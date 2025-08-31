Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.

De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.