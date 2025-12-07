Un nuevo sorteo de El Gordo de la Primitiva se celebra este domingo 7 de diciembre de 2025 con un premio de 11,1 millones de euros.
La combinación ganadora corresponde a los números 2, 6, 18, 32 y 42, siendo el número clave y reintegro, el número 3.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cómo se cobra un premio?
Para cobrar un premio de El Gordo de la Primitiva hay que acudir a una administración de Loterías si es menor de 2.000 euros, y a un banco colaborador (BBVA o CaixaBank) si es igual o superior a 2.000 euros.
El plazo general para cobrar es de 3 meses desde el día siguiente al sorteo.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Puedo ganar solo con el número clave?
Sí, si aciertas solo el número clave, te llevas el reintegro, que equivale al coste de la apuesta. ¡Es un buen consuelo!
Gordo de la Primitiva de hoy | Las posibilidades de llevarse el premio
En El Gordo de la Primitiva eliges 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9. El 55 % de la recaudación se destina a premios, haciendo que cada apuesta tenga su recompensa potencial.
Puedes jugar combinaciones elegidas por ti o dejar que el sistema las genere de forma aleatoria. Es posible apostar varias combinaciones de una sola vez y repetir la compra en semanas sucesivas si lo deseas.
Las probabilidades de ganar varían según la categoría: acertar los 5+1 tiene 1 entre 31.625.100, mientras que otras combinaciones más pequeñas ofrecen mejores posibilidades. Incluso el reintegro tiene 1 entre 10.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué pasa si se acumula el bote?
Si no hay acertantes del premio máximo, el bote se acumula para el siguiente sorteo, lo que puede llevar a un premio aún mayor.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cuál es el número clave?
De acuerdo a los bombos, el número clave o reintegro ha sido el 3.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¡La combinación ganadora!
La combinación ganadora corresponde a los números 2, 6, 18, 32 y 42.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¡Llegan los números ganadores!
La combinación ganadora son el 32, 6, 2, 42 y 18.
El número clave es el 3.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¡Arranca el sorteo!
El sorteo del Gordo de la Primitiva ya ha dado inicio en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Recordemos que esta semana el premio es de 11,1 millones de euros.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla cuesta exactamente 1,50 €, lo que la convierte en una de las loterías más accesibles en relación con los premios que puede otorgar.
Este precio te permite participar con una combinación de cinco números más un número clave. Si quieres aumentar tus posibilidades con apuestas múltiples, el precio se incrementa proporcionalmente según la cantidad de combinaciones que juegues.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
Sí, es posible participar desde el extranjero, pero solo si lo haces a través de plataformas online que estén debidamente autorizadas y cumplan con la normativa española.
Muchos jugadores internacionales participan de esta forma, especialmente por la fama del sorteo y los premios que ofrece. Eso sí, hay que tener cuidado y elegir sitios seguros para evitar caer en estafas.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La gran diferencia es la cantidad de combinaciones que juegas. Con una apuesta sencilla, solo juegas una combinación de 5 números + 1 clave.
Por otro lado, con una apuesta múltiple, estás jugando muchas combinaciones en un solo boleto, lo que aumenta tus probabilidades de premio, pero también el coste. La apuesta sencilla es más económica y directa, mientras que la múltiple es más ambiciosa y estratégica.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes ir a una administración física, puedes jugar desde el móvil o el ordenador en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en apps autorizadas. Son rápidas, seguras y funcionan hasta el cierre.
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Cómo empezó el sorteo?
El Gordo de la Primitiva comenzó el 31 de enero de 1992. Por aquel entonces el precio por apuesta era de 500 pesetas (3 euros hoy en día) y tenía el mismo sistema de juego que la Lotería primitiva.
El primer Gordo de la Primitiva que repartió el sorteo se lo llevó un jugador en Córdoba, que se llevó un premio de 1.116 millones de pesetas (6,7 millones de euros hoy en día).
Gordo de la Primitiva de hoy | ¿Puedo comprar varias apuestas en un solo ticket?
Sí, puedes hacer varias apuestas en un solo ticket y optar por diferentes combinaciones de números.
