Un nuevo sorteo de El Gordo de La Primitiva se ha celebrado este domingo 28 de septiembre de 2025 con un premio de 4,5 millones de euros.
Recordemos que la última combinación ganadora correspondió a los números 23, 33, 35, 38 y 46, mientras que el reintegro es el 09.
Resultado del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre | ¿Cómo es el reparto de premios?
El 55 % de la recaudación total se destina a premios, distribuyéndose de la siguiente manera:
1ª Categoría (5+1): aciertas los 5 números de la combinación ganadora más el reintegro.
2ª Categoría (5+0): aciertas los 5 números de la combinación ganadora.
3ª Categoría (4+1): aciertas 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
4ª Categoría (4+0): aciertas 4 números de la combinación ganadora.
5ª Categoría (3+1): aciertas 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
6ª Categoría (3+0): aciertas 3 números de la combinación ganadora.
7ª Categoría (2+1): aciertas 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
8ª Categoría (2+0): aciertas 2 números de la combinación ganadora.
Resultado Gordo de La Primitiva de hoy | ¿Cómo puedo cobrar mi premio?
El premio del Gordo de la Primitiva se puede cobrar en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado presentando el boleto ganador. Los premios menores, hasta cierta cantidad establecida por la ley, se abonan directamente en el punto de venta, mientras que los premios más altos deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras o en las oficinas centrales de Loterías.
Es importante revisar bien el boleto y conservarlo, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los ganadores deben tener en cuenta que los premios superiores a un límite establecido por Hacienda están sujetos a retención fiscal, por lo que recibirán el importe neto tras aplicar el impuesto correspondiente.
Sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre | ¡Llegan los números ganadores!
Loterías y Apuestas del Estado ha revelado los números ganadores: 23, 33, 35, 38 y 46. El número clave es 09.
¡Enhorabuena a los ganadores!
Sorteo del Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre | ¡Arranca el sorteo!
El sorteo del Gordo de la Primitiva ya ha dado inicio en ln el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid.
Recordemos que esta semana el premio es de 5,3 millones de euros.
Gordo de La Primitiva de hoy, domingo 28 de septiembre | ¿Quién organiza este sorteo?
El Gordo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad pública bajo la supervisión del Gobierno de España. Esto asegura que el juego se desarrolle con transparencia, seguridad y fiabilidad.
Además de este sorteo, SELAE gestiona otros juegos muy conocidos, como La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería Nacional y el emblemático Sorteo Extraordinario de Navidad, ofreciendo confianza a todos los jugadores.
Gordo de La Primitiva del domingo 28 de septiembre | ¿Puedo comprar varias apuestas en un solo ticket?
Sí, puedes hacer varias apuestas en un solo ticket y optar por diferentes combinaciones de números.
Gordo de La Primitiva del domingo 28 de septiembre | ¿Puedo ganar solo con el número clave?
Sí, si aciertas solo el número clave, te llevas el reintegro, que equivale al coste de la apuesta. ¡Es un buen consuelo!
Gordo de La Primitiva del domingo 28 de septiembre | ¿Qué diferencia hay entre una apuesta sencilla y una múltiple?
La diferencia entre una apuesta sencilla y una múltiple está en la cantidad de combinaciones. La sencilla incluye solo una combinación de 5 números más 1 clave, lo que la hace más económica y fácil de jugar.
En cambio, la apuesta múltiple reúne varias combinaciones en un solo boleto, lo que incrementa tus probabilidades de ganar, aunque también eleva el coste. Es una opción más ambiciosa y estratégica para quienes buscan mayores oportunidades.
Gordo de La Primitiva del domingo 28 de septiembre | ¿Dónde puedo jugar a última hora si estoy fuera de casa?
Si no puedes acudir a una administración física, puedes participar desde tu móvil o ordenador a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado o mediante apps autorizadas.
Son rápidas, seguras y están disponibles hasta el cierre del sorteo.
Gordo de La Primitiva del domingo 28 de septiembre | ¿Dónde puedo comprar mi boleto?
Existen dos formas principales de participar en el Gordo de La Primitiva. Una es acudir a cualquier administración física de Loterías y Apuestas del Estado, disponibles en todo el territorio nacional.
La otra opción es jugar por internet, ya sea en la web oficial de Loterías o en plataformas autorizadas. Ambas son seguras, aunque si eliges hacerlo online, conviene comprobar que la página esté debidamente registrada para evitar fraudes.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025 | ¿Cuánto se lleva el ganador?
Hoy, el Gordo de la Primitiva ofrece un emocionante bote de 5,3 millones de euros, lo que lo convierte en una oportunidad única para probar suerte. Si aciertas los 5 números más el número clave, podrías ser el afortunado ganador de un gran premio. Además, con las múltiples categorías de premios, las posibilidades de ganar algo en cada sorteo son bastante altas.
¡No pierdas la oportunidad de participar y hacer realidad tus sueños con el bote de hoy!
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025 | ¿Puedo jugar desde fuera de España?
Sí, es posible participar desde el extranjero, pero solo si lo haces a través de plataformas online debidamente autorizadas y cumplan la normativa de España.
Muchos jugadores internacionales participan así, especialmente por la popularidad del sorteo y los premios ofrecidos. Eso sí, hay que tener especial cuidado y elegir sitios para evitar caer en estafas.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025 | ¿Cómo jugar online al sorteo del domingo?
Jugar al Gordo de la Primitiva online es un proceso sencillo y rápido. Solo necesitas entrar en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, registrarte o iniciar sesión, y elegir el Gordo de la Primitiva en el menú. Después, selecciona tus 5 números del 1 al 54 y el número clave entre el 0 y el 9, o deja que el sistema lo genere automáticamente.
La participación puede ser para un único sorteo o para varios de forma consecutiva, según prefieras. Una vez hecha tu selección, solo debes realizar el pago de manera segura. Al finalizar, recibirás un resguardo digital que servirá como comprobante oficial de tu apuesta.
El sorteo se lleva a cabo todos los domingos a las 21:40 horas, lo que te permite seguirlo en directo sin complicaciones. De este modo, podrás jugar desde cualquier lugar y disfrutar de la emoción de participar en el Gordo de la Primitiva sin salir de casa.
Gordo de La Primitiva del sorteo de hoy, domingo 28 de septiembre de 2025 | Comienza la cobertura del sorteo
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo de EL ESPAÑOL del sorteo de El Gordo de La Primitiva, que tendrá lugar este domingo, 28 de septiembre de 2025, a partir de las 21:40 horas. Como cada semana, la expectación es máxima entre los jugadores que sueñan con llevarse el gran premio y cambiar su vida de la noche a la mañana.
Desde este momento estaremos atentos a toda la previa del sorteo, explicando cómo funcionan las participaciones, los premios en juego y recordando algunos de los últimos resultados destacados. Acompáñanos en esta retransmisión especial y no te pierdas ningún detalle de lo que ocurra en esta noche de suerte. ¡Comenzamos!