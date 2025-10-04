Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos fueron los números premiados en el sorteo del sábado:
- Primer premio: 03740
- Segundo premio: 28486
- Cuatro cifras: 0464, 3940, 3428 y 8866
- Tres cifras: 442, 627, 086, 660, 404, 366, 265, 406, 472 y 674
- Dos cifras: 10, 00, 93, 97, 43, 36, 86, 11 y 41
- Reintegros: 0, 2 y 7
Comprobar Lotería Nacional del sábado 27 de septiembre
Comprobar Lotería Nacional del jueves 2 de octubre
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuándo se celebró el primer sorteo?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más importantes y populares de Europa y, sobre todo, de España. También uno de los más antiguos del país. Los registros que existen datan el primer sorteo en diciembre del año 1763. La Lotería llegó a España de la mano de Carlos III, que la importó de una tradición de Nápoles.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Todos los premios que puedes ganar
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado es un sorteo ordinario. Por tanto, repartirá los siguientes premios:
- Primer premio: 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie.
- Segundo premio: 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie.
- Cuatro últimas cifras: 150 euros al décimo, 1.500 a la serie.
- Tres últimas cifras: 30 euros, 300 a la serie.
- Dos últimas cifras: 12 euros, 120 a la serie.
- Reintegros: 6 euros.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Quién gestiona el sorteo?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más seguidos de todo el país. En España, son millones las personas que ansían ganar un premio en cada sorteo. En este caso, la lotería de este sábado depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), un organismo que, a su vez, pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuándo empieza el sorteo?
Los sorteos de los sábados de la Lotería Nacional se celebran a partir de las 13:00 horas.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Información útil del sorteo
El sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de octubre, tiene varios detalles que es preciso conocer. La participación mínima para jugar a la Lotería Nacional es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete.
Las series y fracciones sirven para subdividir un billete. Es decir, se emplean para asignar premios especiales a números concretos. Los sorteos especiales tienen un precio de 6, 12 y 15 €. Los premios de la Lotería Nacional caducan a los tres meses, empezando a contar el plazo el día siguiente al de la celebración del último sorteo en el que participan las apuestas.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, el precio del décimo es de 6 euros. El porcentaje para premios que se destina en este sorteo es del 70%.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
-
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Comienza la cobertura
¡Buenos días a todos! EL ESPAÑOL les da la bienvenida a la cobertura del Sorteo de Lotería Nacional que se llevará a cabo este sábado 4 de octubre de 2025. Un sorteo que comienza a las 13:00 horas. ¡Arrancamos!