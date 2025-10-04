Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados este sábado:
- Primer premio: 62251
- Segundo premio: 07288
- Cuatro cifras: 3202, 4795, 6271 y 4564
- Tres cifras: 499, 210, 032, 044, 434, 721, 144, 932, 969 y 166
- Dos cifras: 24, 19, 75, 11, 65, 92, 95, 11 y 01
- Reintegros: 1, 5 y 4
Lotería Nacional de hoy sábado | ¿Cuándo puedo cobrar el premio?
Los premios del sorteo de hoy caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
Comprobar Lotería Nacional | Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio, el 62251, ha tocado íntegramente en Getxo (Vizcaya).
Comprobar Lotería Nacional | Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio, el 07288, ha tocado en El Tablero (Las Palmas), Pola de Laviana (Asturias), Salamanca, Conil de la Frontera (Cádiz), Cuenca, Moguer (Huelva), Madrid, La Matanza de Acentejo (Santa Cruz de Tenerife) y La Eliana (Valencia).
Lotería Nacional de hoy sábado | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Estos son los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado son el 1, 5 y 4.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Llega el primer premio!
¡Ya tenemos aquí el número del gordo con 600.000 euros por serie! El número ganador es el 62251.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Llega el segundo premio
El segundo premio ya se conoce. Es el 07288. El premio es de 120.000 euros por serie.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Comienzan a salir las extracciones de cuatro cifras
Los premios con 375 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 3.750 euros a la serie. Las cuatro últimas cifras del décimo son:
La primera extracción es el 3202.
La segunda es el 4795.
La tercera es el 6271.
La cuarta es el 4564.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Estas son las extracciones de tres cifras
Los premios con 75 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 750 euros a la serie. Las tres últimas cifras del décimo son:
La primera extracción es el 499.
La segunda es el 210.
La tercera es el 032.
La cuarta es el 044.
La quinta es el 434.
La sexta es el 721.
La séptima es el 144.
La octava es el 932.
La novena es el 969.
La décima es el 166.
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | Salen las extracciones de dos cifras
Los premios con 12 euros al décimo ya están saliendo. Es decir, 120 euros la serie. Las dos últimas cifras del décimo:
La primera extracción es el 19.
La segunda es el 75.
La tercera es el 11.
La cuarta es el 65.
La quinta es el 92.
La sexta es el 95.
La séptima es el 11.
La octava es el 01.
La novena es el 24.
Comprobar Lotería Nacional hoy sábado | ¡Comienza el sorteo!
¡Ya estamos con el sorteo! Ya están entrando todas las bolas en los bombos. Esto está a punto de arrancar con la máxima emoción. ¡No te lo pierdas! ¡Allá, vamos! ¡Suerte a todos!
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Menos de cinco minutos
Todo preparado para que comience el sorteo ordinario de la Lotería Nacional de este sábado 4 de octubre de 2025. Quedan menos de cinco minutos para que los bombos comiencen a girar y a repartir premios. En concreto, el sorteo dará comienzo a las 13:00 horas. ¡Mucha suerte a todos los participantes!
Comprobar Lotería Nacional sábado | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional son ya un clásico entre los ciudadanos. Los hay con más renombre, como el Sorteo de Navidad, y el famoso canto de los números y los premios por parte de los niños de San Ildefonso.
El hecho de que la Lotería Nacional haya calado entre la población se debe a la posibilidad de conseguir importantes cantidades de dinero con una pequeña aportación. Este tipo de sorteo comenzó a verse en la Edad Moderna.
Aunque no existen registros exactos, se cree que el concepto de los sorteos y la distribución de premios nació entre el siglo V y el siglo XV. Durante esa época, se llevaron a cabo los primeros intentos de establecer loterías como forma de recaudación de fondos para proyectos públicos y caritativos en varias ciudades españolas. Estas primeras iniciativas se inspiraron en otras loterías europeas. Es el caso de Italia y los Países Bajos.
Comprobar Lotería Nacional sábado | ¿Cuánto se lleva el ganador?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 4 de octubre de 2025, repartirá dos grandes premios. El primero de 60.000 euros al décimo, 600.000 a la serie, mientras que el segundo está agraciado con 12.000 euros al décimo, 120.000 a la serie. Además, hay extracciones de cuatro, tres y dos cifras, con premios menores.