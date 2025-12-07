Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional.

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025:

Premio especial: 94703, fracción sexta, serie octava

Primer premio: 94703



Segundo premio: 67906

Cuatro cifras: 1603, 4169, 7342, 9294, 9740

Tres cifras: 095, 124, 101, 134, 343, 401, 418, 431, 455, 491, 710, 760, 768, 870, 926

Dos cifras: 73, 13

Reintegros: 03, 02, 04.