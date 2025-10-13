Loterías y Apuestas del Estado celebró esta noche a las 21:00 un Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad. Estos fueron los números premiados en el sorteo del domingo 12 de octubre:
- Premio de 15 millones de euros al décimo: Fracción 8 de la serie 2 del número 43429.
- Primer premio: 43429
- Segundo premio: 92832
- Cuatro cifras: 5737, 8102, 6532, 2601 y 7490
- Reintegros: 9, 1 y 8
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | Repaso a los ganadores
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuándo será el próximo sorteo?
Después de este Sorteo Extraordinario por el Día de la Hispanidad, el próximo sorteo de Lotería Nacional se celebrará el próximo jueves 16 de octubre y dará 300.000 euros de premio a la serie.
En el caso del próximo Sorteo Extraordinario habrá que esperar al 8 de noviembre en el Sorteo Extraordinario de la Cultura con un premio de 1,5 millones de euros a la serie.
Ambos sorteos podrás seguirlos aquí en EL ESPAÑOL.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | Repaso a los ganadores
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Qué debo hacer si tengo un décimo premiado?
Para cobrar premios de hasta 2.000 euros puedes acudir a cualquier administración de lotería, mientras que para premios superiores tendrás que hacerlo en una entidad bancaria colaboradora, presentando el décimo ganador y tu documento de identidad. Recuerda que el plazo para cobrar el premio es de tres meses desde la fecha del sorteo.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Qué diferencia hay entre un sorteo ordinario y uno extraordinario?
Los extraordinarios se celebran en fechas señaladas y tienen premios más grandes. El Día de la Hispanidad es uno de los más esperados del año.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Esta es una pregunta que no siempre agrada a quienes resultan ganadores de premios importantes, ya que no todos los premios tributan ante Hacienda.
La clave está en la cantidad obtenida: si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda retiene un 20 % sobre el exceso de esa cifra. En cambio, si el premio es inferior a ese umbral, el ganador recibe la totalidad del importe sin deducciones.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | El segundo premio llega a varias comunidades
El segundo premio del Sorteo Extraordinario de este 12 de Octubre se ha vendido en Molina de Aragón (Guadalajara), Posada de Llanes (Asturias) y Torremolinos (Málaga).
¡Enhorabuena a los ganadores!
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | Un primer premio muy repartido
El primer premio de este Sorteo Extraordinario del 12 de Octubre ha llegado a las localidades de Moguer y Palos de la Frontera (Huelva), Xirivella (Valencia), Caborana (Asturias), Barcelona, Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), Navalmoral de la Mata (Cáceres), Santander, Castellón, Santa María de Guía (Las Palmas), Málaga, Pontevedra, Vigo, Segovia, Mas de las Matas (Teruel) y Oliva (Valencia).
¡Enhorabuena a los ganadores!
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cómo cobrar el premio?
Si resulta premiado en el sorteo de la Lotería Nacional, ¡son todo buenas noticias! Cobrar el premio es muy sencillo: solo hay que acudir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado.
Para recibir el dinero, basta con presentar el boleto junto al DNI u otro documento que acredite nuestra identidad. Esta medida básica garantiza la seguridad y evita problemas al reclamar un premio oficial.
En caso de haber comprado el boleto online, el proceso también es fácil. Solo hay que seguir las instrucciones del portal donde se adquirió, asegurándose siempre de utilizar sitios oficiales vinculados a Loterías y Apuestas del Estado.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuánto gana un décimo con el Primer Premio?
130.000 € al décimo. ¡Imagínate la alegría de que tu número sea el afortunado!
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Cómo funcionan los premios de aproximaciones y reintegros?
Estos premios permiten que muchos jugadores se lleven algo incluso sin acertar los números principales, mostrando que la suerte puede tocar de formas inesperadas.
-
Resultados Lotería Nacional, en directo | ¿Por qué es especial el sorteo del 12 de octubre?
Además de repartir premios extraordinarios, coincide con la Fiesta Nacional de España, lo que lo convierte en un día de celebración, ilusión y tradición en todo el país.
-
Resultados Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¿Quién canta los números de la Lotería Nacional?
Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de cantar los números, una tradición centenaria que emociona a todos y da ese toque único al sorteo.
-
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Estos son los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este domingo 12 de octubre son el 9, 1 y 8.
-
Comprobar Lotería Nacional Día de la Hispanidad | ¡Llega el número de 15 millones de euros!
La combinación ganadora de los 15 millones de euros al décimo ha sido la fracción 8 de la serie 2 del número 43429.
¡Enhorabuena al décimo ganador de este sorteo extraordinario!