Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de La Bonoloto y La Primitiva.
La Bonoloto
Primer premio para la combinación: 41, 40, 21, 24, 2, 17
Complementario: 39
Reintegro: 2
La Primitiva
Primer premio para la combinación: 38, 28, 47, 41, 16, 2
Número complementario: 8
Reintegro: 6
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Dónde puedo cobrar los premios?
Premios hasta 2.000 €: en cualquier administración oficial.
Premios superiores: en bancos colaboradores con SELAE, presentando boleto y DNI/NIE.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué ocurre si no reclamo mi premio dentro del plazo?
Si no reclamas antes de los tres meses, el premio caduca y ya no es posible cobrarlo.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Dónde puedo cobrar los premios?
Premios hasta 2.000 €: en cualquier administración oficial.
Premios superiores: en bancos colaboradores con SELAE, presentando boleto y DNI/NIE.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué probabilidades hay de acertar cada categoría de premio?
6 aciertos: 1 entre 13.983.816
5 + complementario: 1 entre 2.330.636
5 aciertos: 1 entre 55.491
4 aciertos: 1 entre 1.032
3 aciertos: 1 entre 57
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué probabilidades hay de acertar cada categoría de premio?
6 aciertos: 1 entre 13.983.816
5 + complementario: 1 entre 2.330.636
5 aciertos: 1 entre 55.491
4 aciertos: 1 entre 1.032
3 aciertos: 1 entre 57
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué ocurre si hay varios ganadores del bote mayor?
El bote se divide entre todos los acertantes de 6 números de manera proporcional.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Dónde puedo cobrar los premios?
Hasta 2.000 €: en cualquier administración oficial.
2.000 € o más: bancos autorizados, con boleto y DNI/NIE.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué debo revisar inmediatamente tras el sorteo?
Comparar tus 6 números, el complementario y el reintegro con la combinación oficial del sorteo.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué pasa si hay varios ganadores del bote mayor?
El bote se reparte a partes iguales entre todos los acertantes de 6 números.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Dónde puedo cobrar los premios?
Premios hasta 2.000 €: en cualquier administración oficial.
Premios superiores: en bancos colaboradores con SELAE, presentando boleto y DNI/NIE.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué debo revisar inmediatamente tras el sorteo?
Verificar los 6 números principales, el complementario y el reintegro, comparándolos con tus boletos.
-
Comprobar sorteo de La Bonoloto | ¿Cuál es su origen?
La BonoLoto es mucho más reciente que La Primitiva. Su primer sorteo se celebró el 19 de febrero de 1988, con el objetivo de ofrecer una lotería de bajo coste pero con frecuencia diaria, acercando los sorteos a más jugadores.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cuál es su origen?
La Primitiva es la lotería más antigua de España que sigue vigente. Su primer sorteo fue en Madrid, el 10 de diciembre de 1763, promovida por la Sociedad de Beneficencia de Madrid. Su objetivo inicial era recaudar fondos para obras sociales y hospitales.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué ocurre si no reclamo mi premio dentro del plazo?
-
Comprobar BonoLoto | ¿Cuál es el plazo para reclamar un premio de BonoLoto?
Tienes un plazo de 3 meses desde el día siguiente al sorteo para reclamar tu premio. Si no lo haces, el boleto caduca y pierdes el derecho a cobrar.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Qué pasa si no reclamo el premio a tiempo?
Si no reclamas tu premio dentro de los 3 meses, pierdes el derecho al cobro y el boleto deja de ser válido.
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cuál es el plazo para reclamar un premio?
El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de 3 meses (90 días) desde el día siguiente al sorteo. Si no se reclama en ese tiempo, el premio caduca.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué pasa si jugaste online y ganas un premio?
Si jugaste por la web oficial, el premio se abona en la cuenta bancaria o método indicado, tras verificar tus datos y la cuenta bancaria asociada.
-
Comprobar BonoLoto | ¿Qué documentación necesito para cobrar un premio de BonoLoto?
Para cobrar un premio (especialmente si es grande) necesitas presentar el boleto ganador y un documento de identidad válido (DNI/NIE o pasaporte).
-
Comprobar sorteo de La Primitiva | ¿Cómo se cobra un premio si participé online?
Los premios pequeños suelen abonarse directamente en la cuenta virtual asociada al perfil verificado del jugador; los premios grandes requieren verificación adicional y cobro en banco autorizado.