El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.

Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.