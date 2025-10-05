Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se celebra este domingo 5 de octubre de 2025 con un premio de 5,7 millones de euros.
Recordemos que la última combinación ganadora del sorteo del 28 de septiembre correspondió a los números 23, 33, 35, 38 y 46, mientras que el reintegro fue el 09.
Gordo de La Primitiva hoy, domingo | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
Sí, es posible participar desde el extranjero, pero solo si lo haces a través de plataformas online debidamente autorizadas y cumplan la normativa de España.
Muchos jugadores internacionales participan así, especialmente por la popularidad del sorteo y los premios ofrecidos. Eso sí, hay que tener especial cuidado y elegir sitios para evitar caer en estafas.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 5 de octubre de 2025 | ¿Dónde puedo comprar mi billete?
Hay dos formas principales de participar. La primera es en cualquier administración física de Loterías y Apuestas del Estado repartida por todo el país. La segunda es a través de Internet, en la web oficial de Loterías o en plataformas online autorizadas.
Ambas opciones son seguras, pero si optas por jugar online, asegúrate de que la web esté debidamente registrada para evitar fraudes.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 5 de octubre de 2025 | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La diferencia principal entre una apuesta sencilla y una múltiple está en la cantidad de combinaciones que juegas. En una apuesta sencilla, seleccionas únicamente una combinación de 5 números más 1 número clave, lo que la hace más económica y directa.
Por su parte, la apuesta múltiple permite jugar varias combinaciones en un solo boleto, aumentando así las probabilidades de ganar. Sin embargo, este tipo de apuesta también incrementa el coste, convirtiéndola en una opción más ambiciosa y estratégica.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 5 de octubre de 2025 | ¿Cuánto cuesta una apuesta?
Una apuesta sencilla cuesta exactamente 1,50 euros, lo que la convierte en una de las loterías más accesibles en relación con los premios que puede otorgar.
Este precio permite participar con una combinación de cinco números más un número clave. Si deseas aumentar tus posibilidades con apuestas múltiples, el precio crece proporcionalmente según la cantidad de combinaciones que juegues.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 5 de octubre de 2025 | ¿Quién organiza este sorteo?
El Gordo de La Primitiva está gestionado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad pública que depende directamente del Gobierno de España. Gracias a ello, se asegura la transparencia, seguridad y fiabilidad en cada sorteo, lo que aporta confianza a los millones de jugadores que participan semana tras semana.
Además de este juego, SELAE también administra otros de gran tradición y popularidad en el país. Entre ellos destacan La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería Nacional y el emblemático Sorteo Extraordinario de Navidad, considerado uno de los eventos más esperados del año.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 5 de octubre de 2025 | ¿Cómo jugar online al sorteo del domingo?
Jugar al Gordo de la Primitiva es un proceso sencillo y rápido. Basta con entrar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarse o iniciar sesión y seleccionar la opción del Gordo de la Primitiva en el Menú Principal. Una vez allí, podrás elegir tus 5 números del 1 al 54 y un número clave entre el 0 y el 9, o bien dejar que el sistema los genere automáticamente.
La participación puede hacerse en un solo sorteo o en varios de manera consecutiva. Tras realizar la selección, únicamente tendrás que completar el pago y guardar el resguardo digital como comprobante de tu apuesta.
El sorteo se celebra todos los domingos a las 21:40 horas, lo que te permite seguirlo fácilmente desde casa. De este modo, participar en el Gordo de la Primitiva es cómodo, accesible y totalmente online.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 5 de octubre de 2025 | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo de EL ESPAÑOL del sorteo de El Gordo de La Primitiva, que tendrá lugar este domingo, 5 de octubre de 2025, a partir de las 21:40 horas. Como cada semana, la expectación es máxima entre los jugadores que sueñan con llevarse el gran premio y cambiar su vida de la noche a la mañana.
Desde este momento estaremos atentos a toda la previa del sorteo, explicando cómo funcionan las participaciones, los premios en juego y recordando algunos de los últimos resultados destacados. Acompáñanos en esta retransmisión especial y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en esta noche de suerte. ¡Comenzamos!