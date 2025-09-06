Loterías y Apuestas del Estado celebra un Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado:
- Primer premio: 88589
- Segundo premio: 23563
- Tercer premio: 17996
- Cinco cifras: 10864, 11867, 81529, 34506, 62883, 59062, 79869, 45929, 42781, 22687, 00321 y 86302
- Cuatro cifras: 5465, 1807, 0170 y 6829
- Tres cifras: 705, 457, 387, 801, 717, 701, 796, 322, 612, 163 y 639
- Dos cifras: 93, 18, 72, 54 y 27
- Reintegros: 9, 4 y 0
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Enhorabuena a todos los ganadores
Hasta aquí llega el directo de hoy. Recordemos que los números ganadores son:
¡Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias a todos por seguirlo minuto a minuto!
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | La suerte llega a Pamplona y deja 30.000 euros
El sorteo de Lotería Nacional celebrado este sábado 6 de septiembre de 2025 ha repartido la suerte en Pamplona.
El boleto ganador se vendió en la calle Plaza del Castillo, 6, y desde aquí queremos felicitar a los afortunados que se llevan este premio de 30.000 euros por parte de Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿De quién dependen este tipo de sorteos?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más populares de España. Cada jueves y sábado, millones de personas participan con la ilusión de llevarse un suculento premio. Se trata de una tradición que se ha mantenido y consolidado a lo largo de los siglos.
El sorteo depende directamente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), organismo vinculado al Ministerio de Economía y Hacienda. Cada jueves y sábado, podrás seguir el sorteo en directo y consultar los resultados a través de la transmisión en EL ESPAÑOL.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cómo cobrar el premio?
Si resulta premiado en el sorteo de la Lotería Nacional, ¡son todo buenas noticias! Cobrar el premio es muy sencillo: solo hay que acudir a cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado.
Para recibir el dinero, basta con presentar el boleto junto al DNI u otro documento que acredite nuestra identidad. Esta medida básica garantiza la seguridad y evita problemas al reclamar un premio oficial.
En caso de haber comprado el boleto online, el proceso también es fácil. Solo hay que seguir las instrucciones del portal donde se adquirió, asegurándose siempre de utilizar sitios oficiales vinculados a Loterías y Apuestas del Estado.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuáles son los bancos autorizados?
En Loterías, los premios se clasifican según el importe de cada décimo o resguardo. Se consideran premios menores aquellos inferiores a 2.000 euros, y premios mayores los que alcanzan o superan esa cantidad.
Los premios menores se pueden cobrar en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, repartidos por toda España. En cambio, los premios mayores deben reclamarse en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, que son: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto se queda Hacienda?
Esta es una pregunta que no siempre agrada a quienes resultan ganadores de premios importantes, ya que no todos los premios tributan ante Hacienda.
La clave está en la cantidad obtenida: si el premio supera los 40.000 euros, Hacienda retiene un 20 % sobre el exceso de esa cifra. En cambio, si el premio es inferior a ese umbral, el ganador recibe la totalidad del importe sin deducciones.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | El diseño del billete de este sorteo
El billete del sorteo muestra una ilustración de girasoles, emblema de felicidad, vitalidad y buena energía, reforzando el carácter positivo del evento.
A través de esta ilustración, se busca transmitir optimismo y alegría, acompañando la ilusión que supone participar en el sorteo. Así, el billete no solo invita a soñar con la suerte, sino también con un espíritu luminoso y esperanzador.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?
Es la gran pregunta que se hacen quienes resultan afortunados. A ella se suma otra duda frecuente: ¿qué ocurre si se pasa el plazo establecido?
Los premios pueden cobrarse a partir del día siguiente al sorteo. Es decir, si hoy ha resultado ganador, podrá reclamar su dinero desde este domingo 7 de septiembre.
Desde ese momento, se dispone de un plazo de tres meses para realizar el cobro. Una vez superado, el premio queda anulado y, por tanto, no podrá cobrarse.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | Sorteo Extraordinario de Septiembre
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 6 de septiembre, presenta particularidades frente a los habituales. La participación mínima sigue siendo el décimo, pero, al tratarse de un Sorteo Extraordinario, su precio no es de 6 euros, sino de 15 euros. A cambio, los premios en juego también son más elevados.
Un décimo representa la décima parte de un billete. A su vez, los billetes se dividen en series y fracciones, que permiten asignar premios especiales a combinaciones concretas.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuánto cuesta un décimo para el sorteo?
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 6 de septiembre de 2025, llega con varios aspectos clave a tener en cuenta. La participación mínima es el décimo, que representa la décima parte de un billete y, por tanto, otorga también la décima parte del premio correspondiente. En esta ocasión, al tratarse de un sorteo extraordinario, el precio del décimo se fija en 15 euros.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Cuál es el origen de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional se han convertido en todo un clásico para los ciudadanos. Entre los sorteos más destacados figura el tradicional Sorteo de Navidad, acompañado del inconfundible canto de los números y premios a cargo de los niños de San Ildefonso.
La popularidad de la Lotería Nacional radica en la posibilidad de obtener grandes sumas de dinero con una inversión mínima. Sus orígenes se remontan a la Edad Moderna, cuando comenzaron a surgir los primeros sorteos en territorio español.
Aunque no se conservan registros precisos, se estima que la idea de organizar rifas y repartir premios apareció entre los siglos V y XV. Durante este período se llevaron a cabo las primeras iniciativas para utilizar la lotería como un sistema de recaudación de fondos destinados a proyectos públicos y causas benéficas en distintas ciudades españolas. Estas experiencias se inspiraron en modelos de otros países europeos, especialmente Italia y los Países Bajos.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Qué cantidad se lleva Hacienda?
Para que no haya sustos a la hora de cobrar los premios del Sorteo Extraordinario de hoy sábado es necesario que los agraciados sepan lo siguiente: si el premio de la Lotería Nacional no supera los 40.000 euros, la persona agraciada estará exenta de impuestos. Sin embargo, a partir de esa cuantía, Hacienda retiene un 20%.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Qué otros sorteos habrá este sábado?
Loterías y Apuestas del Estado trae otros sorteos para hoy, sábado 7 de septiembre de 2025. Por un lado, puede participar en la Bonoloto, que se celebra a las 21:30 horas. También se celebra hoy el sorteo de la Primitiva y El Joker, que tendrá lugar diez minutos después, en torno a las 21:40 horas, y contará con un bote de 31 millones de euros.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¿Hasta cuándo se pueden cobrar los premios?
Es la pregunta del millón que se hacen quienes han sido afortunados. A la misma, hay que unir otra: ¿qué pasa si se supera el plazo establecido? Para empezar, los premios se pueden cobrar un día después de la celebración del sorteo. Es decir, si ha sido agraciado del sorteo de hoy, podrá obtener el dinero del premio desde este domingo 7 de septiembre.
A partir de ese momento, habrá tres meses de plazo para poder cobrarlo. Si se supera dicho plazo, el premio será declarado nulo. Por tanto, no se cobrará.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Dónde ha tocado el segundo premio
El segundo premio del sorteo, el 23563, ha tocado en San José de la Rinconada (Sevilla) y Pamplona (Navarra).
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Dónde ha tocado el primer premio
El primer premio del sorteo, el 88589, ha tocado en A Coruña y Valladolid.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Repasamos los números premiados
Repasamos todos los premios del Sorteo Extraordinario de Septiembre celebrado este sábado:
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Estos son los reintegros premiados
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado son el 9, 4 y 0.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | ¡Llega el primer premio!
¡Ya tenemos aquí el número del gordo con 150.000 euros al décimo (1.500.000 euros a la serie)! El número ganador es el 88589.
Comprobar Lotería Nacional, en directo | Llega el segundo premio
El segundo premio ya se conoce. Es el 23563. El premio es de 30.000 euros al décimo (300.000 euros a la serie).