Publicada

Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional.

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025:

Premio especial: 94703, fracción sexta, serie octava

Primer premio: 94703

Segundo premio: 67906

Cuatro cifras: 1603, 4169, 7342, 9294, 9740

Tres cifras: 095, 124, 101, 134, 343, 401, 418, 431, 455, 491, 710, 760, 768, 870, 926

Dos cifras: 73, 13

Reintegros: 03, 02, 04. 

  1. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Cuándo se aplicó el impuesto del 20 % a premios grandes?

    Entró en vigor en 2013 y actualmente se aplica a premios superiores a 40.000 €, solo sobre la cantidad que excede ese límite.

  2. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Hay comisiones por cobrar un premio en el banco?

    No. Las entidades colaboradoras no pueden aplicar comisiones ni condiciones adicionales.

  3. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿El terminal puede vender todos los números del sorteo?

    Sí, los terminales pueden emitir cualquier número disponible en el sistema central de SELAE.

  4. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Los premios pueden embargarse?

    Sí, si hay órdenes judiciales, deudas tributarias o reclamaciones legales. El premio se bloquea hasta resolverlo.

  5. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Pueden los premios generar intereses si el banco tarda en pagarlos?

    No, los premios no generan intereses; el pago debe hacerse en el momento de validación.

  6. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Cómo se cobra un premio si el décimo es compartido?

    Cada participante debe identificarse y el banco reparte el premio según los porcentajes declarados.

  7. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Cómo se verifica un premio comprado por Internet?

    El sistema de SELAE valida el premio automáticamente y lo muestra en tu cuenta oficial.

  8. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Se puede cobrar un premio con NIE o pasaporte?

    Sí. Cualquier documento válido para identificación en territorio español es aceptado en el banco pagador.

  9. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿El notario puede detener el sorteo?

    Sí, si detecta alguna irregularidad o fallo técnico. Su función es garantizar la transparencia legal.

  10. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué sucede si un décimo está plastificado?

    Si la plastificación no impide verificar las medidas de seguridad, SELAE permite su pago; si afecta al análisis, se envía a examen técnico.

  11. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Un décimo premiado comprado online se puede imprimir y llevar al banco?

    No es necesario. El premio se gestiona directamente desde tu cuenta SELAE, sin documento físico.

  12. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Cómo sé si un décimo está bloqueado por extravío o denuncia?

    SELAE los confirma en su web en cuestión de minutos tras finalizar el sorteo, con validación notarial.

  13. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Los números devueltos pueden volver a venderse?

    Sí, SELAE puede recolocar números devueltos en otros puntos de venta autorizados.

  14. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Las compras online tienen comisión adicional?

    No. SELAE no cobra comisiones por comprar décimos en su web o app oficial.

  15. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Es posible validar un décimo premiado en una comunidad autónoma distinta?

    Sí, los premios pueden cobrarse en cualquier punto de España autorizado.

  16. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué documento oficial especifica los premios de cada sorteo?

    SELAE publica el esquema de premios en su web y en los boletines oficiales del sorteo.

  17. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Qué ocurre si en una peña uno de los participantes no quiere identificarse?

    El banco no pagará la totalidad del premio hasta que todos los participantes estén acreditados.

  19. Lotería Nacional hoy, sábado 6 de diciembre | ¿Está regulado cuántas series puede emitir SELAE en un sorteo?

    Sí, cada sorteo tiene una resolución oficial donde se determinan precio, series y dotación de premios.

