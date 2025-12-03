Publicada
Actualizada

Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de La Bonoloto.

La Bonoloto

Primer premio para la combinación: 46, 26, 34, 25, 12, 27

Complementario: 18

Reintegro: 02

1.100.000 euros en premios.

  1. Comprobar Bonoloto | ¿Qué impuestos cobra Hacienda por los premios?

    Los premios superiores a 40.000€ tributan al 20%. La retención se descuenta automáticamente antes de cobrar.

  2. Comprobar Bonoloto | ¿Se puede ganar algo con solo el reintegro?

    Sí. Si tu reintegro coincide, recuperas el importe de la apuesta, aunque no aciertes ningún número.

  3. Comprobar Bonoloto | ¿Qué es el número complementario?

    Es un número extra que se usa exclusivamente para mejorar premios de la segunda categoría (5 aciertos + complementario).

  4. Comprobar Bonoloto | ¿Cuántas categorías de premio existen?

    La Bonoloto tiene 8 categorías, desde los 6 aciertos hasta el reintegro.

  5. Comprobar Bonoloto | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?

    Dispones de 3 meses desde el día del sorteo. Después, el premio caduca.

  6. Comprobar Bonoloto | ¿Qué impuestos cobra Hacienda por los premios?

    Los premios superiores a 40.000€ tributan al 20%. La retención se descuenta automáticamente antes de cobrar.

  7. Comprobar Bonoloto | ¿Qué hacer para conservar el boleto premiado?

    Guardar el resguardo físico es esencial. Si se pierde, puedes tener complicaciones para reclamar el premio, especialmente los grandes. En apuestas online, se guarda en la cuenta del usuario. (Como norma general, aunque depende del proveedor).

  8. Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es la frecuencia de los sorteos?

    Se celebra de lunes a sábado (es decir, seis sorteos por semana).

  9. Comprobar Bonoloto | ¿Es frecuente que haya bote acumulado?

    Sí. Si no hay acertantes de 1ª categoría, el bote se acumula para el siguiente sorteo. Esto puede aumentar mucho el premio en sorteos sucesivos.

  10. Comprobar Bonoloto | ¿Qué ventajas tiene hacer apuestas múltiples o jugar en “peñas”?

    Con apuestas múltiples aumentas tus combinaciones (mayores posibilidades), y jugar en peñas permite compartir costes, haciendo más accesible invertir más sin gastar tanto individualmente.

  11. Comprobar Bonoloto | ¿Por qué es conocida por ser asequible?

    Porque con un coste mínimo muy bajo (1 € por participación) permite jugar frecuentemente sin gastar mucho, ideal para quienes quieren participar con moderación.

  12. Comprobar Bonoloto | ¿Desde cuándo existe el formato actual de Bonoloto (con reintegro)?

    El mecanismo de “reintegro” se introdujo en 1991.

  13. Comprobar Bonoloto | ¿Qué pasa si aciertas solo el reintegro?

    Si tu boleto acierta el reintegro, recuperas el importe jugado.

  14. Comprobar Bonoloto | ¿Qué importe fijo tiene la categoría de 3 aciertos?

    Si aciertas 3 números obtienes un premio fijo. Suele ser 4€.

  15. Comprobar Bonoloto | ¿Cómo se cobra un premio?

    Dependiendo de la cuantía: premios pequeños se pueden cobrar en cualquier administración; los premios grandes deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras.

  16. Comprobar Bonoloto | ¿Los premios están gravados con impuestos?

    Sí. Los premios superiores a 40.000€ están sujetos a retención fiscal (actualmente 20 %).

  17. Comprobar Bonoloto | ¿Se puede jugar para varios sorteos a la vez?

    Sí. Puedes usar la opción de participar en más de un sorteo con los mismos números.

  18. Comprobar Bonoloto | ¿Se puede jugar mediante apuestas múltiples?

    Sí. Puedes seleccionar más de 6 números (hasta 11). Eso genera múltiples combinaciones por boleto, aumentando tus posibilidades, aunque el coste sube.

  19. Comprobar Bonoloto | ¿Qué parte va al reintegro y qué al resto de categorías?

    De ese 55 %, una parte se destina al fondo de reintegros y el resto a las diferentes categorías de acierto.

  20. Comprobar Bonoloto | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?

    Aproximadamente el 55% de lo recaudado se destina a premios.