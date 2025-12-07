En El Gordo de la Primitiva eliges 5 números del 1 al 54 y un número clave del 0 al 9. El 55 % de la recaudación se destina a premios, haciendo que cada apuesta tenga su recompensa potencial.

Puedes jugar combinaciones elegidas por ti o dejar que el sistema las genere de forma aleatoria. Es posible apostar varias combinaciones de una sola vez y repetir la compra en semanas sucesivas si lo deseas.

Las probabilidades de ganar varían según la categoría: acertar los 5+1 tiene 1 entre 31.625.100, mientras que otras combinaciones más pequeñas ofrecen mejores posibilidades. Incluso el reintegro tiene 1 entre 10.