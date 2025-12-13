Publicada
Actualizada

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 13 de diciembre de 2025:

Primer premio (60.000€): 16149

Segundo premio (12.000€): 54299

Cuatro cifras (150€): 6871, 2814, 4072, 8423

Tres cifras (30€): 042, 167, 283, 873, 462, 027, 127, 250, 191, 388

Dos cifras (12€): 34, 52, 61, 52, 88, 38, 03, 13, 57

Reintegros (6€): 5, 7, 9

  1. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Puedo comprobar mi número desde mi móvil?

    Sí, puedes usar la web oficial o escaneando el código QR del décimo con tu móvil para comprobarlo al instante.

  2. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?

    Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.

  3. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Se pueden cobrar premios en el extranjero?

    Solo si fueron comprados en administraciones oficiales o web española, y se tramita desde España según la normativa de SELAE.

  4. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué se debe hacer si compro un décimo en administración y otro online?

    Ambos se pueden verificar, pero el online se abona automáticamente y el físico debe comprobarse manualmente en la web o app.

  5. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Cómo afecta la compra de varios décimos del mismo número?

    Cada décimo es independiente, por lo que ganas el premio completo por cada uno si coincide con los premiados.

  6. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Pueden varias personas ganar con el mismo número?

    Sí, cada décimo con el mismo número gana el premio correspondiente; los premios no se dividen entre jugadores.

  7. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué impacto tiene un premio grande en la localidad donde toca?

    Genera movimiento económico y publicidad para la administración y la zona donde se vendió el décimo premiado.

  8. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué premio se recibe por acertar sólo las últimas dos cifras del primer premio?

    Se trata de un premio menor, generalmente inferior a 15€ por décimo, pero suficiente para cubrir parte del gasto.

  9. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué utilidad tiene consultar estadísticas de sorteos anteriores?

    Permite ver qué números o reintegros han salido más, útil para curiosos y supersticiosos, aunque no influye en la probabilidad real.

  10. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué importancia tiene la serie y fracción del décimo?

    La serie y fracción identifican cada décimo dentro de la tirada; en sorteos extraordinarios, esto afecta directamente al premio final.

  11. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué es un reintegro adicional?

    Es un segundo o tercer número extraído que devuelve el importe del décimo a más jugadores, aumentando las posibilidades de recuperar dinero.

  12. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Por qué se celebran los sorteos con bombos y bolas numeradas?

    Para garantizar transparencia y aleatoriedad, evitando cualquier tipo de manipulación en el sorteo.

  13. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué curiosidades históricas tiene la Lotería Nacional?

    Es uno de los juegos más antiguos de España, creado en 1812, y ha mantenido celebraciones ininterrumpidas casi todos los años.

  14. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué probabilidades hay de llevarse algún premio menor?

    Aproximadamente 1 de cada 3 décimos obtiene algún premio menor, como reintegros o coincidencias parciales.

  15. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo físico premiado?

    Sin el décimo o comprobante digital, no podrás cobrar el premio, incluso si sabes que tu número fue premiado.

  16. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué ventaja tiene comprar un décimo por Internet?

    Si ganas, el premio se ingresa automáticamente en tu cuenta y no necesitas desplazarte a una administración.

  17. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Por qué se reparten premios por aproximaciones al primer y segundo premio?

    Para dar más oportunidades de ganar y premiar números que están muy cerca del ganador, aumentando la emoción del sorteo.

  18. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Qué diferencia hay entre un sorteo ordinario y uno extraordinario?

    Los extraordinarios (como Navidad o El Niño) tienen premios mucho mayores y una estructura especial de series y fracciones, mientras que los ordinarios son más modestos y semanales.

  19. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Cuántas extracciones de cuatro cifras ha habido?

    Ha habido cuatro extracciones de cuatro cifras premiadas con 150€ por décimo.

  20. Lotería Nacional, hoy sábado | ¿Es obligatorio guardar el décimo si compro online?

    Si compras online, el sistema guarda el décimo digitalmente y te pagará automáticamente cuando resulte premiado.