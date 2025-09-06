Los premios de la Lotería Nacional se han convertido en todo un clásico para los ciudadanos. Entre los sorteos más destacados figura el tradicional Sorteo de Navidad, acompañado del inconfundible canto de los números y premios a cargo de los niños de San Ildefonso.

La popularidad de la Lotería Nacional radica en la posibilidad de obtener grandes sumas de dinero con una inversión mínima. Sus orígenes se remontan a la Edad Moderna, cuando comenzaron a surgir los primeros sorteos en territorio español.

Aunque no se conservan registros precisos, se estima que la idea de organizar rifas y repartir premios apareció entre los siglos V y XV. Durante este período se llevaron a cabo las primeras iniciativas para utilizar la lotería como un sistema de recaudación de fondos destinados a proyectos públicos y causas benéficas en distintas ciudades españolas. Estas experiencias se inspiraron en modelos de otros países europeos, especialmente Italia y los Países Bajos.