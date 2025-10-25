Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados en el sorteo de hoy:
- Primer premio: 69231
- Segundo premio: 44094
- Cuatro cifras: 7983, 2559, 5574 y 5493
- Tres cifras: 343, 686, 853, 217, 644, 762, 426, 752, 019 y 826
- Dos cifras: 81, 41, 80, 88, 28, 97, 21, 96 y 24
- Reintegros: 1, 9 y 7
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Repasamos los números premiados
Repasamos todos los premios del sorteo celebrado este sábado:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 25 de octubre de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, el precio del décimo es de 6 euros. El porcentaje para premios que se destina en este sorteo es del 70%.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
-
-
-
-
-
-
-
