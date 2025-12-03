Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de La Bonoloto.
La Bonoloto
Primer premio para la combinación: 46, 26, 34, 25, 12, 27
Complementario: 18
Reintegro: 02
1.100.000 euros en premios.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué impuestos cobra Hacienda por los premios?
Los premios superiores a 40.000€ tributan al 20%. La retención se descuenta automáticamente antes de cobrar.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede ganar algo con solo el reintegro?
Sí. Si tu reintegro coincide, recuperas el importe de la apuesta, aunque no aciertes ningún número.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué es el número complementario?
Es un número extra que se usa exclusivamente para mejorar premios de la segunda categoría (5 aciertos + complementario).
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuántas categorías de premio existen?
La Bonoloto tiene 8 categorías, desde los 6 aciertos hasta el reintegro.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuánto tiempo tengo para cobrar un premio?
Dispones de 3 meses desde el día del sorteo. Después, el premio caduca.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué impuestos cobra Hacienda por los premios?
Los premios superiores a 40.000€ tributan al 20%. La retención se descuenta automáticamente antes de cobrar.
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué hacer para conservar el boleto premiado?
Guardar el resguardo físico es esencial. Si se pierde, puedes tener complicaciones para reclamar el premio, especialmente los grandes. En apuestas online, se guarda en la cuenta del usuario. (Como norma general, aunque depende del proveedor).
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cuál es la frecuencia de los sorteos?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Es frecuente que haya bote acumulado?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué ventajas tiene hacer apuestas múltiples o jugar en “peñas”?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Por qué es conocida por ser asequible?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Desde cuándo existe el formato actual de Bonoloto (con reintegro)?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué pasa si aciertas solo el reintegro?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué importe fijo tiene la categoría de 3 aciertos?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Cómo se cobra un premio?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Los premios están gravados con impuestos?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede jugar para varios sorteos a la vez?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Se puede jugar mediante apuestas múltiples?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué parte va al reintegro y qué al resto de categorías?
-
Comprobar Bonoloto | ¿Qué porcentaje de la recaudación se destina a premios?