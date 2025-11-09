El primer premio asciende a 1.500.000 euros por serie (150.000 euros al décimo), mientras que el segundo es de 300.000 euros por serie (30.000 euros al décimo) y el tercero de 150.000 euros (15.000 euros al décimo).
Además, se otorgarán doce premios de 75.000 euros por serie (7.500 euros al décimo) y otras recompensas adicionales, como premios a las terminaciones, centenas o números anteriores y posteriores a los principales.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?
Es la duda que surge entre los afortunados: ¿qué sucede si no se cobra el premio a tiempo? Los ganadores pueden reclamar su dinero desde el día siguiente al sorteo, por lo que quienes resulten agraciados hoy podrán hacerlo a partir del domingo 9 de noviembre.
El plazo para retirar el premio es de tres meses. Si se supera este periodo, el premio quedará caducado y no podrá ser cobrado.
Lotería Nacional, en directo | ¿Cómo cobrar el premio si me ha tocado?
Cobrar un premio de la Lotería Nacional es sencillo: basta con acudir a cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto y un documento que acredite la identidad.
En el caso de boletos comprados online, solo hay que seguir los pasos indicados en la web oficial, asegurándose de usar portales autorizados por Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Sorteo Extraordinario del Día de la Cultura
El sorteo del sábado 8 de noviembre está dedicado a la cultura. Loterías y Apuestas del Estado realiza este homenaje al mundo del arte y la cultura en España, reconociendo su enorme valor y la diversidad de manifestaciones que enriquecen nuestra sociedad.
Con esta iniciativa, se pone en valor también el patrimonio incalculable que se encuentra en el país, reflejo de siglos de historia, creatividad y talento que forman parte esencial de nuestra identidad colectiva.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías y Apuestas del Estado, los premios se clasifican según el importe de cada décimo o resguardo: los premios menores son aquellos inferiores a 2.000 euros, mientras que los premios mayores corresponden a importes iguales o superiores a 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobrar en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, distribuidos por todo el país. Por su parte, los premios mayores deben retirarse en las entidades financieras autorizadas por Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio ha tocado en Alameda Principal, 38, Málaga, 29005, Málaga.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio ha tocado en El Puerto de Santamaria, 11500, Cádiz y en el Valle de San Lorenzo, 38626, Santa Cruz de Tenerife.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Repasamos los números ganadores de hoy
Repasamos todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Cultura celebrado hoy, 8 de noviembre de 2025:
Primer premio: 39880
Segundo premio: 42574
Tercer premio: 50163
Cinco cifras: 94413, 92775, 56768, 75725, 49850, 37328, 01673, 58784, 08701, 05842, 94778, 84727
Cuatro cifras: 7360, 3030, 1208, 7749
Tres cifras: 501, 090, 337, 289, 985, 979, 203, 166, 838, 211, 053
Dos cifras: 28, 87, 85, 91, 29
Reintegros: 0, 1, 9
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo de hoy?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 8 de noviembre de 2025, presenta algunos detalles importantes.
La participación mínima es un décimo, que representa la décima parte de un billete y recibe la décima parte del premio correspondiente al billete completo. Al tratarse de un sorteo extraordinario, el precio de cada décimo es de 15 euros.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Desde cuándo se celebran sorteos de lotería
Con la hora del sorteo cada vez más cerca, vale la pena recordar un poco de historia. La Lotería Nacional se ha consolidado como uno de los juegos de azar más importantes y populares, no solo en España, sino también en Europa.
En nuestro país, los registros indican que el primer sorteo se celebró en diciembre de 1763. La Lotería llegó a España gracias a Carlos III, quien trajo consigo esta tradición ya arraigada en Nápoles.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Esta es otra cuestión que no suele gustar a quienes resultan premiados con importes elevados: ¿hay que pagar a Hacienda? La respuesta depende de la cantidad del premio.
Si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda retendrá el 20 % de la cantidad que exceda ese límite. Por el contrario, si el premio es inferior a esa cifra, no se aplica retención y el ganador recibe el total íntegro del importe.
-
