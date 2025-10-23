Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo del jueves 23 de octubre son los siguientes:
Primer premio (30.000 €): 83.552
Segundo premio (6.000 €): 88.944
Últimas 4 cifras (75 €): 7.023, 4.631, 9.363 y 4.534
Últimas 3 cifras (15 €): 658, 081, 190, 587, 870, 521 y 521
Últimas 2 cifras (6 €): 77, 73, 33, 99, 25, 39, 44, 69 y 67
Reintegros (3 €): 2, 3 y 9
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el segundo premio?
- C.C.EL CORTE INGLES RAMBLA P. LLUIS COMPANYS, 7 BJ,TARRAGONA,43005,TARRAGONA
- AVDA. JOSE Mª ALCARAZ Y ALENDA, 10,BADAJOZ,06011,BADAJOZ
- SAN ENRIQUE, 52,SAN ENRIQUE DE GUADIARO,11312,CADIZ
- CALVARIO S/N,PURCHIL,18102,GRANADA
- AVDA. DE LAS TIRAJANAS, S/N,STA LUCIA DE TIRAJANA,35110,LAS PALMAS
- FERNANDO GUANARTEME, 2,CRUCE DE SARDINA,35110,LAS PALMAS
- CAMPO DE PUENTE, 26,VILALBA,27800,LUGO
- ALCALÁ, 146,MADRID,28009,MADRID
- CLAVEL, 16, L-1,VÉLEZ-MÁLAGA,29700,MALAGA
- CRISTOBAL COLON, 10,HERRERA DE PISUERGA,34400,PALENCIA
- MIGUEL DE UNAMUNO, 7,CAÑADA ROSAL,41439,SEVILLA
- AVDA JOAQUIN SOROLLA, 28,ALCÀSSER,46290,VALENCIA
Lotería Nacional jueves | ¿Dónde ha tocado el primer premio?
- C.C. DOS MARES CTRA. NAC. 332 KM32 L-B13-A,SAN JAVIER,30730,MURCIA
- AVDA. CANTABRIA, 23,LOS CORRALES DE BUELNA,39400,CANTABRIA
- CARRER JACINT VERDAGUER, 7,SANT SADURNI D ANOIA,08770,BARCELONA
- AVDA. DE LAS GAVIOTAS, 4,URBANIZACION ROQUETAS DE MAR,04740,ALMERIA
- VALLESEQUILLO, 2,JEREZ DE LA FRONTERA,11401,CADIZ
- AVDA. DE ANDALUCIA, 16B,MONTILLA,14550,CORDOBA
- PEDRASALGUEIRA, 26 - TORDOIA,ANXERIZ (SANTA MARIÑA),15684,CORUÑA (A)
- P. 10 DE ABRIL, 4,PUIGCERDÀ,17520,GIRONA
- PLAZA DE ESPAÑA 3,CANILES,18810,GRANADA
- FRANCHY ROCA S/N,VECINDARIO,35110,LAS PALMAS
- TRAFALGAR, 35,QUART DE POBLET,46930,VALENCIA
- AVDA. FEDERICO CANTERO VILLAMIL, 17,ZAMORA,49010,ZAMORA
Lotería Nacional jueves | ¿Cómo puedo comprobar si mi décimo ha sido premiado?
Puedes verificar los resultados en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en EL ESPAÑOL que publiquen los números premiados.
Comprobar Lotería Nacional hoy | De cara a la próxima semana, ¿valen todos los boletos igual?
La respuesta a esta pregunta es 'no'. Es necesario tener en cuenta que no todos los sorteos de la Lotería Nacional tienen el mismo precio. Un ejemplo es este sorteo que tiene un precio por billete de 3€. Sin embargo, para los sorteos de los sábados, que se celebran a las 13:00 horas, el precio es mayor (6€).
-
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el precio de un décimo?
Cada décimo cuesta 3 euros.
Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué probabilidad existe de que toque algún premio?
Muchos participantes se preguntan cuál es probabilidad real que existe de ganar un premio en este tipo de sorteos. La Lotería Nacional pone en juego 100.000 números. De cada uno, hay 10 décimos, lo que hace un total de un millón de posibilidades. De estas, tienen premio 358.411. Por ello, la probabilidad de que un décimo de este sorteo sea premiado es de 0,358411, es decir, un 35,48%.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuántos números tiene un billete?
Cada billete contiene un número de cinco cifras.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Hay que pagar impuestos por los premios?
Sí, si superan los 40.000 euros, tributan un 20% sobre la cantidad que exceda ese límite.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Dónde se cobran los premios mayores (más de 2.000 €)?
En bancos autorizados como CaixaBank, BBVA, entre otros, con el décimo y tu documento de identidad.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Dónde puedo cobrar un premio menor (hasta 2.000 €)?
En cualquier administración de loterías oficial.
Comprobar Lotería Nacional | ¿Qué ocurre si pierdo un décimo premiado?
Es fundamental conservar el décimo, ya que es el único comprobante válido para reclamar un premio. En caso de pérdida, se debe denunciar lo antes posible y notificar a Loterías y Apuestas del Estado.
Comprobar Lotería Nacional jueves | ¿Cuál es el origen del sorteo?
No existen registros oficiales, aunque se cree que el concepto de los sorteos nació entre los siglos V y XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer las loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades de nuestro país. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas que ya se realizaban en países como Italia o Países Bajos.