas categorías de premio existen en Euromillones?
Hay 13 categorías de premio distintas.
-
-
-
Comprobar Euromillones, hoy | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?
El 50% de la recaudación total se destina a premios.
-
Comprobar Sorteo Euromillones | ¿Cómo se juega?
Para jugar, debe seleccionar 5 números del 1 al 50 + 2 "estrellas" del 1 al 12.
-
Comprobar Sorteo de Euromillones | ¿Cuánto cuesta una apuesta simple?
Una apuesta simple cuesta 2,50 €.
-
Comprobar Sorteo de Euromillones | ¿Cuándo se celebra el sorteo de hoy?
Los sorteos de Euromillones se realizan todos los martes y viernes. Arranca a las 21:30 horas.
-
Comprobar Euromillones | Inicio de la cobertura
Desde El ESPAÑOL empezamos el inicio de la cobertura del sorteo de Euromillones de hoy martes 16 de diciembre.