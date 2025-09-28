El premio del Gordo de la Primitiva se puede cobrar en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado presentando el boleto ganador. Los premios menores, hasta cierta cantidad establecida por la ley, se abonan directamente en el punto de venta, mientras que los premios más altos deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras o en las oficinas centrales de Loterías.

Es importante revisar bien el boleto y conservarlo, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio. Además, los ganadores deben tener en cuenta que los premios superiores a un límite establecido por Hacienda están sujetos a retención fiscal, por lo que recibirán el importe neto tras aplicar el impuesto correspondiente.