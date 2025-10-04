El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre de 2025, tiene varios detalles que es importante conocer. La participación mínima para jugar es el décimo. Un décimo es la décima parte de un billete y el premio que le corresponde es la décima parte del premio al billete. Hoy, al tratarse de un sorteo ordinario, el precio del décimo es de 6 euros. El porcentaje para premios que se destina en este sorteo es del 70%.