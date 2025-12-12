Publicada
Actualizada

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 11 de diciembre son los siguientes:

Primer premio (30.000 €): 98217

Segundo premio (6.000 €): 30374

Últimas 4 cifras (75 €): 3.679, 0.776, 6.315 y 1.362

Últimas 3 cifras (15 €): 783, 173, 123, 032, 483, 919 y 442

Últimas 2 cifras (6 €): 11, 96, 98, 02, 19, 06, 80, 03 y 81

Reintegros (3 €): 1, 7 y 8

  1. Lotería Nacional jueves | ¿Dónde tocó el primer premio?

    Centro Comercial la Gavia, Adolfo Bioy Casares, 2 L-B59, Madrid, 28051, Madrid


    Mimosa, 1, Pedrera, 41566, Sevilla


    Centro Comercial Carrefour-Crta. Linares S/N- L34, Úbeda, 23400, Jaen


    Centro Comercial Carrefour-Blas Cabrera Felipe, Hoya de la Plat, las Palmas Gc, 35016, las Palmas


    Av. Mediterraneo, 57- Edificio Albatros, Loc.6, Benidorm, 03503, Alicante


    Santa Rosa, 24, Alcoy, 03802, Alicante


    Travesera de Gracia, 128, Barcelona, 08012, Barcelona


    Avda. Montañeses de la Isla, 10, San Fernando, 11100, Cadiz


    Concepcion, 61, Puerto Real, 11510, Cadiz


    Pza. de la Constitucion, 5, Almodóvar Del Campo, 13580, Ciudad Real


    Sant Pere, 54, Lloret de Mar, 17310, Girona


    Azkuene, 2, Pasai Trintxerpe, 20110, Guipuzcoa


    Avda. Fontanar, 4, Pozo Alcón, 23485, Jaen


    Pza. Del Pilar, 14, L-2, las Palmas Gc, 35010, las Palmas


    Centro Comercial Los Alisios, Hermanos Domínguez, S/N L-B72, Tamaraceite, 35018, las Palmas


    Centro Comercial la Zafra, Ansite, 115 L-2, Cruce de Arinaga, 35118, las Palmas


    Gral. Millan Astray, 19, Madrid, 28044, Madrid


    Rd.atocha, 1, Madrid, 28012, Madrid


    Rambla, 18, Yecla, 30510, Murcia


    Balanos, 2, Cabo de Palos, 30370, Murcia


    Marcos Sanz, S/N, Los Belones, 30385, Murcia


    Chucena, 44, Sevilla, 41006, Sevilla


    Centro Comercial Carrefour-Macarena, Sevilla, 41015, Sevilla


    C/. Fernandez Navarro, 26, Santa Cruz de Tenerife, 38003, Sta.cruz.tfe


    Plaza Del Charco, S/N (Kiosko), Puerto de la Cruz, 38400, Sta.cruz.tfe


    Crta. Nueva, 32 Edif. Granadillar 2 L- 9, Cruz Santa, 38413, Sta.cruz.tfe


    Obispo Rey Redondo, 11, San Cristóbal de la Laguna, 38201, Sta.cruz.tfe


    Lg Tf-1 Margen Izquierdo, S/N, Poris de Abona, 38588, Sta.cruz.tfe


    Cruz Alta-Tigaday, 13, Frontera, 38913, Sta.cruz.tfe


    Centro Comercial Carrefour-Avda. Blasco Ibañez, 1 L- 5A, Gandia, 46701, Valencia


    Federico Garcia Lorca 4, Zaragoza, 50007, Zaragoza

  2. Lotería Nacional | Primer premio del sorteo del jueves 11 de diciembre

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 98.217.

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo.

  3. Comprobar Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves

    EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 11 de diciembre de 2025. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo de la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 6 de ciembre de 2025.

    ¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!

  5. Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?

    La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).

  6. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo cobrar el premio del sorteo de hoy?

    Si resulta ganador algún premio del sorteo de la Lotería Nacional, debe saber que es muy sencillo poder cobrar este dinero. Solamente es necesario ir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado y presentar, junto al décimo premiado, el DNI (Documento Nacional de Identidad) o un documento que haga posible acreditar nuestra identidad.

  7. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto dinero de los premios se queda Hacienda?

    Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. Hay más de una respuesta, ya que dependerá de la cantidad que se gane. De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000€, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del ganador.

  8. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuánto se lleva el ganador del primer y segundo premio?

    El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves reparte dos grandes premios. El primero de 30.000€ al décimo, 300.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 6.000€ al décimo, 30.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.

  9. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuántos números tiene un billete?

    Cada billete contiene un número de cinco cifras.

  10. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?

    Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.

  11. Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?

    En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.

  12. Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?

    En cualquier administración de loterías oficial.

  13. Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?

    Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.​

  17. Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves

    Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 7, 1 y 8

    ¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!

  18. Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 11 de diciembre!

    El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 98.217

    Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo

  19. Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!

    El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 30.374

    Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

  20. Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras

    Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:

    La primera extracción es el 3.679

    La segunda es el 0.776

    La tercera es el 6.315

    La cuarta es el 1.362