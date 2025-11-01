Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados en el sorteo de hoy:
- Primer premio: 39704.
- Segundo premio: 06377
- Cuatro cifras: 7928, 6851, 0442 y 7488.
- Tres cifras: 492, 074, 476, 959, 803, 887, 752, 539, 789 y 359.
- Dos cifras: 60, 24, 08, 94, 72, 57, 76, 28 y 08.
- Reintegros: 4, 8 y 7.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
-
Comprobar Lotería Nacional | Repasamos los números premiados
Repasamos todos los premios del sorteo celebrado este sábado:
-
Resultado Lotería Nacional hoy sábado | Estos son los reintegros premiados
-
Resultados Lotería Nacional hoy sábado | ¡Llega el primer premio!
-
Resultados Lotería Nacional hoy sábado | Llega el segundo premio
-
Resultados Lotería Nacional hoy sábado | Extracciones de cuatro cifras
Los premios de 1.500 euros a la serie ya han salido. Las cuatro últimas cifras del décimo son:
-
Resultados Lotería Nacional hoy sábado | Extracciones de tres cifras
Los premios de 300 euros la serie ya están saliendo. Las tres últimas cifras del décimo son:
-
Lotería Nacional hoy sábado | Extracciones de dos cifras
Los premios con 12 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 120 euros la serie. Las dos últimas cifras del décimo:
-
Lotería Nacional sábado | ¡Comienza el sorteo!
¡Ya estamos con el sorteo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas! ¡Allá, vamos! ¡Suerte a todos!
-
Lotería Nacional sábado | Todos los premios que puedes ganar
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado es un sorteo ordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios:
- Primer premio: 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie.
- Segundo premio: 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie.
- Cuatro últimas cifras: 150 euros al décimo, 1.500 a la serie.
- Tres últimas cifras: 30 euros, 300 a la serie.
- Dos últimas cifras: 12 euros, 120 a la serie.
- Reintegros: 6 euros.
-
Lotería Nacional sábado | Menos de cinco minutos
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado 1 de noviembre de 2025. Quedan menos de cinco minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios. En concreto, el sorteo dará comienzo a las 13:00 horas. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
-
Lotería Nacional sábado | ¿Quién gestiona el sorteo?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más seguidos de todo el país. En España, son millones las personas que ansían ganar un premio en cada sorteo. En este caso, la lotería de este sábado depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 1 de noviembre de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, el precio del décimo es de 6 euros. El porcentaje para premios que se destina en este sorteo es del 70%.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
-
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿Cuánto se lleva el ganador?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 1 de noviembre de 2025, repartirá dos grandes premios. El primero de 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.
-
Comprobar Lotería Nacional | ¿A qué hora empieza el sorteo?
Este sábado la cita es puntual: a las 13:00 horas, hora peninsular, las bolas empiezan a girar. Es el momento de dejar lo que estés haciendo, tener el décimo a mano y cruzar los dedos.
-
-
Lotería Nacional sábado | Qué cantidad se queda Hacienda
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.