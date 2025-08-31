Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 30 de agosto:
- Primer premio: 23999
- Segundo premio: 91842
- Cuatro cifras: 9579, 6440, 2427, 0695
- Tres cifras: 847, 223, 235, 172, 329, 389, 896, 367, 540 y 773
- Dos cifras: 02, 39, 24, 58, 24, 81, 00, 29, 64
- Reintegros: 9, 7 y 5
Los premios del sorteo del 30 de agosto de 2025 caducan en un plazo de tres meses. Desde hoy mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
Lotería Nacional sábado, en directo | Qué cantidad se queda Hacienda
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado han sido el 9, 7 y 5.
El primer premio, el 23999, ha tocado en Alagón (Zaragoza), Barcelona, La Zubia (Granada), Zaragoza, Santa Eulalia del Río (Ibiza), Elche (Alicante), Balerma (Almería), Tapia de Casariego (Asturias), Cádiz, Montilla (Córdoba), Baza (Granada), Pegalajar (Jaén), Becerreá (Lugo) y Viana (Navarra).
El segundo premio, el 91842, ha tocado en Manresa (Barcelona), Sant Cugat del Vallès (Barcelona), San Fernando (Las Palmas), Albacete, Velez Rubio (Almería), Ballobar (Huesca), San Agustín (Las Palmas), Foz (Lugo).
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 30 de agosto de 2025:
El primer premio, el 23999, ha tocado en Alagón (Zaragoza), Barcelona, La Zubia (Granada), Zaragoza, Santa Eulalia del Río (Ibiza), Elche (Alicante), Balerma (Almería), Tapia de Casariego (Asturias), Cádiz, Montilla (Córdoba), Baza (Granada), Pegalajar (Jaén), Becerreá (Lugo) y Viana (Navarra).
El segundo premio, el 91842, ha tocado en Manresa (Barcelona), Sant Cugat del Vallès (Barcelona), San Fernando (Las Palmas), Albacete, Velez Rubio (Almería), Ballobar (Huesca), San Agustín (Las Palmas), Foz (Lugo).
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 30 de agosto de 2025:
Muchos participantes se preguntan cuánto dinero de los premios se queda Hacienda. La respuesta no es única, ya que dependerá de la cantidad que se gane.
De esta forma, si el premio está por encima de los 40.000 euros, Hacienda se llevará un 20%. En caso de que el premio haya sido menor, el ministerio es más benevolente y deja que todo recaiga en manos del agraciado.
Lotería Nacional de hoy sábado, en directo | ¿Qué otros sorteos habrá hoy?
Loterías y Apuestas del Estado trae otros sorteos para este sábado 30 de agosto de 2025. Por un lado, puede participar en la Bonoloto, que se celebra a las 21:30 horas.
También se celebra hoy el sorteo de la Primitiva y El Joker, que tendrá lugar diez minutos después, en torno a las 21:40 horas, y contará con un bote de 31 millones de euros.
-
En Loterías distinguen los premios según la cantidad devengada en cada décimo o resguardo. Así, llaman premios menores a los inferiores a 2.000 euros y premios mayores a los resguardos o décimos que acumulen un importe igual o superior a esos 2.000 euros.
Los premios menores se pueden cobran en cualquiera de los casi 11.000 puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que están desplegados por toda la geografía nacional. Y los mayores en las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Son las siguientes: Abanca Corporación Bancaria, Banco de Sabadell, BBVA, CaixaBank, Caja Sur, Banco Caja Mar, Caja Rural, Ibercaja Banco, Kutxabank y Unicaja Banco.
Los premios del sorteo de hoy, 30 de agosto de 2025, caducan en un plazo de tres meses. Desde mañana mismo, los agraciados podrán acudir a las administraciones de lotería o a las entidades bancarias para cobrar sus premios. Recordar, además, que el primer premio de la Lotería Nacional es de 600.000 euros a la serie y el segundo de 120.000.
El primer premio, el 23999, ha tocado en Alagón (Zaragoza), Barcelona, La Zubia (Granada), Zaragoza, Santa Eulalia del Río (Ibiza), Elche (Alicante), Balerma (Almería), Tapia de Casariego (Asturias), Cádiz, Montilla (Córdoba), Baza (Granada), Pegalajar (Jaén), Becerreá (Lugo) y Viana (Navarra).
El segundo premio, el 91842, ha tocado en Manresa (Barcelona), Sant Cugat del Vallès (Barcelona), San Fernando (Las Palmas), Albacete, Velez Rubio (Almería), Ballobar (Huesca), San Agustín (Las Palmas), Foz (Lugo).
Estos han sido los números premiados en el sorteo de este sábado 30 de agosto de 2025:
Los reintegros premiados del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado han sido el 9, 7 y 5.
¡Ya está aquí el primer premio del sorteo! El número 23.999, está premiado con 600.000 euros por serie.
¡Ya está aquí el segundo premio del sorteo! Es para el número 91842. Está premiado con 120.000 euros por serie.